Notizie Gonzalo Fiorentina

Gonzalo: "Pepito quel sinistro non lo perderà mai. Difficile che la Fiorentina possa andare in Champions"
22 marzo 2025 21:59
Gonzalo: "La Fiorentina ha un grande futuro perchè sono tutti giovani. Quarta adesso ha la fiducia"
17 ottobre 2023 13:55
Gonzalo omaggia Rossi: "Tra i migliori che ho visto in carriera, quel mancino è immortale"
23 luglio 2023 16:21
Gonzalo Rodriguez in Curva Fiesole a vedere Fiorentina-Atalanta. Osannato dai tifosi viola
17 aprile 2023 23:12
Gonzalo: "Ho trattenuto a fatica le lacrime il giorno dell'addio alla Fiorentina. Primo mese non facile"
23 marzo 2023 13:42
Gonzalo: "Quarta non è stato convocato dall'Argentina perchè quando ha giocato non ha convinto"
24 novembre 2022 13:49
Carica di Gonzalo: "Questa Fiorentina mi garba, meritiamo l'Europa perchè siamo meglio della Roma"
13 maggio 2022 03:35
Gonzalo ricorda: "Dopo il 4-2 contro la Juventus a Firenze puoi uscire di casa anche tutti i giorni"
28 febbraio 2022 20:13
G. Rodriguez: "Il 4-2 alla Juventus è il ricordo più bello della Fiorentina. Ricordo tutti i gol in Viola"
29 settembre 2021 21:51
Fiorini: "Mi voleva l' Empoli, scelsi la Fiorentina col cuore. Io come Gonzalo? Un onore"
02 luglio 2021 12:59
G.Rodriguez : "C'è qualità, ma manca equilibrio. Quarta? Dategli tempo, diventerà una colonna della Fiorentina"
25 gennaio 2021 22:31
Pepito Rossi: "Ho sentito Paqual e Gonzalo. Infortuni? Devi sempre rialzarti, so quello che valgo"
06 maggio 2020 11:35
Amoruso: "3-5-2 da cambiare, col Verona Boa a centrocampo. Dal mercato un centrale alla Gonzalo.."
15 novembre 2019 13:43
Gonzalo: "L'amore dei tifosi viola meglio di uno scudetto. Vedere una foto di Astori mi fa piangere"
19 novembre 2018 09:37
(VIDEO), Samp-Fiorentina: gara ostica da sempre ostica. Ultimo risultato utile nel 2017: e se ci fosse Galdiolo...
18 settembre 2018 17:52
Gonzalo si ferma davanti al muro in onore di Astori fuori lo stadio Franchi. Con un regalo...
07 giugno 2018 17:48
Gonzalo a Badelj: "Fenomeno in campo e fuori. Grazie per quello che hai fatto per la Fiorentina"
29 maggio 2018 19:45
Tragedia Astori, Gonzalo: "Amico di tante battaglie, provo profonda tristezza. Non ho parole..."
04 marzo 2018 13:58
Gonzalo su Instagram scrive: "Oggi è il giorno, Forza Viola". Il grido di battaglia dal capitano argentino
09 febbraio 2018 15:15
Gonzalo intervistato da Marca: "Ricordo e racconto la Fiorentina di Montella e i suoi segreti"...
10 gennaio 2018 11:19
Bucchioni: "Borja messo alla porta da Corvino, come Gonzalo. Il problema è il cambio Berna-Gil Dias..."
04 gennaio 2018 16:07
Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, cena con Simeone, Olivera, Sanchez e Cristoforo. Ecco la foto
14 dicembre 2017 01:47
Sentite Mertens: ''Alla Fiorentina ho rifilato il mio gol più bello. Quel tunnel a Gonzalo...''
18 novembre 2017 15:35
Lady Gonzalo: "Addio? Se lo sentiva gia dall'inizio. Lo difenderei ancora come ho fatto magari con parole diverse"
11 ottobre 2017 11:30
Gonzalo, notte maledetta: fuori dalla Libertadores, l'allenatore si dimette
22 settembre 2017 16:54
Gli auguri di Gonzalo Rodriguez e Borja Valero per i 91 anni di viola: il cuore a Firenze
29 agosto 2017 22:44
Gonzalo: "Il giorno dell'addio alla Fiorentina ho sofferto molto, ho vissuto cinque anni incredibili a Firenze"
29 luglio 2017 09:11
Astori: "Un onore la fascia da capitano, spero di onorarla come Gonzalo. I vecchi mi aiuteranno..."
14 luglio 2017 21:59
Gonzalo: "Avevo altre offerte, ma dopo Firenze sognavo di tornare al San Lorenzo"
12 luglio 2017 18:58
Gonzalo ai tifosi viola: "Andate allo stadio, tifate la Fiorentina. Quando c'erano Pizarro, Cuadrado e Jovetic..."
