Pjanic: " Un pensiero al nostro Davide, questa era per te."
Questo il pensiero di Pjanic sui social"Quarti di finale ci Siamo !Bravi ragazzi. Una partita complicata però con questa squadra si può raggiungerò ogni obbiettivo. Un pensiero a nostro Davide . Quest...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 08:37
Questo il pensiero di Pjanic sui social
"Quarti di finale ci Siamo !
Bravi ragazzi. Una partita complicata però con questa squadra si può raggiungerò ogni obbiettivo. Un pensiero a nostro Davide . Questa era per te ❤️"