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Notizie Valeri Fiorentina

Caos nel mondo degli arbitri. Rocchi, Orsato e Valeri sotto inchiesta per comportamenti sospetti

08 maggio 2023 00:11

Il VAR di Fiorentina-Inter Mariani arbitra il big match Atalanta-Napoli, per Rocchi non fu colpevole

03 novembre 2022 12:53

"Se la Juve avesse vinto contro la Fiorentina come ha fatto l’Inter, sarebbe scoppiata la guerra civile”

26 ottobre 2022 17:56

Il mancato rosso a Dimarco e il quarto gol dell'Inter costano cari a Valeri. Tornerà in campo nel 2023

26 ottobre 2022 12:58

Cassano duro: "Scandaloso quello che ha fatto Valeri, deve stare cinque giornate fermo"

25 ottobre 2022 11:46

Il solito Massimo Mauro: "Non c'è il rigore per la Fiorentina e non c'è nemmeno quello per l'Inter"

24 ottobre 2022 00:38

La farsa è servita, identico rigore in Roma-Napoli come quello di Fiorentina-Inter, ma il Var lo toglie

23 ottobre 2022 21:42

Italiano sbotta: "Per l'ennesima volta un fallo non fischiato ci costa punti, non meritavamo di perdere"

22 ottobre 2022 23:41

Gravi errori arbitrali contro la Fiorentina, manca rosso a Dimarco e gol finale arriva con un fallo netto

22 ottobre 2022 23:28

DJ Ringo: "Valeri missione compiuta. Al ritorno voglio la primavera in campo contro la Juve"

14 febbraio 2020 12:55

Moviola CorSport, direzione di Valeri quasi da pilota automatico, buona gestione dei cartellini

07 gennaio 2020 11:39

Bologna-Fiorentina sarà arbitrata da Valeri. Al Var ci sarà Mariani

02 gennaio 2020 11:41

Rizzoli ammette: "Il rigore non c'era, Massa e Valeri sono dispiaciuti. Errore sotto gli occhi di tutti"

27 agosto 2019 11:42

Massa e Valeri saranno fermati, Rizzoli deluso dal doppio grande errore. Commisso: "Firenze merita rispetto'

26 agosto 2019 10:10

Bucchioni: "Troppo evidente l'errore di Valeri. Cosa stavano guardando al Var? Franchi splendido. Manca..."

25 agosto 2019 13:01

L'arbitro Massa bocciato da tutti i principali quotidiani. Colpe divise con Valeri del Var

25 agosto 2019 10:53

Pagnini: “Milan-Fiorentina? Arbitrerà uno tra Mariani e Valeri perché...”

20 dicembre 2018 11:17

Valeri bloccato per un turno dopo il rigore su Chiesa, sarà Orsato ad arbitrare Lazio-Fiorentina

04 ottobre 2018 12:29

L'ex arbitro Chiesa: "Il rigore non c'è, Chiesa simula e deve essere ammonito. Valeri c'è cascato"

01 ottobre 2018 12:53

Feltri: "Rigore vergognoso, Valeri senza valore e senza pudore". Ma non era tifoso viola?

30 settembre 2018 19:25

Fiorentina-Atalanta sarà diretta da Paolo Valeri, Tasso e Schenone gli assistenti

28 settembre 2018 13:09

FIO-CAG scandoloso dato del tempo effettivo. Arbitro asseconda le perdite di tempo

14 maggio 2018 09:23

Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Valeri, Tonolini e Paganessa gli assistenti

10 maggio 2018 12:54

Fiorentina-Bologna sarà arbitrata da Valeri

14 settembre 2017 17:11

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