Mkhitaryan salta la Fiorentina: Chivu lo perde per circa due settimane per un problema alla coscia

In vista della gara del turno infrasettimanale tra Inter e Fiorentina, la squadra nerazzurra dovrà fare a meno anche del giocatore armeno Henrikh Mkhitaryan che è uscito malconcio dalla sfida di sabato a Napoli. Chivu perde un’altra pedina titolare in vista di mercoledì oltre a Marcus Thuram che non sarà nemmeno lui a disposizione del tecnico rumeno.

Secondo quanto riportato dall’Inter, gli esami medici hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra che lo terranno fuori almeno per una settimana se non di più e allora potrebbe rientrare addirittura dopo la sosta di novembre delle Nazionali.