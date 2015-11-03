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Notizie Pjanic Fiorentina

Michele Fratini spara: "Alla Fiorentina manca un vero regista: andiamo a prendere Miralem Pjanic!"

11 settembre 2025 19:32

Pjanic non ha dubbi: "La mina vagante per la corsa Champions? La Fiorentina di Pioli"

27 luglio 2025 10:24

Sentite Pjanic: "Vlahovic alla Fiorentina ha fatto grandi cose ma alla Juve la maglia è pesante"

20 luglio 2023 18:38

Dalla Spagna, Pjanic lascerà il Barcellona e potrebbe arrivare in prestito alla Fiorentina

02 agosto 2022 12:54

Dalla Spagna, la Fiorentina vuole riprovarci per portare Pjanic a Firenze. Ostacolo ingaggio da 8 milioni

18 maggio 2022 12:57

Pjanic non ha dubbi: "Se fossi nella Juventus prenderei Vlahovic al posto di Morata"

04 gennaio 2022 10:45

Caso Ramadani, non rischia la Fiorentina. Nel mirino i passaggi di Chiesa e Pjanic alla Juve

13 dicembre 2021 13:29

Pjanic snobba la Fiorentina: "Volevo la Juventus, innamorato dei bianconeri. Messi meglio di CR7"

11 settembre 2021 12:07

Trattato dalla Fiorentina, ora Pjanic va al Besiktas in prestito, pagheranno 2,5 milioni di ingaggio

02 settembre 2021 21:25

Mundo Deportivo, il futuro di Pjanic sarà in Italia, la Fiorentina possibilità concreta

24 agosto 2021 16:35

Repubblica, Pjanic il sogno della Fiorentina. Il Barcellona apre al prestito, il nodo resta l'ingaggio

24 agosto 2021 10:04

TMW, Pjanic apre alla Fiorentina: oggi incontro tra i viola ed il Barcellona. Il nodo è la divisione dell'ingaggio

23 agosto 2021 10:55

Pedullà: "Pjanic, contatti concreti con la Fiorentina. La Juventus resta sullo sfondo"

23 agosto 2021 09:03

Criscitiello: "Pjanic-Berardi la Fiorentina sogna il doppio colpo: ultima settimana decisiva"

23 agosto 2021 08:56

Lo scugnizzo viola-Due errori di Pulgar, condannano un ottima Fiorentina. Gonzalez, grande esordio

22 agosto 2021 23:40

Mundo Deportivo, ostacolo ingaggio per Pjanic alla Fiorentina

22 agosto 2021 15:34

Nazione, Pjanic non è indifferente all'offerta della Fiorentina che fiuta il colpo di mercato

22 agosto 2021 08:31

Gazzetta, Pjanic, la Fiorentina tenta il colpaccio: il Barcellona disposto a pagare il 50% dell'ingaggio

21 agosto 2021 12:06

Nazione, Pjanic, la Fiorentina si è inserita, pista concreta: il Barcellona può aiutare nell'ingaggio

21 agosto 2021 08:40

Ceccarini: "Pjanic non è un'ipotesi per la Juve. Per la viola è..."

20 agosto 2021 17:57

Criscitiello: "Fiorentina vuole Pjanic, Commisso vuole fare sgarbo alla Juventus. Affare possibile"

20 agosto 2021 12:38

Pjanic contro Sarri: "Non aveva fiducia in noi, nessuno mette in discussione le sue doti tecniche, ma..."

24 ottobre 2020 14:32

Pjanic è positivo al Covid-19. Ecco il comunicato ufficiale del Barcellona

23 agosto 2020 20:41

Tmw, Fiorentina sul talento croato Gojak. Il centrocampista della Dinamo Zagabria va in scadenza 2022

03 giugno 2020 22:42

Il capo della Procura della Figc si è dimesso, il motivo? Era sparito l'audio del mancato rosso a Pjanic

03 maggio 2020 18:12

Sarri: "Fiorentina? Difende con attenzione e riparte velocemente. Pjanic? Sarà disponibile"

01 febbraio 2020 19:47

Juventus in ansia per Pjanic, dovrebbe esserci contro la Fiorentina, se fosse solo una botta...

28 gennaio 2020 14:08

Pjanic recupera per la Fiorentina: solo una contusione alla caviglia contro il Napoli

27 gennaio 2020 17:12

Pjanic: "Trovata una grande Italia, ma dovevamo fare meglio. Potevamo riaprirla..."

16 novembre 2019 00:04

Gazzetta, Orsato torna ad arbitrare la Juventus. Ecco il perchè di questa scelta

01 dicembre 2018 15:05

Pjanic bacchetta il Napoli: "Se giochi bene e non vinci hai solo perso tempo"

22 ottobre 2018 15:17

Pjanic: " Un pensiero al nostro Davide, questa era per te."

08 marzo 2018 08:37

Pjanic: "Ho provato a segnare a Sportiello da centrocampo. Se avessi preso bene la palla.."

22 settembre 2017 15:51

Allegri: "Arrabbiato con Pjanic e Bernardeschi. Ci hanno fatto rischiare di subire il gol dalla Fiorentina"

22 settembre 2017 13:32

De Rossi: "Se Batistuta fosse stato la bandiera della Fiorentina non l'avrebbe lasciata"

15 giugno 2016 11:42

Juventus, colpo Pjanic. Trovato accordo milionario con la Roma

09 giugno 2016 01:02

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