Pjanic bacchetta il Napoli: "Se giochi bene e non vinci hai solo perso tempo"

Queste le parole di Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus: "Mi piace guardare le squadre che giocano bene, palla a terra, palla a piedi, giocando bene come un collettivo. Il Napoli, negli ulti...

Queste le parole di Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus: "Mi piace guardare le squadre che giocano bene, palla a terra, palla a piedi, giocando bene come un collettivo. Il Napoli, negli ultimi anni, ha giocato un bel calcio. Ma un titolo, una coppa, festeggiare con la tua squadra, rendere felici i fan, è la ricompensa per tutto il duro lavoro che hai svolto. Qualcosa che devi mantenere. Quando giochi bene e non vinci, alla fine ti stanchi. Hai perso qualcosa. Hai perso tempo".