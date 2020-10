Pjanic contro Sarri: “Non aveva fiducia in noi, nessuno mette in discussione le sue doti tecniche, ma…”

«Quello che ancora adesso mi dispiace è che Sarri non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato. Quando uno si sbaglia nella valutazione delle persone mi dispiace e resta la cosa peggiore, perché ogni giocatore in quello spogliatoio ha sempre dato e darà sempre il massimo per il club e per la squadra». Sono le parole del centrocampista del Barcellona ed ex Juve Miralem Pjanic, a pochi giorni dalla sfida con il suo recente passato, a Tuttosport, sul suo ex allenatore Maurizio Sarri.

«Si può non andare d’accordo con uno o due, ma questo non ha mai condizionato l’impegno, perché tutti i giocatori vogliono vincere, perché sono professionisti incredibili che vogliono perseguire il loro obiettivo. Ecco, se un allenatore mette in dubbio questo, allora è lì che non scatta quella scintilla di cui parla il presidente. Nessuno mette in dubbio le qualità di allenatore di Sarri, ma c’è stato quel problema. Alla fine, però, abbiamo portato a casa un altro scudetto che non è mai una cosa scontata», ha spiegato il bosniaco che ha lasciato la Juve a settembre. Lo riporta Corriere.it

