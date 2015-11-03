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Notizie Mertens Fiorentina

Massa arbitrerà Fiorentina-Milan: il precedente più eclatante il rigore fischiato per il tuffo di Mertens

09 gennaio 2026 12:59

Mertens lo ha rifatto: si tuffa, simula a prende il rigore. Ma gli avversari abbandonano il campo

09 febbraio 2025 21:09

Gazzetta dello Sport, Fiorentina pensa a Mertens: sondaggio dei viola per il centravanti belga ex Napoli

02 luglio 2022 16:39

Tuttosport, Mertens-Napoli all'addio, la Fiorentina potrebbe provarci. C'è anche la Lazio

01 luglio 2022 08:21

Mertens, bordata a De Laurentiis: "Pensavo di restare a Napoli ma non mi ha chiamato nessuno"

14 giugno 2022 00:05

Al 44' Napoli-Fiorentina 1-1 al Maradona. Dragowski sbaglia e Mertens punisce la viola

13 gennaio 2022 18:50

Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"

20 maggio 2021 16:39

Dal rigore assegnato a Mertens a quello dato a Caicedo. La situazione non cambia

28 giugno 2020 15:37

Napoli-Inter finisce 1-1, azzurri in finale. Per Mertens record di gol col Napoli

13 giugno 2020 23:44

Da Napoli, Mertens vicino all'accordo per il rinnovo, segnali positivi. Annuncio a marzo?

13 febbraio 2020 20:20

La Fiorentina su Mertens? Il giocatore incontra il Napoli, chiede 5 milioni all'anno. Ma c'è tensione

13 febbraio 2020 15:52

Clamoroso da Napoli, la rivelazione: "Ci sono stati contatti tra la Fiorentina e l'agente di Mertens". I dettagli

12 febbraio 2020 20:06

Alvino: "Paghiamo ancora per il rigore regalato a Mertens contro i viola. Gli errori arbitrali indirizzano la gara"

10 febbraio 2020 23:06

Ancelotti grida allo scandalo contro arbitro e Var. Ma sulla simulazione di Mertens a Firenze rimase in silenzio

31 ottobre 2019 03:04

DeLa contro Mertens e Callejon: "Non farò sforzi importanti per loro. Andassero in Cina a fare 2/3 anni di merda"

17 ottobre 2019 16:31

De Laurentiis ha offerto a Mertens rinnovo e poi ruolo di team manager al Bari. Il belga dirà addio a fine stagione

11 ottobre 2019 18:17

Rizzoli ammette: "Il rigore non c'era, Massa e Valeri sono dispiaciuti. Errore sotto gli occhi di tutti"

27 agosto 2019 11:42

Nicchi: "Rigore di Mertens non c'è, il Var doveva intervenire. Decideremo se prendere provvedimenti e fermare gli arbitri"

26 agosto 2019 00:35

Marelli: "È evidente la simulazione di Mertens, il Var ha sbagliato doveva richiamare Massa. Su Ribery-Hysaj..."

25 agosto 2019 13:14

Bucchioni: "Troppo evidente l'errore di Valeri. Cosa stavano guardando al Var? Franchi splendido. Manca..."

25 agosto 2019 13:01

Pareggia e passa in vantaggio il Napoli. Rigore assurdo concesso e non controllato alla VAR

24 agosto 2019 22:15

Posticipo, Napoli-Atalanta 1-2. Nerazzurri agganciano il Milan al quarto posto. Il tabellino del match

22 aprile 2019 22:01

Di Gennaro: "Lafont bravissimo, ma che errori ha fatto Mertens? Lì un attaccante.."

10 febbraio 2019 13:49

Mertens salva il Napoli al 90' e toglie i tre punti alla Roma, al San Paolo è 1-1

28 ottobre 2018 22:40

Sky Sport, da Napoli: "Milik o Mertens? Azzurri cotti e stanchi dopo le nazionali. Ecco chi giocherà"

14 settembre 2018 18:23

Qui Napoli: Mertens rischia di saltare la Fiorentina. Chiriches operato al crociato

11 settembre 2018 08:55

Il Napoli batte l'Atalanta a casa sua e fa un favore alla Fiorentina. Decide Mertens

21 gennaio 2018 14:20

Mertens: “Nel secondo tempo la Fiorentina non ha fatto niente, poteva essere un giorno bellissimo”

10 dicembre 2017 17:19

Clamoroso Mertens: "Costo solo 28 milioni di euro, chi mi prende fa un vero affare"

25 novembre 2017 18:48

Sentite Mertens: ''Alla Fiorentina ho rifilato il mio gol più bello. Quel tunnel a Gonzalo...''

18 novembre 2017 15:35

Mertens: "Potevamo vincere noi, buona prova su un campo brutto"

22 dicembre 2016 23:11

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