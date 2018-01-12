Chivu incredulo: "Ho parlato con dirigenti della Fiorentina, Hagi venduto perché lo ritengono inadatto fisicamente"
L'ex terzino dell'Inter Crisitian Chivu, connazionale di Ianis Hagi, ha parlato del classe '98 ai microfoni di Digi Sport: "In Italia ne avevo anche parlato con qualche dirigente della Fiorentina: lo...
A cura di Redazione Labaroviola
12 gennaio 2018 12:23
L'ex terzino dell'Inter Crisitian Chivu, connazionale di Ianis Hagi, ha parlato del classe '98 ai microfoni di Digi Sport: "In Italia ne avevo anche parlato con qualche dirigente della Fiorentina: lo ritenevano inadatto fisicamente. Questo nonostante i suoi miglioramenti da quando è arrivato, aspetto evidentemente trascurato dai viola vista la loro politica sui trasferimenti. E' un peccato, dal momento che Ianis è un grande talento e in futuro potrà essere d'aiuto non solo alla Nazionale rumena".