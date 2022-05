Dalla Spagna, la Fiorentina vuole riprovarci per portare Pjanic a Firenze. Ostacolo ingaggio da 8 milioni

Come riporta il media catalano Sport, Pjanic, di proprietà del Barcellona, che in questa stagione ha giocato in prestito al Besiktas, potrebbe tornare in Italia. Sull’ex Juve ci sarebbero tre squadre di Serie A: il club di Rocco Commisso, che si era già mosso la scorsa estate, il Napoli, dove ritroverebbe Spalletti che lo ha allenato nella Capitale, e la Roma. L’ostacolo principale per la Fiorentina e in generale per i club italiano è l’ingaggio molto alto pari a 8 milioni.

VLAHOVIC NON DIMENTICA PRANDELLI