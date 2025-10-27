27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Mkhitaryan salta la Fiorentina: Chivu lo perde per circa due settimane per un problema alla coscia

News

Mkhitaryan salta la Fiorentina: Chivu lo perde per circa due settimane per un problema alla coscia

Mirko Carmignani

27 Ottobre · 14:20

Aggiornamento: 27 Ottobre 2025 · 14:20

TAG:

#FiorentinachivuInterMkhitaryan

Condividi:

di

L'ex centrocampista della Roma non sarà a disposizione per la gara di mercoledì sera tra Inter e Fiorentina

In vista della gara del turno infrasettimanale tra Inter e Fiorentina, la squadra nerazzurra dovrà fare a meno anche del giocatore armeno Henrikh Mkhitaryan che è uscito malconcio dalla sfida di sabato a Napoli. Chivu perde un’altra pedina titolare in vista di mercoledì oltre a Marcus Thuram che non sarà nemmeno lui a disposizione del tecnico rumeno.

Secondo quanto riportato dall’Inter, gli esami medici hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra che lo terranno fuori almeno per una settimana se non di più e allora potrebbe rientrare addirittura dopo la sosta di novembre delle Nazionali.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio