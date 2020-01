Secondo quanto riporta Tmw Miralem Pjanic riuscirà a recuperare in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina. Per il bosniaco, fulcro del centrocampo bianconero, ieri soltanto una contusione (all’inizio sembrava una distorsione, ndr) alla caviglia. Sarri confida dunque di averlo a disposizione per il match contro la viola di Beppe Iachini, gara in cui i bianconeri cercheranno di riprendere la marcia dopo la battuta d’arresto al San Paolo.