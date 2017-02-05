CINQUE MOTIVI PER CUI È UN GRANDE ERRORE LASCIARE ANDARE GONZALO RODRIGUEZ
La decisione sembra ormai essere stata presa, Gonzalo da giugno non sarà più un calciatore viola. Ecco perché si tratta di un errore.
Ormai le possibilità sono ridotte al minimo e sembra che la decisione sia stata presa. La Fiorentina ha deciso di non rinnovare e non trattare il rinnovo del contratto a Gonzalo Rodriguez che dal canto suo non ha accettato la prima offerta della Fiorentina che decurtava il suo attuale ingaggio di 1 milione di euro netti a stagione.
Ma Gonzalo è molto più importante di quanto si pensi. Ecco cinque motivi per cui sarebbe bene tenere in maglia viola il difensore argentino.
1) Il capitano viola è ancora utilissimo alla squadra. Basta pensare che in sua assenza la difesa della Fiorentina ha semplicemente fatto ridere in tutte le occasioni. Nelle ultime due partite dove il difensore argentino è mancato (contro Genoa e Pescara) la difesa ha mostrato lacune e fatto errori da dilettanti. Andare a danneggiare ulteriormente la difesa viola è un danno davvero grave che si fa a questa squadra. In questo modo serviranno almeno due difensori di livello il prossimo anno. E se sul mercato la voglia di investire non c'è...
2) Il secondo motivo è legato ad un aspetto economico. È vero che quest'anno Gonzalo compirà 33 anni e quindi potrebbe essere stato giusto offrire al calciatore un contratto più basso ma è anche vero che adesso bisognerà andare a comprare un difensore in più nel mercato estivo che sicuramente prenderà molti più soldi di quelli che attualmente percepisce il difensore argentino.
3) La terza motivazione è una questione di riconoscenza. La Fiorentina ha dato tanto a Gonzalo, queste deve essere chiaro. Quando nell'estate del 2012 lui è arrivato a Firenze veniva da stagione tribolate e con un grave infortunio. La Fiorentina ha avuto il merito di rilanciare il calciatore. Ma dopo la prima grande stagione di Gonzalo, il difensore ha scelto di rimanere a Firenze pur avendo grandi club ai suoi piedi che gli offrivano contratti molto più alti. In tutti questi anni il rendimento è stato alto e il calciatore ha sempre scelto di rimanere nella Fiorentina.
4) La quarta motivazione non è tecnica e nemmeno economica ma di immagine. Trattare in questo modo ancora una volta il capitano della squadra è un brutto segnale che si dà sia allo spogliatoio, sia a tutto il mondo del calcio. Dopo Pasqual la Fiorentina dimostra di non saperci assolutamente fare gestendo queste situazioni con largo anticipo e con cautela di comunicazione.
5) Poi c'è un aspetto da non sottovalutare. Se la Fiorentina ha scelto di fare a meno di Gonzalo è perché (si spera) voglia far arrivare un altro grande difensore da affiancare ad Astori. Se si tratterà di un giocatore affermato o di una grande promessa ancora non lo sappiamo. Ma qui sarebbe stata ottima la figura del capitano viola, da utilizzare come "guida" del nuovo difensore. Avere come prima riserva Tomovic e De Maio è un discorso, avere come primo panchinaro Gonzalo Rodriguez è tutta un'altra cosa. Si sarebbe indubbiamente alzato il livello tecnico della squadra e soprattutto della difesa. Anche nello spogliatoio non avrebbe fatto male avere un senatore come lui.
...sperando tanto di sbagliarci.
Flavio Ognissanti