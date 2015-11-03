Notizie Chivu Fiorentina

Lazio di Sarri inconsistente, si arrende all’Inter: nerazzurri padroni della finale di Coppa Italia
13 maggio 2026 23:00
Chivu attacca: "Chi ha insultato Bastoni ha bisogno di qualche lavoro psicologico. Lui sta bene"
10 aprile 2026 12:00
Chivu rivela: "Bastoni? Ci ha messo la faccia. L'ho lasciato con le stampelle, 3 giorni dopo in Nazionale"
04 aprile 2026 16:51
Chivu svela: "E' stato Pio Esposito a chiedere di battere il primo rigore"
04 aprile 2026 14:41
Notte cruciale per la classifica: Fiorentina a caccia di punti salvezza, Inter pressione scudetto
21 marzo 2026 21:49
Chivu: "Bastoni non è convocato. Nonostante le difficoltà siamo pronti ad affrontare la Fiorentina"
21 marzo 2026 15:10
Chivu imbarazzante dopo Inter-Juventus. Ha dato lezioni a tutti ma poi si è rivelato peggio degli altri
15 febbraio 2026 13:58
Chivu: "La Fiorentina si è difesa, giocando in contropiede. Dopo il gol le cose sono diventate più semplici"
29 ottobre 2025 23:48
Biasin: "La Fiorentina ha fatto il peggior inizio possibile, era impensabile vederla così in basso"
29 ottobre 2025 14:23
Pioli ha un bilancio disastroso contro l'Inter: solo 7 vittorie ottenute in 30 precedenti!
29 ottobre 2025 13:38
Mkhitaryan salta la Fiorentina: Chivu lo perde per circa due settimane per un problema alla coscia
27 ottobre 2025 14:20
Chivu demolisce Conte: "Abituato a piangere, io non verrò mai a lamentarmi dell'arbitro dopo la gara"
25 ottobre 2025 22:15
Conte attacca Chivu: "Io non avrei permesso a Marotta di venire a lamentarsi degli arbitri, crei alibi"
25 ottobre 2025 21:41
La buona sorte abbandona Gasperini, L'Inter sbanca l'Olimpico e riagguanta la vetta
18 ottobre 2025 23:07
Serie A: l'Udinese sbanca San Siro, Inter battuta. La Lazio passeggia in casa sul Verona
31 agosto 2025 23:13
Bocciato a Firenze ma stimato da Chivu, l'Inter un anno dopo ripensa a Colpani
02 luglio 2025 22:30
Parma, Chivu: "Partita difficile contro la Fiorentina, ma si parte da 50-50. Umiltà e piedi per terra"
12 aprile 2025 14:56
Fiorentina-Parma per l'Europa e per la salvezza: come gioca il prossimo avversario viola in Serie A?
09 aprile 2025 11:59
La Fiorentina di Italiano come quella di Aquilani. Inter battuta e anche Chivu adesso rischia la panchina
10 aprile 2023 22:08
La Fiorentina fa impazzire l'Inter anche fuori dal campo. Pensano di mettere Chivu al posto di Inzaghi
02 aprile 2023 16:12
Chivu incredulo: "Ho parlato con dirigenti della Fiorentina, Hagi venduto perché lo ritengono inadatto fisicamente"
12 gennaio 2018 12:23
Chivu: "Con Tata vincete la coppa, Hagi diverso dal padre..."
04 ottobre 2016 14:40
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