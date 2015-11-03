Notizie Valeri Fiorentina

Caos nel mondo degli arbitri. Rocchi, Orsato e Valeri sotto inchiesta per comportamenti sospetti
08 maggio 2023 00:11
Il VAR di Fiorentina-Inter Mariani arbitra il big match Atalanta-Napoli, per Rocchi non fu colpevole
03 novembre 2022 12:53
"Se la Juve avesse vinto contro la Fiorentina come ha fatto l’Inter, sarebbe scoppiata la guerra civile”
26 ottobre 2022 17:56
Il mancato rosso a Dimarco e il quarto gol dell'Inter costano cari a Valeri. Tornerà in campo nel 2023
26 ottobre 2022 12:58
Cassano duro: "Scandaloso quello che ha fatto Valeri, deve stare cinque giornate fermo"
25 ottobre 2022 11:46
Il solito Massimo Mauro: "Non c'è il rigore per la Fiorentina e non c'è nemmeno quello per l'Inter"
24 ottobre 2022 00:38
La farsa è servita, identico rigore in Roma-Napoli come quello di Fiorentina-Inter, ma il Var lo toglie
23 ottobre 2022 21:42
Italiano sbotta: "Per l'ennesima volta un fallo non fischiato ci costa punti, non meritavamo di perdere"
22 ottobre 2022 23:41
Gravi errori arbitrali contro la Fiorentina, manca rosso a Dimarco e gol finale arriva con un fallo netto
22 ottobre 2022 23:28
DJ Ringo: "Valeri missione compiuta. Al ritorno voglio la primavera in campo contro la Juve"
14 febbraio 2020 12:55
Moviola CorSport, direzione di Valeri quasi da pilota automatico, buona gestione dei cartellini
07 gennaio 2020 11:39
Bologna-Fiorentina sarà arbitrata da Valeri. Al Var ci sarà Mariani
02 gennaio 2020 11:41
Rizzoli ammette: "Il rigore non c'era, Massa e Valeri sono dispiaciuti. Errore sotto gli occhi di tutti"
27 agosto 2019 11:42
Massa e Valeri saranno fermati, Rizzoli deluso dal doppio grande errore. Commisso: "Firenze merita rispetto'
26 agosto 2019 10:10
Bucchioni: "Troppo evidente l'errore di Valeri. Cosa stavano guardando al Var? Franchi splendido. Manca..."
25 agosto 2019 13:01
L'arbitro Massa bocciato da tutti i principali quotidiani. Colpe divise con Valeri del Var
25 agosto 2019 10:53
Pagnini: “Milan-Fiorentina? Arbitrerà uno tra Mariani e Valeri perché...”
20 dicembre 2018 11:17
Valeri bloccato per un turno dopo il rigore su Chiesa, sarà Orsato ad arbitrare Lazio-Fiorentina
04 ottobre 2018 12:29
L'ex arbitro Chiesa: "Il rigore non c'è, Chiesa simula e deve essere ammonito. Valeri c'è cascato"
01 ottobre 2018 12:53
Feltri: "Rigore vergognoso, Valeri senza valore e senza pudore". Ma non era tifoso viola?
30 settembre 2018 19:25
Fiorentina-Atalanta sarà diretta da Paolo Valeri, Tasso e Schenone gli assistenti
28 settembre 2018 13:09
FIO-CAG scandoloso dato del tempo effettivo. Arbitro asseconda le perdite di tempo
14 maggio 2018 09:23
Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Valeri, Tonolini e Paganessa gli assistenti
10 maggio 2018 12:54
Fiorentina-Bologna sarà arbitrata da Valeri
14 settembre 2017 17:11
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