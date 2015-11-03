Labaro Viola

Notizie Chivu Fiorentina

Lazio di Sarri inconsistente, si arrende all’Inter: nerazzurri padroni della finale di Coppa Italia

13 maggio 2026 23:00

Chivu attacca: "Chi ha insultato Bastoni ha bisogno di qualche lavoro psicologico. Lui sta bene"

10 aprile 2026 12:00

Chivu rivela: "Bastoni? Ci ha messo la faccia. L'ho lasciato con le stampelle, 3 giorni dopo in Nazionale"

04 aprile 2026 16:51

Chivu svela: "E' stato Pio Esposito a chiedere di battere il primo rigore"

04 aprile 2026 14:41

Notte cruciale per la classifica: Fiorentina a caccia di punti salvezza, Inter pressione scudetto

21 marzo 2026 21:49

Chivu: "Bastoni non è convocato. Nonostante le difficoltà siamo pronti ad affrontare la Fiorentina"

21 marzo 2026 15:10

Chivu imbarazzante dopo Inter-Juventus. Ha dato lezioni a tutti ma poi si è rivelato peggio degli altri

15 febbraio 2026 13:58

Chivu: "La Fiorentina si è difesa, giocando in contropiede. Dopo il gol le cose sono diventate più semplici"

29 ottobre 2025 23:48

Biasin: "La Fiorentina ha fatto il peggior inizio possibile, era impensabile vederla così in basso"

29 ottobre 2025 14:23

Pioli ha un bilancio disastroso contro l'Inter: solo 7 vittorie ottenute in 30 precedenti!

29 ottobre 2025 13:38

Mkhitaryan salta la Fiorentina: Chivu lo perde per circa due settimane per un problema alla coscia

27 ottobre 2025 14:20

Chivu demolisce Conte: "Abituato a piangere, io non verrò mai a lamentarmi dell'arbitro dopo la gara"

25 ottobre 2025 22:15

Conte attacca Chivu: "Io non avrei permesso a Marotta di venire a lamentarsi degli arbitri, crei alibi"

25 ottobre 2025 21:41

La buona sorte abbandona Gasperini, L'Inter sbanca l'Olimpico e riagguanta la vetta

18 ottobre 2025 23:07

Serie A: l'Udinese sbanca San Siro, Inter battuta. La Lazio passeggia in casa sul Verona

31 agosto 2025 23:13

Bocciato a Firenze ma stimato da Chivu, l'Inter un anno dopo ripensa a Colpani

02 luglio 2025 22:30

Parma, Chivu: "Partita difficile contro la Fiorentina, ma si parte da 50-50. Umiltà e piedi per terra"

12 aprile 2025 14:56

Fiorentina-Parma per l'Europa e per la salvezza: come gioca il prossimo avversario viola in Serie A?

09 aprile 2025 11:59

La Fiorentina di Italiano come quella di Aquilani. Inter battuta e anche Chivu adesso rischia la panchina

10 aprile 2023 22:08

La Fiorentina fa impazzire l'Inter anche fuori dal campo. Pensano di mettere Chivu al posto di Inzaghi

02 aprile 2023 16:12

Chivu incredulo: "Ho parlato con dirigenti della Fiorentina, Hagi venduto perché lo ritengono inadatto fisicamente"

12 gennaio 2018 12:23

Chivu: "Con Tata vincete la coppa, Hagi diverso dal padre..."

04 ottobre 2016 14:40

Archivio

Esplora l'archivio di Chivu

Sett. 20 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 7
Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 35 Sett. 27 Sett. 15
Sett. 15 Sett. 13
Sett. 2
Sett. 40