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Notizie Bosnia Fiorentina

Adani: "Dzeko una leggenda, a 40 anni decisivo per la Bosnia. A Firenze è stato trascurato"

03 aprile 2026 23:50

Galli punge l’Italia: “La Bosnia è più forte? Ma com’è che loro prendono 300 mila euro e i nostri sono strapagati?”

03 aprile 2026 08:51

Capello: "Kean non andava tolto, ha avuto sfortuna nell'occasione sprecata per il 2-0"

02 aprile 2026 14:26

Kean deluso, Ndour sorride: due stati d’animo e un’unica missione, la salvezza della Fiorentina

01 aprile 2026 23:01

Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"

01 aprile 2026 22:28

Flachi: "Kean non doveva uscire ieri, era l'unico che poteva essere pericoloso in attacco"

01 aprile 2026 18:30

Zazzaroni duro: "Italia? Non solo un flop. È il fallimento plastico di un sistema. Responsabilità chiare"

01 aprile 2026 09:57

Moviola CorSport: "Muharemovic da rosso su Palestra. Dubbi anche sul suo tocco di braccio"

01 aprile 2026 09:57

Polverosi: "Italia? Rivoluzioni, dimissioni, fughe, non me ne frega niente. A casa anche stavolta"

01 aprile 2026 09:35

Gravina: "Complimenti ai ragazzi e a Gattuso, un grande allenatore a cui chiedo di rimanere"

01 aprile 2026 00:34

Cuore e sofferenza non bastano, l'Italia per la terza volta consecutiva non va ai mondiali

31 marzo 2026 23:48

Nella partita per la qualificazione al mondiale tra Bosnia e Italia sarà assente la Goal Line Technology

31 marzo 2026 17:14

A Zenica è psicosi Italia: presunta “spia” militare sorpresa a filmare l’allenamento della Bosnia

30 marzo 2026 22:27

Dzeko: “Nessun problema con DiMarco. Però se l’Italia aveva paura del Galles qualcosa non va”

30 marzo 2026 12:10

Minotti: "Kean con la Fiorentina nelle ultime settimane si è gestito, tiene troppo al Mondiale"

27 marzo 2026 23:20

"Ho visto il video degli azzurri che esultano, felici di giocare contro di noi, si sbagliano"

27 marzo 2026 23:20

Un Dzeko infinito sbanca Cardiff con la Bosnia. Martedì a Zenica il duello mondiale con Kean

27 marzo 2026 00:15

Il cigno di Sarajevo ha perso le ali: arriva sino in Bosnia l'eco del flop assoluto in viola

26 dicembre 2025 22:31

Dzeko segna e trascina la Bosnia almeno ai playoff per i mondiali, 5 reti in 7 partite alle qualificazioni

16 novembre 2025 11:45

Džeko spento, Bosnia raggiunta a Cipro. Kospo in tribuna, Pongracic solo panchina con la Croazia

09 ottobre 2025 23:36

CT Bosnia Erzegovina sullo scarso minutaggio di Dzeko: "Nessun problema, anzi meglio"

07 ottobre 2025 21:25

Kospo sorprende con la Bosnia: assist e nuova posizione da mediano, per Pioli un’arma in più?

07 settembre 2025 23:28

Dzeko: "Col Napoli venderemo cara la pelle, la squadra c'è, più il tempo passa più miglioriamo"

07 settembre 2025 22:30

Dzeko: "Siamo stanchi, ma dobbiamo pensare alla gara con l'Austria dove non possiamo sbagliare"

07 settembre 2025 15:25

Il Corriere dello Sport riporta: "Il Bologna supera la Fiorentina nella corsa per Dzeko"

08 giugno 2025 13:33

Pjanic: "Trovata una grande Italia, ma dovevamo fare meglio. Potevamo riaprirla..."

16 novembre 2019 00:04

L'Italia schianta la Bosnia (0-3): segnano Acerbi, Insigne e Belotti. Esordio Castro in maglia azzurra

15 novembre 2019 23:30

Mancini: "Valuteremo Castrovilli per il post-Europeo. Chiesa? Momento non facile.."

11 novembre 2019 16:05

Ufficiale, prima convocazione in Nazionale per Castrovilli. Chiesa c'è. La lista

08 novembre 2019 18:29

Convocati Italia, Chiesa e Biraghi ok. Il tecnico Mancini chiama 33 calciatori. La lista

27 maggio 2019 22:39

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