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Gonzalo: "Avevo altre offerte, ma dopo Firenze sognavo di tornare al San Lorenzo"

Gonzalo Rodriguez ha parlato in conferenza stampa, in occasione della sua presentazione al San Lorenzo: "Da quando ho lasciato questo club - afferma - il mio sogno è stato tornare qua. Ero libero dall...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2017 18:58
Gonzalo: "Avevo altre offerte, ma dopo Firenze sognavo di tornare al San Lorenzo" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Gonzalo Rodriguez ha parlato in conferenza stampa, in occasione della sua presentazione al San Lorenzo: "Da quando ho lasciato questo club - afferma - il mio sogno è stato tornare qua. Ero libero dalla Fiorentina e la decisione è stata facile. Sono felice. Ho avuto molte offerte economicamente molto buone, ma ho voluto aspettare il San Lorenzo. Appena è arrivata la chiamata, ho detto subito sì”.

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