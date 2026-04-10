Chivu attacca: “Chi ha insultato Bastoni ha bisogno di qualche lavoro psicologico. Lui sta bene”

L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha parlato a Sportmediaset del caso Bastoni e della gogna che ha subito dopo l’espulsione di Kalulu, queste le sue parole sul tema:

“Bastoni non ha bisogno di essere recuperato psicologicamente, credo che la gente fuori che ha sparato una gogna che non ha fine che ha bisogno di qualche lavoro psicologico. Sono felice perché arriviamo agli ultimi due mesi del campionato con la possibilità di raggiungere degli obiettivi. I miei principi vanno oltre le aspettative della narrazione di qualcuno. Non ho cercato di cambiare, sono sempre rimasto me stesso. Non sento il dovere di fare proclami e cercare conflitti”