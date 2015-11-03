Notizie Bastoni Fiorentina

Marotta difende Bastoni: "Vergognoso il linciaggio su di lui. È un patrimonio del calcio italiano"
06 aprile 2026 09:54
Chivu rivela: "Bastoni? Ci ha messo la faccia. L'ho lasciato con le stampelle, 3 giorni dopo in Nazionale"
04 aprile 2026 16:51
Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona
03 aprile 2026 23:05
Bergomi: “Per salvare Bastoni e la sua carriera deve lasciare l’Italia e andare a giocare all’estero.”
02 aprile 2026 14:14
Flachi: "Kean non doveva uscire ieri, era l'unico che poteva essere pericoloso in attacco"
01 aprile 2026 18:30
Chivu: "Bastoni non è convocato. Nonostante le difficoltà siamo pronti ad affrontare la Fiorentina"
21 marzo 2026 15:10
Viviano: "Chiellini parla, ma in campo faceva molto di peggio e non era proprio pulito"
19 febbraio 2026 13:14
Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"
16 febbraio 2026 23:20
Chivu imbarazzante dopo Inter-Juventus. Ha dato lezioni a tutti ma poi si è rivelato peggio degli altri
15 febbraio 2026 13:58
"Pongracic migliore in campo contro il Cagliari. In questo momento è più completo di Bastoni"
24 aprile 2025 14:55
Bastoni: "I sacrifici non li fanno solo gli operai e i muratori, non abbiamo tempo da dedicare alle nostre famiglie"
06 aprile 2025 18:16
Probabile formazione Inter, Bastoni è recuperato ed è pronto dal primo minuto
28 gennaio 2024 14:38
Bastoni verso il rientro con la Fiorentina, Dumfries non si è allenato oggi con il gruppo di Inzaghi
24 gennaio 2024 17:43
Bufera su Chiesa, salta e canta al coro: "E chi non è salta è un gobbo juventino". Tifosi inferociti
25 giugno 2023 02:08
La sosta fa bene all'Inter, recuperati Dimarco, Gosens e Bastoni per la partita contro la Fiorentina
24 marzo 2023 15:09
Situazione in casa Spezia verso la Fiorentina: out Bastoni e Kovalenko
26 ottobre 2022 00:44
Inter, Bastoni, Lautaro e Vidal diffidati prima della Juve. Inzaghi fa riposare qualcuno con la Fiorentina?
16 marzo 2022 13:54
Lo scugnizzo viola-Gonzalez ma cosa ti dice la testa? Primo tempo mostruoso. Ripartiamo da lì
21 settembre 2021 23:34
Gazzetta, Bastoni rinnova con lo Spezia. Ricci? Fiorentina in pole, fatta l'offerta, occhio alla Samp
10 giugno 2021 08:41
Ficagna: "Fiorentina? Domani devono azzardare. Non mi aspettavo queste difficoltà, ma ne usciranno"
18 febbraio 2021 21:06
Spezia, Erlic e Bastoni salteranno la partita di venerdì contro la Fiorentina per squalifica
13 febbraio 2021 22:30
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