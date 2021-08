Repubblica, Pjanic il sogno della Fiorentina. Il Barcellona apre al prestito, il nodo resta l’ingaggio

Pjanic? Il Barcellona è pronto a darlo in prestito e la Fiorentina ci sta pensando, anche se l’ingaggio del bosniaco è davvero pesante. Se i blaugrana contribuissero con una quota importante, ecco che potrebbero esserci spiragli. Altro fattore da non sottovalutare il fatto che l’agente sia Ramadani. Un procuratore col quale i viola sono in ottimi rapporti. Un sogno che resta comunque vivo. Lo scrive Repubblica.

