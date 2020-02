Queste le parole rilasciate in conferenza stampa da Maurizio Sarri, allenatore della Juventus.

Dall’arrivo di Iachini, la Fiorentina ha dimezzato le reti subite. Cosa dovete fare domani?

“Difende con un’attenzione buonissima. Soffoca tutti gli spazi con la fase difensiva bassa e ha anche una ripartenza veloce. Dal punto di vista offensivo la capacità dovrà essere quella di muovere la palla più velocemente per evitare traffico. Dietro si dovrà fare attenzione e non perdere le posizioni, così da cercare di bloccare sul nascere eventuali ripartenze veloci”.

Come sta Pjanic?

“Aveva solo una grossa contusione. Ha approfittato per fare anche delle cure su un problemino che aveva prima. Si è allenato con la squadra ed è disponibile”.

Buffon può essere della partita di domani?

“Non lo so, sicuramente ne farà tante da quì alla fine. Per adesso giochiamo una volta alla settimana e dunque le rotazioni sono minori, tra dieci giorni torneremo a giocare ogni tre giorni”.

Chi giocherà a centrocampo?

“In alcune partite Matuidi per noi è importante, in altre può giocare Rabiot. Dipende dalle partite che andiamo a giocare e dalle situazioni che prevediamo di trovare”.

Pensa di inserire domani Douglas Costa al posto di un trequartista, viste le caratteristiche della Fiorentina?

“Lui è un giocatore importante per noi, può fare la differenza e spostare gli equilibri, in due mesi l’obiettivo è farlo salire di condizione. L’ipotesi Douglas è da prendere in considerazione in tutte le partite”.

