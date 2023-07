Sentite Pjanic: “Vlahovic alla Fiorentina ha fatto grandi cose ma alla Juve la maglia è pesante”

Miralem Pjanic, ex Juventus, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sull’ex Fiorentina Dusan Vlahovic ed il suo momento negativo in bianconero dopo l’exploit di Firenze.

“Vendere Vlahovic per comprare Lukaku? Se pensano che in questo momento sia meglio avere nel gruppo un nove con le caratteristiche di Lukaku piuttosto che uno con quelle di Vlahovic troveranno la soluzione più giusta per tutti. A me piace tanto Dusan. Vlahovic è giovane, però ha tanto potenziale e alla Fiorentina ha fatto vedere grandi cose. A Torino, dove la maglia è più pesante, deve ancora trovare continuità. Lukaku ha più esperienza internazionale, è un giocatore fatto”

LA FORMAZIONE DELLA FIORENTINA PER L’AMICHEVOLE CONTRO IL PARMA