Labaro Viola

Pjanic: " Un pensiero al nostro Davide, questa era per te."

Questo il pensiero di Pjanic sui social"Quarti di finale ci Siamo !Bravi ragazzi. Una partita complicata però con questa squadra si può raggiungerò ogni obbiettivo. Un pensiero a nostro Davide . Quest...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 08:37
Pjanic: " Un pensiero al nostro Davide, questa era per te." -
News
Fiorentina
Astori
Pjanic
Condividi

Questo il pensiero di Pjanic sui social

"Quarti di finale ci Siamo !
Bravi ragazzi. Una partita complicata però con questa squadra si può raggiungerò ogni obbiettivo. Un pensiero a nostro Davide . Questa era per te ❤️"

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok