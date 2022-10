Mkhitaryan: “Gol a Firenze? Momento emozianante! Ci ho creduto fino in fondo”

Il centrocampista dell’inter, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della partita di Champions League contro il Viktoria Plzen, ricordando il gol vittoria segnato dall’armeno all’ultimo minuto contro i viola, su un evidente errore di Venuti.

Queste le sue parole:

“È stato un momento molto emozionante, rimarrà nella mia memoria. Quando ho visto la palla di Barella non perfetta e col difensore in anticipo sono comunque andato fino alla fine pensando che qualcosa sarebbe accaduto e dopo ho segnato. Penso che possiamo continuare a vincere le partite, non all’ultimo minuto.”

