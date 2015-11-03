Labaro Viola

Notizie Gonzalo Fiorentina

Gonzalo: "Pepito quel sinistro non lo perderà mai. Difficile che la Fiorentina possa andare in Champions"

22 marzo 2025 21:59

Gonzalo: "La Fiorentina ha un grande futuro perchè sono tutti giovani. Quarta adesso ha la fiducia"

17 ottobre 2023 13:55

Gonzalo omaggia Rossi: "Tra i migliori che ho visto in carriera, quel mancino è immortale"

23 luglio 2023 16:21

Gonzalo Rodriguez in Curva Fiesole a vedere Fiorentina-Atalanta. Osannato dai tifosi viola

17 aprile 2023 23:12

Gonzalo: "Ho trattenuto a fatica le lacrime il giorno dell'addio alla Fiorentina. Primo mese non facile"

23 marzo 2023 13:42

Gonzalo: "Quarta non è stato convocato dall'Argentina perchè quando ha giocato non ha convinto"

24 novembre 2022 13:49

Carica di Gonzalo: "Questa Fiorentina mi garba, meritiamo l'Europa perchè siamo meglio della Roma"

13 maggio 2022 03:35

Gonzalo ricorda: "Dopo il 4-2 contro la Juventus a Firenze puoi uscire di casa anche tutti i giorni"

28 febbraio 2022 20:13

G. Rodriguez: "Il 4-2 alla Juventus è il ricordo più bello della Fiorentina. Ricordo tutti i gol in Viola"

29 settembre 2021 21:51

Fiorini: "Mi voleva l' Empoli, scelsi la Fiorentina col cuore. Io come Gonzalo? Un onore"

02 luglio 2021 12:59

G.Rodriguez : "C'è qualità, ma manca equilibrio. Quarta? Dategli tempo, diventerà una colonna della Fiorentina"

25 gennaio 2021 22:31

Pepito Rossi: "Ho sentito Paqual e Gonzalo. Infortuni? Devi sempre rialzarti, so quello che valgo"

06 maggio 2020 11:35

Amoruso: "3-5-2 da cambiare, col Verona Boa a centrocampo. Dal mercato un centrale alla Gonzalo.."

15 novembre 2019 13:43

Gonzalo: "L'amore dei tifosi viola meglio di uno scudetto. Vedere una foto di Astori mi fa piangere"

19 novembre 2018 09:37

(VIDEO), Samp-Fiorentina: gara ostica da sempre ostica. Ultimo risultato utile nel 2017: e se ci fosse Galdiolo...

18 settembre 2018 17:52

Gonzalo si ferma davanti al muro in onore di Astori fuori lo stadio Franchi. Con un regalo...

07 giugno 2018 17:48

Gonzalo a Badelj: "Fenomeno in campo e fuori. Grazie per quello che hai fatto per la Fiorentina"

29 maggio 2018 19:45

Tragedia Astori, Gonzalo: "Amico di tante battaglie, provo profonda tristezza. Non ho parole..."

04 marzo 2018 13:58

Gonzalo su Instagram scrive: "Oggi è il giorno, Forza Viola". Il grido di battaglia dal capitano argentino

09 febbraio 2018 15:15

Gonzalo intervistato da Marca: "Ricordo e racconto la Fiorentina di Montella e i suoi segreti"...

10 gennaio 2018 11:19

Bucchioni: "Borja messo alla porta da Corvino, come Gonzalo. Il problema è il cambio Berna-Gil Dias..."

04 gennaio 2018 16:07

Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, cena con Simeone, Olivera, Sanchez e Cristoforo. Ecco la foto

14 dicembre 2017 01:47

Sentite Mertens: ''Alla Fiorentina ho rifilato il mio gol più bello. Quel tunnel a Gonzalo...''

18 novembre 2017 15:35

Lady Gonzalo: "Addio? Se lo sentiva gia dall'inizio. Lo difenderei ancora come ho fatto magari con parole diverse"

11 ottobre 2017 11:30

Gonzalo, notte maledetta: fuori dalla Libertadores, l'allenatore si dimette

22 settembre 2017 16:54

Gli auguri di Gonzalo Rodriguez e Borja Valero per i 91 anni di viola: il cuore a Firenze

29 agosto 2017 22:44

Gonzalo: "Il giorno dell'addio alla Fiorentina ho sofferto molto, ho vissuto cinque anni incredibili a Firenze"

29 luglio 2017 09:11

Astori: "Un onore la fascia da capitano, spero di onorarla come Gonzalo. I vecchi mi aiuteranno..."

14 luglio 2017 21:59

Gonzalo: "Avevo altre offerte, ma dopo Firenze sognavo di tornare al San Lorenzo"

12 luglio 2017 18:58

Gonzalo ai tifosi viola: "Andate allo stadio, tifate la Fiorentina. Quando c'erano Pizarro, Cuadrado e Jovetic..."

10 luglio 2017 09:11

Gonzalo: "Non potrò mai parlare male della Fiorentina, vi voglio bene. Saluto Firenze..."

09 luglio 2017 23:21

Gonzalo ascolta il cuore, imminente il suo ritorno al San Lorenzo

25 giugno 2017 14:21

L'Unione Sarda: il Cagliari pensa a Gonzalo per sostituire Bruno Alves

20 giugno 2017 12:50

Gonzalo: "Sarei voluto rimanere alla Fiorentina ma ho avuto problemi con qualcuno in società..."

10 giugno 2017 11:25

Repubblica, il Milan è vicino all'ingaggio di Gonzalo Rodriguez

02 giugno 2017 18:46

Antognoni: "Obiettivo vincere e tornare in Europa. La società non ha sbagliato su Gonzalo. Bernardeschi..."

01 giugno 2017 09:05

Gonzalo: "Tifosi viola, insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, non vi dimenticherò mai"

30 maggio 2017 11:45

Da Roma, Gonzalo ha gia firmato per la Lazio, due milioni a stagione per due anni

29 maggio 2017 13:58

Curva Fiesole: "Gonzalo esempio di impegno e grinta. Grazie guerriero"

28 maggio 2017 21:07

Corriere: Firenze giudica, indifferenza o fischi? Applausi solo per Gonzalo...

28 maggio 2017 11:57

Il futuro di Gonzalo potrebbe essere in Grecia: già avviati i contatti con l'Olympiakos

27 maggio 2017 13:00

IL CLIMA MALSANO.... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

26 maggio 2017 22:45

Ag. Gonzalo: "Corvino vuole solo pararsi il culo. Oggi mi ha chiamato arrabbiato ma la verità..."

26 maggio 2017 21:45

Anche Tello e Maxi Olivera salutano Gonzalo: "Un onore poter giocare con te. Buona fortuna capitano!"

26 maggio 2017 18:39

Omaggio della Fiorentina a Gonzalo: scatti salienti dei suoi 5 anni in maglia viola

26 maggio 2017 17:52

Borja a Gonzalo: "Sei un grande uomo, ti vogliamo un sacco di bene e per il futuro..."

26 maggio 2017 17:41

Corvino: "Gonzalo ha detto il falso, allibito dalle sue parole. Condivido le parole di Andrea Della Valle"

26 maggio 2017 16:39

Gonzalo: "Non giocherò più a Firenze, la dirigenza non ha chiamato per mesi. Onorato di essere stato il capitano.."

26 maggio 2017 13:42

La Lazio vuole Gonzalo Rodriguez, offerto un biennale a un milione di euro a stagione

20 maggio 2017 12:57

Ag. Gonzalo: "Ci sono tante offerte sia in Italia che all'estero, fra qualche settimana sarà tutto più chiaro"

19 maggio 2017 18:01

Dopo il weekend l'incontro tra Gonzalo e la Lazio per limare gli ultimi dettagli dell'accordo

19 maggio 2017 12:39

Dopo l'addio di Gonzalo la difesa è praticamente fatta. Due titolari e mezzo ci sono già

17 maggio 2017 10:31

Cognigni a Gonzalo: "Da amico ti dico grazie, sei il massimo per la Fiorentina, per questo sei il capitano". La risposta di Gonzalo..

12 maggio 2017 17:21

FORM. UFFICIALE: TORNA GONZALO, SAPONARA OUT. IN ATTACCO...

07 maggio 2017 13:55

Gonzalo: "Firenze ti dà tutto e capiamo le critiche. In ritiro perchè crediamo ancora all'EL, e i giovani..."

06 maggio 2017 11:56

Ag.Gonzalo: "Da giugno sarà libero, ci sono contatti con club italiani e esteri. Il giocatore vuole.."

04 maggio 2017 13:21

Convocati per Palermo: Gonzalo non ce la fa, Sousa ne chiama 23

29 aprile 2017 16:31

Adesso è chiaro, non c'è accordo ci sarà rottura. Addio tra Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina

25 aprile 2017 12:08

I convocati della Fiorentina, Gonzalo resta fuori, Sousa porta Mlakar e Maistro della primavera

22 aprile 2017 15:01

GONZALO FUORI CONTRO L'EMPOLI, IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

14 aprile 2017 10:28

Gonzalo: "Duecento partite, un grande onore. Grazie tifosi viola, senza di voi non sarebbe stato possibile"

10 aprile 2017 01:54

AVEVA RAGIONE GONZALO RODRIGUEZ. SOUSA, PRIMA UN ORRORE, POI UN GRANDE INSEGNAMENTO AL GRUPPO VIOLA

09 aprile 2017 18:49

Milic rimane in diffida, Gonzalo sale a sei gialli. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...

09 aprile 2017 15:01

Tra l'attesa del closing e un futuro da programmare il Milan pensa a Gonzalo e Badelj

08 aprile 2017 12:51

Monchi alla Roma vuole portare Gonzalo Rodriguez per sostituire Manolas. Ci sono anche Milan e Lazio

08 aprile 2017 12:00

Gonzalo: "200 partite in viola sono un orgoglio. Una volta presi un taxi dopo la partita, non mi conosceva nessuno..."

