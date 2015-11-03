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Notizie Mkhitaryan Fiorentina

Mkhitaryan salta la Fiorentina: Chivu lo perde per circa due settimane per un problema alla coscia

27 ottobre 2025 14:20

Inter, niente Thuram contro la Fiorentina: l'attaccante ai box , attesi gli esami per Mkhitaryan

26 ottobre 2025 17:23

Mkhitaryan: "Dopo Firenze allenarsi è stato difficile. Ma sapendo che Bove sta meglio abbiamo preparato bene la gara"

09 dicembre 2024 19:16

Qui Inter, Rifinitura in vista della finale con la Fiorentina: assenti solo Mkhitaryan e Skriniar

23 maggio 2023 11:18

Una brutta notizia per l'Inter, una buona notizia per la Fiorentina: Mkhitaryan salta la finale di Coppa

18 maggio 2023 13:53

Mkhitaryan amaro: "C'è mancato solo il gol. Sono colpevole per aver sprecato la mia occasione"

01 aprile 2023 21:04

Mkhitaryan: "Gol a Firenze? Momento emozianante! Ci ho creduto fino in fondo"

27 ottobre 2022 11:58

Mkhitaryan: "Contro la Fiorentina era la partita della vita. Non abbiamo mai mollato"

25 ottobre 2022 17:00

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