Labaro Viola

Notizie Bastoni Fiorentina

Marotta difende Bastoni: "Vergognoso il linciaggio su di lui. È un patrimonio del calcio italiano"

06 aprile 2026 09:54

Chivu rivela: "Bastoni? Ci ha messo la faccia. L'ho lasciato con le stampelle, 3 giorni dopo in Nazionale"

04 aprile 2026 16:51

Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona

03 aprile 2026 23:05

Bergomi: “Per salvare Bastoni e la sua carriera deve lasciare l’Italia e andare a giocare all’estero.”

02 aprile 2026 14:14

Flachi: "Kean non doveva uscire ieri, era l'unico che poteva essere pericoloso in attacco"

01 aprile 2026 18:30

Chivu: "Bastoni non è convocato. Nonostante le difficoltà siamo pronti ad affrontare la Fiorentina"

21 marzo 2026 15:10

Viviano: "Chiellini parla, ma in campo faceva molto di peggio e non era proprio pulito"

19 febbraio 2026 13:14

Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"

16 febbraio 2026 23:20

Chivu imbarazzante dopo Inter-Juventus. Ha dato lezioni a tutti ma poi si è rivelato peggio degli altri

15 febbraio 2026 13:58

"Pongracic migliore in campo contro il Cagliari. In questo momento è più completo di Bastoni"

24 aprile 2025 14:55

Bastoni: "I sacrifici non li fanno solo gli operai e i muratori, non abbiamo tempo da dedicare alle nostre famiglie"

06 aprile 2025 18:16

Probabile formazione Inter, Bastoni è recuperato ed è pronto dal primo minuto

28 gennaio 2024 14:38

Bastoni verso il rientro con la Fiorentina, Dumfries non si è allenato oggi con il gruppo di Inzaghi

24 gennaio 2024 17:43

Bufera su Chiesa, salta e canta al coro: "E chi non è salta è un gobbo juventino". Tifosi inferociti

25 giugno 2023 02:08

La sosta fa bene all'Inter, recuperati Dimarco, Gosens e Bastoni per la partita contro la Fiorentina

24 marzo 2023 15:09

Situazione in casa Spezia verso la Fiorentina: out Bastoni e Kovalenko

26 ottobre 2022 00:44

Inter, Bastoni, Lautaro e Vidal diffidati prima della Juve. Inzaghi fa riposare qualcuno con la Fiorentina?

16 marzo 2022 13:54

Lo scugnizzo viola-Gonzalez ma cosa ti dice la testa? Primo tempo mostruoso. Ripartiamo da lì

21 settembre 2021 23:34

Gazzetta, Bastoni rinnova con lo Spezia. Ricci? Fiorentina in pole, fatta l'offerta, occhio alla Samp

10 giugno 2021 08:41

Ficagna: "Fiorentina? Domani devono azzardare. Non mi aspettavo queste difficoltà, ma ne usciranno"

18 febbraio 2021 21:06

Spezia, Erlic e Bastoni salteranno la partita di venerdì contro la Fiorentina per squalifica

13 febbraio 2021 22:30

Risultati, Parma Inter 1-2. I nerazzurri rimontando nel finale. I ducali restano a +8 dalla Fiorentina. La cronaca

29 giugno 2020 08:51

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