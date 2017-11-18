Sentite Mertens: ''Alla Fiorentina ho rifilato il mio gol più bello. Quel tunnel a Gonzalo...''

Intervistato al Corsport, l'attaccante del Napolo Dries Mertens ha parlato anche di viola: "Mio gol preferito? Nessuno lo ricorda. Il mio preferito è stato il gol contro la Fiorentina, nella partita c...

Intervistato al Corsport, l'attaccante del Napolo Dries Mertens ha parlato anche di viola: "Mio gol preferito? Nessuno lo ricorda. Il mio preferito è stato il gol contro la Fiorentina, nella partita che abbiamo giocato in casa. Ho fatto un tunnel a Rodriguez, poi un passaggio no-look ad Hamsik. Lui ha tirato, il portiere ha preso la palla e dopo, sulla respinta, io ho fatto gol".