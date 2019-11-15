Pjanic: "Trovata una grande Italia, ma dovevamo fare meglio. Potevamo riaprirla..."

Dopo la sconfitta patita contro l'Italia (0-3) alle telecamere Rai si presenta anche il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic: "Stasera ci siamo trovati contro una grande Italia, ma noi dovevam...

Dopo la sconfitta patita contro l'Italia (0-3) alle telecamere Rai si presenta anche il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic: "Stasera ci siamo trovati contro una grande Italia, ma noi dovevamo fare meglio. Non so se meritiamo di passare come secondi, ma so che anche oggi potevamo riaprirla e non ci siamo riusciti. Infortunio? E' un fastidio all'adduttore che mi porto dietro da un po'".