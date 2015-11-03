Notizie Bosnia Fiorentina

Adani: "Dzeko una leggenda, a 40 anni decisivo per la Bosnia. A Firenze è stato trascurato"
03 aprile 2026 23:50
Galli punge l’Italia: “La Bosnia è più forte? Ma com’è che loro prendono 300 mila euro e i nostri sono strapagati?”
03 aprile 2026 08:51
Capello: "Kean non andava tolto, ha avuto sfortuna nell'occasione sprecata per il 2-0"
02 aprile 2026 14:26
Kean deluso, Ndour sorride: due stati d’animo e un’unica missione, la salvezza della Fiorentina
01 aprile 2026 23:01
Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"
01 aprile 2026 22:28
Flachi: "Kean non doveva uscire ieri, era l'unico che poteva essere pericoloso in attacco"
01 aprile 2026 18:30
Zazzaroni duro: "Italia? Non solo un flop. È il fallimento plastico di un sistema. Responsabilità chiare"
01 aprile 2026 09:57
Moviola CorSport: "Muharemovic da rosso su Palestra. Dubbi anche sul suo tocco di braccio"
01 aprile 2026 09:57
Polverosi: "Italia? Rivoluzioni, dimissioni, fughe, non me ne frega niente. A casa anche stavolta"
01 aprile 2026 09:35
Gravina: "Complimenti ai ragazzi e a Gattuso, un grande allenatore a cui chiedo di rimanere"
01 aprile 2026 00:34
Cuore e sofferenza non bastano, l'Italia per la terza volta consecutiva non va ai mondiali
31 marzo 2026 23:48
Nella partita per la qualificazione al mondiale tra Bosnia e Italia sarà assente la Goal Line Technology
31 marzo 2026 17:14
A Zenica è psicosi Italia: presunta “spia” militare sorpresa a filmare l’allenamento della Bosnia
30 marzo 2026 22:27
Dzeko: “Nessun problema con DiMarco. Però se l’Italia aveva paura del Galles qualcosa non va”
30 marzo 2026 12:10
Minotti: "Kean con la Fiorentina nelle ultime settimane si è gestito, tiene troppo al Mondiale"
27 marzo 2026 23:20
"Ho visto il video degli azzurri che esultano, felici di giocare contro di noi, si sbagliano"
27 marzo 2026 23:20
Un Dzeko infinito sbanca Cardiff con la Bosnia. Martedì a Zenica il duello mondiale con Kean
27 marzo 2026 00:15
Il cigno di Sarajevo ha perso le ali: arriva sino in Bosnia l'eco del flop assoluto in viola
26 dicembre 2025 22:31
Dzeko segna e trascina la Bosnia almeno ai playoff per i mondiali, 5 reti in 7 partite alle qualificazioni
16 novembre 2025 11:45
Džeko spento, Bosnia raggiunta a Cipro. Kospo in tribuna, Pongracic solo panchina con la Croazia
09 ottobre 2025 23:36
CT Bosnia Erzegovina sullo scarso minutaggio di Dzeko: "Nessun problema, anzi meglio"
07 ottobre 2025 21:25
Kospo sorprende con la Bosnia: assist e nuova posizione da mediano, per Pioli un’arma in più?
07 settembre 2025 23:28
Dzeko: "Col Napoli venderemo cara la pelle, la squadra c'è, più il tempo passa più miglioriamo"
07 settembre 2025 22:30
Dzeko: "Siamo stanchi, ma dobbiamo pensare alla gara con l'Austria dove non possiamo sbagliare"
07 settembre 2025 15:25
Il Corriere dello Sport riporta: "Il Bologna supera la Fiorentina nella corsa per Dzeko"
08 giugno 2025 13:33
Pjanic: "Trovata una grande Italia, ma dovevamo fare meglio. Potevamo riaprirla..."
16 novembre 2019 00:04
L'Italia schianta la Bosnia (0-3): segnano Acerbi, Insigne e Belotti. Esordio Castro in maglia azzurra
15 novembre 2019 23:30
Mancini: "Valuteremo Castrovilli per il post-Europeo. Chiesa? Momento non facile.."
11 novembre 2019 16:05
Ufficiale, prima convocazione in Nazionale per Castrovilli. Chiesa c'è. La lista
08 novembre 2019 18:29
Convocati Italia, Chiesa e Biraghi ok. Il tecnico Mancini chiama 33 calciatori. La lista
27 maggio 2019 22:39
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