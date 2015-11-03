Notizie Pjanic Fiorentina

Michele Fratini spara: "Alla Fiorentina manca un vero regista: andiamo a prendere Miralem Pjanic!"
11 settembre 2025 19:32
Pjanic non ha dubbi: "La mina vagante per la corsa Champions? La Fiorentina di Pioli"
27 luglio 2025 10:24
Sentite Pjanic: "Vlahovic alla Fiorentina ha fatto grandi cose ma alla Juve la maglia è pesante"
20 luglio 2023 18:38
Dalla Spagna, Pjanic lascerà il Barcellona e potrebbe arrivare in prestito alla Fiorentina
02 agosto 2022 12:54
Dalla Spagna, la Fiorentina vuole riprovarci per portare Pjanic a Firenze. Ostacolo ingaggio da 8 milioni
18 maggio 2022 12:57
Pjanic non ha dubbi: "Se fossi nella Juventus prenderei Vlahovic al posto di Morata"
04 gennaio 2022 10:45
Caso Ramadani, non rischia la Fiorentina. Nel mirino i passaggi di Chiesa e Pjanic alla Juve
13 dicembre 2021 13:29
Pjanic snobba la Fiorentina: "Volevo la Juventus, innamorato dei bianconeri. Messi meglio di CR7"
11 settembre 2021 12:07
Trattato dalla Fiorentina, ora Pjanic va al Besiktas in prestito, pagheranno 2,5 milioni di ingaggio
02 settembre 2021 21:25
Mundo Deportivo, il futuro di Pjanic sarà in Italia, la Fiorentina possibilità concreta
24 agosto 2021 16:35
Repubblica, Pjanic il sogno della Fiorentina. Il Barcellona apre al prestito, il nodo resta l'ingaggio
24 agosto 2021 10:04
TMW, Pjanic apre alla Fiorentina: oggi incontro tra i viola ed il Barcellona. Il nodo è la divisione dell'ingaggio
23 agosto 2021 10:55
Pedullà: "Pjanic, contatti concreti con la Fiorentina. La Juventus resta sullo sfondo"
23 agosto 2021 09:03
Criscitiello: "Pjanic-Berardi la Fiorentina sogna il doppio colpo: ultima settimana decisiva"
23 agosto 2021 08:56
Lo scugnizzo viola-Due errori di Pulgar, condannano un ottima Fiorentina. Gonzalez, grande esordio
22 agosto 2021 23:40
Mundo Deportivo, ostacolo ingaggio per Pjanic alla Fiorentina
22 agosto 2021 15:34
Nazione, Pjanic non è indifferente all'offerta della Fiorentina che fiuta il colpo di mercato
22 agosto 2021 08:31
Gazzetta, Pjanic, la Fiorentina tenta il colpaccio: il Barcellona disposto a pagare il 50% dell'ingaggio
21 agosto 2021 12:06
Nazione, Pjanic, la Fiorentina si è inserita, pista concreta: il Barcellona può aiutare nell'ingaggio
21 agosto 2021 08:40
Ceccarini: "Pjanic non è un'ipotesi per la Juve. Per la viola è..."
20 agosto 2021 17:57
Criscitiello: "Fiorentina vuole Pjanic, Commisso vuole fare sgarbo alla Juventus. Affare possibile"
20 agosto 2021 12:38
Pjanic contro Sarri: "Non aveva fiducia in noi, nessuno mette in discussione le sue doti tecniche, ma..."
24 ottobre 2020 14:32
Pjanic è positivo al Covid-19. Ecco il comunicato ufficiale del Barcellona
23 agosto 2020 20:41
Tmw, Fiorentina sul talento croato Gojak. Il centrocampista della Dinamo Zagabria va in scadenza 2022
03 giugno 2020 22:42
Il capo della Procura della Figc si è dimesso, il motivo? Era sparito l'audio del mancato rosso a Pjanic
03 maggio 2020 18:12
Sarri: "Fiorentina? Difende con attenzione e riparte velocemente. Pjanic? Sarà disponibile"
01 febbraio 2020 19:47
Juventus in ansia per Pjanic, dovrebbe esserci contro la Fiorentina, se fosse solo una botta...
28 gennaio 2020 14:08
Pjanic recupera per la Fiorentina: solo una contusione alla caviglia contro il Napoli
27 gennaio 2020 17:12
Pjanic: "Trovata una grande Italia, ma dovevamo fare meglio. Potevamo riaprirla..."
16 novembre 2019 00:04
Gazzetta, Orsato torna ad arbitrare la Juventus. Ecco il perchè di questa scelta
01 dicembre 2018 15:05
Pjanic bacchetta il Napoli: "Se giochi bene e non vinci hai solo perso tempo"
22 ottobre 2018 15:17
Pjanic: " Un pensiero al nostro Davide, questa era per te."
08 marzo 2018 08:37
Pjanic: "Ho provato a segnare a Sportiello da centrocampo. Se avessi preso bene la palla.."
22 settembre 2017 15:51
Allegri: "Arrabbiato con Pjanic e Bernardeschi. Ci hanno fatto rischiare di subire il gol dalla Fiorentina"
22 settembre 2017 13:32
De Rossi: "Se Batistuta fosse stato la bandiera della Fiorentina non l'avrebbe lasciata"
15 giugno 2016 11:42
Juventus, colpo Pjanic. Trovato accordo milionario con la Roma
09 giugno 2016 01:02
Archivio