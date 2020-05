Non parlava dallo scorso dicembre, da quando aveva rassegnato le dimissioni da capo della Procura Federale della FIGC. Adesso Giuseppe Pecoraro ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto in un’intervista a Il Mattino in cui ha raccontato alcuni episodi controversi.

Orsato, Pjanic e l’audio sparito

A partire da quell’arbitraggio di Orsato in Inter-Juve – con il Napoli di Sarri in piena corsa per lo Scudetto – che ha portato alla “panolada” di San Siro e, a quanto pare, a un audio sparito: “È stata la direzione di Orsato di Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto esposti, sottoscritti, di associazioni, tifosi, organizzazioni sul suo operato e per non sbagliare chiesi ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento. Io non credo che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all’Aia prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita”. Una volta ottenuti, però, la sorpresa: “Ce li diedero solo a inizio campionato successivo. Ma lì ci fu la sorpresa. Apriamo il file e l’unico episodio in cui non c’è audio registrato era l’unico che ci importava: quello tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. Motivo? Mi dissero che non c’era e basta. Sono certo che non ci sia stato dolo, ma ero obbligato a procedere, anche perché dovevo dare delle risposte a quegli esposti. Alla fine ho archiviato. Ed è per questo che c’ è bisogno di maggiore trasparenza”.

A seguito delle parole di Pecoraro, sul web i tifosi del Napoli hanno iniziato subito a manifestare il loro “disappunto”, tanto per usare un eufemismo, per le rivelazioni su una partita che già all’epoca creò molta tensione.

Sui social network si è creato un vero e proprio putiferio, con i sostenitori azzurri che chiedono giustizia: “Che vergogna! Stagione 2017-2018, uno scudetto mancato, uno scudetto rubato. Dopo tre anni si viene a sapere di file audio modificati, pezzi mancanti tra Var e Orsato nella partita choc Inter-Juventus. Senza parole”.

Questo è solo uno dei tanti messaggi che si possono trovare, tutti più o meno dello stesso tenore. Altri si riferiscono a Maurizio Sarri, ora passato dalla “parte opposta”: “Chissà cosa ne penserà adesso?”, si domanda un altro tifoso azzurro. Tanti nuovi punti interrogativi, destinati a moltiplicarsi sempre di più.

