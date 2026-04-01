Flachi: “Kean non doveva uscire ieri, era l’unico che poteva essere pericoloso in attacco”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex giocatore viola Francesco Flachi per parlare di Fiorentina e non solo: “L’Italia anche quando vinceva nell’ultimo periodo non ha mai convinto, anche ieri abbiamo meritato di perdere perché loro avevano gente che saltava l’uomo e noi no, siamo costretti a giocare a 3 perché l’Inter va a 3 e il resto dei giocatori non sa fare niente fuori da quel contesto. Non abbiamo fantasia non abbiamo un 10 e la cosa è preoccupante perché si fa gol su un errore e mai su un’azione, andiamo di passo e non abbiamo colpi.”

Su Bastoni: “Ma uno dell’Inter può fare una roba del genere, ma che lavoro è ma ti pare che puoi entrare in quella maniera senza capire dove sei nel campo. Non è possibile, abbiamo cresciuto gente che non capisce il contesto e l’errore parte dal fondo perché i settori giovanili sono finiti e nessuno ci investe, infatti non siamo capaci a costruire nessuno.”

Su Gattuso: “Lo difendo perché i giocatori sono questi purtroppo e non hanno carattere, prendono un sacco di soldi in poco tempo e non hanno stimoli. Sanno che verranno richiamati perché non c’è altra scelta e mi dispiace per lui visto che ci mette tanto cuore, ma purtroppo è solo e non ha le persone giuste in federazione.”

Su Kean: “Non doveva toglierlo perché era l’unico che poteva andare di corsa mentre Pio è troppo stabile e non ha il contropiede. Poi ha sbagliato un gol, ma aveva fatto 60 metri di corsa e ci sta. Spero torni bene per la Fiorentina perché sabato deve giocare.”