10 luglio 2017 09:11
Gonzalo: "Non potrò mai parlare male della Fiorentina, vi voglio bene. Saluto Firenze..."
09 luglio 2017 23:21
Gonzalo ascolta il cuore, imminente il suo ritorno al San Lorenzo
25 giugno 2017 14:21
L'Unione Sarda: il Cagliari pensa a Gonzalo per sostituire Bruno Alves
20 giugno 2017 12:50
Gonzalo: "Sarei voluto rimanere alla Fiorentina ma ho avuto problemi con qualcuno in società..."
10 giugno 2017 11:25
Repubblica, il Milan è vicino all'ingaggio di Gonzalo Rodriguez
02 giugno 2017 18:46
Antognoni: "Obiettivo vincere e tornare in Europa. La società non ha sbagliato su Gonzalo. Bernardeschi..."
01 giugno 2017 09:05
Gonzalo: "Tifosi viola, insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, non vi dimenticherò mai"
30 maggio 2017 11:45
Da Roma, Gonzalo ha gia firmato per la Lazio, due milioni a stagione per due anni
29 maggio 2017 13:58
Curva Fiesole: "Gonzalo esempio di impegno e grinta. Grazie guerriero"
28 maggio 2017 21:07
Corriere: Firenze giudica, indifferenza o fischi? Applausi solo per Gonzalo...
28 maggio 2017 11:57
Il futuro di Gonzalo potrebbe essere in Grecia: già avviati i contatti con l'Olympiakos
27 maggio 2017 13:00
IL CLIMA MALSANO.... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
26 maggio 2017 22:45
Ag. Gonzalo: "Corvino vuole solo pararsi il culo. Oggi mi ha chiamato arrabbiato ma la verità..."
26 maggio 2017 21:45
Anche Tello e Maxi Olivera salutano Gonzalo: "Un onore poter giocare con te. Buona fortuna capitano!"
26 maggio 2017 18:39
Omaggio della Fiorentina a Gonzalo: scatti salienti dei suoi 5 anni in maglia viola
26 maggio 2017 17:52
Borja a Gonzalo: "Sei un grande uomo, ti vogliamo un sacco di bene e per il futuro..."
26 maggio 2017 17:41
Corvino: "Gonzalo ha detto il falso, allibito dalle sue parole. Condivido le parole di Andrea Della Valle"
26 maggio 2017 16:39
Gonzalo: "Non giocherò più a Firenze, la dirigenza non ha chiamato per mesi. Onorato di essere stato il capitano.."
26 maggio 2017 13:42
La Lazio vuole Gonzalo Rodriguez, offerto un biennale a un milione di euro a stagione
20 maggio 2017 12:57
Ag. Gonzalo: "Ci sono tante offerte sia in Italia che all'estero, fra qualche settimana sarà tutto più chiaro"
19 maggio 2017 18:01
Dopo il weekend l'incontro tra Gonzalo e la Lazio per limare gli ultimi dettagli dell'accordo
19 maggio 2017 12:39
Dopo l'addio di Gonzalo la difesa è praticamente fatta. Due titolari e mezzo ci sono già
17 maggio 2017 10:31
Cognigni a Gonzalo: "Da amico ti dico grazie, sei il massimo per la Fiorentina, per questo sei il capitano". La risposta di Gonzalo..
12 maggio 2017 17:21
FORM. UFFICIALE: TORNA GONZALO, SAPONARA OUT. IN ATTACCO...
07 maggio 2017 13:55
Gonzalo: "Firenze ti dà tutto e capiamo le critiche. In ritiro perchè crediamo ancora all'EL, e i giovani..."
06 maggio 2017 11:56
Ag.Gonzalo: "Da giugno sarà libero, ci sono contatti con club italiani e esteri. Il giocatore vuole.."
04 maggio 2017 13:21
Convocati per Palermo: Gonzalo non ce la fa, Sousa ne chiama 23
29 aprile 2017 16:31
Adesso è chiaro, non c'è accordo ci sarà rottura. Addio tra Gonzalo Rodriguez e la Fiorentina
25 aprile 2017 12:08
I convocati della Fiorentina, Gonzalo resta fuori, Sousa porta Mlakar e Maistro della primavera
22 aprile 2017 15:01
GONZALO FUORI CONTRO L'EMPOLI, IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA
14 aprile 2017 10:28
Gonzalo: "Duecento partite, un grande onore. Grazie tifosi viola, senza di voi non sarebbe stato possibile"
10 aprile 2017 01:54
AVEVA RAGIONE GONZALO RODRIGUEZ. SOUSA, PRIMA UN ORRORE, POI UN GRANDE INSEGNAMENTO AL GRUPPO VIOLA
09 aprile 2017 18:49
Milic rimane in diffida, Gonzalo sale a sei gialli. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola...
