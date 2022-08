Svolta al Var, non ci saranno chiamate solo per i chiari ed evidenti errori arbitrali in serie A

Svolta in corso nell’utilizzo del VAR in Serie A, secondo quanto riportato questa mattina da repubblica.it. La dimostrazione arriva dalla rete annullata ad Andrea Petagna nel corso di Napoli-Monza: nell’occasione l’arbitro Fourneau dopo aver convalidato la rete corre al monitor e successivamente annulla per una spinta del centravanti su Rrahmani. Al replay il contatto risulta chiaro, ma fino a ieri l’assunto era chiaro: sui contatti che riguardano la parte superiore del corpo, si faceva riferimento alle impressioni del campo. E in campo a nessuno era venuto in mente di sanzionare quel contatto. Insomma, dobbiamo aspettarci sempre più spesso che la tecnologia intervenga non soltanto nei casi di “chiaro ed evidente errore”, ma anche quando si tratta di semplice “errore”. Lo riporta TMW

I DETTAGLI DI BARAK ALLA FIORENTINA