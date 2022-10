Il mancato rosso a Dimarco e il quarto gol dell’Inter costano cari a Valeri. Tornerà in campo nel 2023

Il mancato rosso a Dimarco in occasione del rigore dell’1-2 e il mancato fallo fischiato a Dzeko in occasione del gol dell’Inter, costa all’arbitro Valeri un turno di stop. Significa che lo rivedremo in campo in Serie A nel 2023. Era già in programma, infatti, l’impiego di Valeri al Var per la 13ª giornata (4-6 novembre) e per il successivo turno infrasettimanale (8-10 novembre). Lo riporta il Corriere dello Sport

