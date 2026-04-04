Chivu rivela: "Bastoni? Ci ha messo la faccia. L'ho lasciato con le stampelle, 3 giorni dopo in Nazionale"

In un momento di difficoltà ha dato la disponibilità nonostante le condizioni fisiche

Cristian Chivu, l'allenatore dell'Inter in conferenza stampa ha parlato di Bastoni: "L'ho lasciato con le stampelle: 3 giorni dopo l'ho visto in Nazionale. Ci ha messo la faccia. È dispiaciuto ma è contento del sostegno dei compagni. In un momento di difficoltà ha dato la disponibilità nonostante le condizioni fisiche. La riconoscenza nel mondo del calcio è poca, si va sempre a cercare qualcosa che non ha a che fare con i valore umani di questa squadra.

Preoccupato dall'aspetto psicologico? Ho a che fare con grandi campioni. Hanno imparato assaggiando l'amarezza che ogni tanto si casca, ma ciò che conta è la reazione. Non sono preoccupato: in 8 mesi mi hanno sempre mostrato di essere uomini con valori, qualità e certezza".