09 aprile 2017 15:01
Tra l'attesa del closing e un futuro da programmare il Milan pensa a Gonzalo e Badelj
08 aprile 2017 12:51
Monchi alla Roma vuole portare Gonzalo Rodriguez per sostituire Manolas. Ci sono anche Milan e Lazio
08 aprile 2017 12:00
Gonzalo: "200 partite in viola sono un orgoglio. Una volta presi un taxi dopo la partita, non mi conosceva nessuno..."
07 aprile 2017 13:04
Pradè vuole portare Gonzalo Rodriguez alla Sampdoria, il divorzio viola è ufficiale
06 aprile 2017 12:43
Il contratto di Acerbi scade nel 2018, la Fiorentina in pole per prenderlo
06 aprile 2017 12:28
Contro il Bologna senza Gonzalo, Vecino e Bernardeschi. Ecco come giocherà la Fiorentina
01 aprile 2017 12:12
Pedullà spiega come mai sono false le voci che danno Gonzalo Rodriguez nuovo colpo dell'Inter
28 marzo 2017 02:53
Il Borussia Dortmund vuole anche Gonzalo e Badelj. Ecco quanto potrebbe arrivare nelle casse viola
25 marzo 2017 10:58
Gonzalo: "Quest'anno abbiamo fallito perché non siamo stati pronti per giocare due competizioni. Il Milan..."
18 marzo 2017 11:02
"Gonzalo, ma cosa dici? Giocate per vincere o è un'agonia"
11 marzo 2017 16:41
Gonzalo: "Lavoriamo bene con Sousa. Europa? Difficile, ma vogliamo uscire da questa situazione"
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Adesso è finita davvero, Gonzalo dirà addio alla Fiorentina. Anche la Roma fa la sua offerta...
22 febbraio 2017 10:51
Ag. Gonzalo: "Ci hanno fatto un'offerta bassa, ci sentiamo liberi" Secondo TuttoSport Sampdoria nel futuro del difensore?
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SOUSA E GONZALO, VOGLIA DI RESTARE A FIRENZE. L'INCONTRO CON LA SOCIETÀ VIOLA...
18 febbraio 2017 21:52
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14 febbraio 2017 13:26
La Roma cede Manolas all'Inter e va su Gonzalo: lo scenario
06 febbraio 2017 18:05
CINQUE MOTIVI PER CUI È UN GRANDE ERRORE LASCIARE ANDARE GONZALO RODRIGUEZ
05 febbraio 2017 14:18
La Fiorentina ha deciso di non rinnovare il contratto a Gonzalo. Niente più offerte di rinnovo
05 febbraio 2017 09:31
Verso la Roma, Kalinic recupera. Tatarusanu e Gonzalo verso il forfait
04 febbraio 2017 10:57
Bucchioni: "Per Gonzalo l'Inter fa sul serio, pronto biennale da 3 milioni"
03 febbraio 2017 09:44
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REPORT ACF: GONZALO ANCORA OUT MA VICINO AL RIENTRO. DRAGOWSKI...
31 gennaio 2017 16:37
Corriere: senza Gonzalo difesa in tilt e Sousa boccia Salcedo-De Maio
26 gennaio 2017 10:26
"Gonzalo resta se fa un passo indietro. Toledo è buono, Prandelli..."
25 gennaio 2017 16:09
Convocati: con il Napoli out Gonzalo e Zarate destinato al Watford
23 gennaio 2017 17:52
Corriere: Gonzalo rischia 1 mese di stop, rientro in Europa League?
23 gennaio 2017 10:43
REPORT ACF: DISTRAZIONE AI FLESSORI PER GONZALO...
21 gennaio 2017 22:55
MARTINA, LASCIA PERDERE... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
21 gennaio 2017 21:54
Gonzalo resta solo se accetta l'offerta di Corvino. Da giugno in pole c'è l'Inter
20 gennaio 2017 11:52
Ag. Gonzalo: "La Fiorentina non lo vuole più, entro un mese accordo con nuova squadra"
19 gennaio 2017 10:25
Gazzetta: "Parata di Gonzalo, Juve senza un rigore"
16 gennaio 2017 11:13
Roggi: "Gonzalo e Bernardeschi restano a Firenze, vi spiego perché"
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Pedullà: "Per Gonzalo siamo a un punto morto. E forse Badelj ha zittito il suo agente..."
13 gennaio 2017 20:21
Roggi: "Il silenzio di Gonzalo è preoccupante. Berna? Non ha limiti"
13 gennaio 2017 19:58
Inter e Milan vogliono Gonzalo Rodriguez. Ieri incontro tra l'agente del capitano e Ausilio, ds nerazzurro
13 gennaio 2017 10:58
Pedullà: "Badelj? La Fiorentina chiede 12 mln e il Milan arriva massimo a 7. E su Zaza e Gonzalo..."
03 gennaio 2017 17:36
La Nazione: ora l'addio di Gonzalo a gennaio non è da escludere
31 dicembre 2016 13:12
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