07 aprile 2017 13:04

Pradè vuole portare Gonzalo Rodriguez alla Sampdoria, il divorzio viola è ufficiale

06 aprile 2017 12:43

Il contratto di Acerbi scade nel 2018, la Fiorentina in pole per prenderlo

06 aprile 2017 12:28

Contro il Bologna senza Gonzalo, Vecino e Bernardeschi. Ecco come giocherà la Fiorentina

01 aprile 2017 12:12

Pedullà spiega come mai sono false le voci che danno Gonzalo Rodriguez nuovo colpo dell'Inter

28 marzo 2017 02:53

Il Borussia Dortmund vuole anche Gonzalo e Badelj. Ecco quanto potrebbe arrivare nelle casse viola

25 marzo 2017 10:58

Gonzalo: "Quest'anno abbiamo fallito perché non siamo stati pronti per giocare due competizioni. Il Milan..."

18 marzo 2017 11:02

"Gonzalo, ma cosa dici? Giocate per vincere o è un'agonia"

11 marzo 2017 16:41

Gonzalo: "Lavoriamo bene con Sousa. Europa? Difficile, ma vogliamo uscire da questa situazione"

25 febbraio 2017 13:05

Adesso è finita davvero, Gonzalo dirà addio alla Fiorentina. Anche la Roma fa la sua offerta...

22 febbraio 2017 10:51

Ag. Gonzalo: "Ci hanno fatto un'offerta bassa, ci sentiamo liberi" Secondo TuttoSport Sampdoria nel futuro del difensore?

21 febbraio 2017 10:09

SOUSA E GONZALO, VOGLIA DI RESTARE A FIRENZE. L'INCONTRO CON LA SOCIETÀ VIOLA...

18 febbraio 2017 21:52

LA SAGGIA RISPOSTA DI CAPITAN GONZALO RODRIGUEZ

14 febbraio 2017 13:26

La Roma cede Manolas all'Inter e va su Gonzalo: lo scenario

06 febbraio 2017 18:05

CINQUE MOTIVI PER CUI È UN GRANDE ERRORE LASCIARE ANDARE GONZALO RODRIGUEZ

05 febbraio 2017 14:18

La Fiorentina ha deciso di non rinnovare il contratto a Gonzalo. Niente più offerte di rinnovo

05 febbraio 2017 09:31

Verso la Roma, Kalinic recupera. Tatarusanu e Gonzalo verso il forfait

04 febbraio 2017 10:57

Bucchioni: "Per Gonzalo l'Inter fa sul serio, pronto biennale da 3 milioni"

03 febbraio 2017 09:44

Da oggi Gonzalo Rodriguez può accordarsi con qualsiasi club

01 febbraio 2017 10:41

REPORT ACF: GONZALO ANCORA OUT MA VICINO AL RIENTRO. DRAGOWSKI...

31 gennaio 2017 16:37

Corriere: senza Gonzalo difesa in tilt e Sousa boccia Salcedo-De Maio

26 gennaio 2017 10:26

"Gonzalo resta se fa un passo indietro. Toledo è buono, Prandelli..."

25 gennaio 2017 16:09

Convocati: con il Napoli out Gonzalo e Zarate destinato al Watford

23 gennaio 2017 17:52

Corriere: Gonzalo rischia 1 mese di stop, rientro in Europa League?

23 gennaio 2017 10:43

REPORT ACF: DISTRAZIONE AI FLESSORI PER GONZALO...

21 gennaio 2017 22:55

MARTINA, LASCIA PERDERE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

21 gennaio 2017 21:54

Gonzalo resta solo se accetta l'offerta di Corvino. Da giugno in pole c'è l'Inter

20 gennaio 2017 11:52

Ag. Gonzalo: "La Fiorentina non lo vuole più, entro un mese accordo con nuova squadra"

19 gennaio 2017 10:25

Gazzetta: "Parata di Gonzalo, Juve senza un rigore"

16 gennaio 2017 11:13

Roggi: "Gonzalo e Bernardeschi restano a Firenze, vi spiego perché"

14 gennaio 2017 14:52

Pedullà: "Per Gonzalo siamo a un punto morto. E forse Badelj ha zittito il suo agente..."

13 gennaio 2017 20:21

Roggi: "Il silenzio di Gonzalo è preoccupante. Berna? Non ha limiti"

13 gennaio 2017 19:58

Inter e Milan vogliono Gonzalo Rodriguez. Ieri incontro tra l'agente del capitano e Ausilio, ds nerazzurro

13 gennaio 2017 10:58

Pedullà: "Badelj? La Fiorentina chiede 12 mln e il Milan arriva massimo a 7. E su Zaza e Gonzalo..."

03 gennaio 2017 17:36

La Nazione: ora l'addio di Gonzalo a gennaio non è da escludere

31 dicembre 2016 13:12

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