Bucchioni: "Troppo evidente l'errore di Valeri. Cosa stavano guardando al Var? Franchi splendido. Manca..."

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Enzo Bucchioni su Fiorentina-Napoli: "Mi aspetto che ogni tocco di mano venga sanzionato allo stesso modo. Non capisco perchè sul rigore concesso a Mert...

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Enzo Bucchioni su Fiorentina-Napoli: "Mi aspetto che ogni tocco di mano venga sanzionato allo stesso modo. Non capisco perchè sul rigore concesso a Mertens Valeri non ha richiamato Massa al Var. L'errore è troppo evidente, non so se chi era al Var guardava un film... forse era distratto. Il Franchi ieri era splendido sia da un punto di vista calcistico che di tifo. Deve crescere ancora molto questa Fiorentina ma Commisso ha allestito una squadra interessante e con qualità. Manca ancora un terzino sinistro in squadra che sostituisca Biraghi, un centrocampista dai piedi buoni ed un centravanti alla Llorente, le basi però sono piuttosto buone".