Gonzalo: "Avevo altre offerte, ma dopo Firenze sognavo di tornare al San Lorenzo"

Gonzalo Rodriguez ha parlato in conferenza stampa, in occasione della sua presentazione al San Lorenzo: "Da quando ho lasciato questo club - afferma - il mio sogno è stato tornare qua. Ero libero dall...

Gonzalo Rodriguez ha parlato in conferenza stampa, in occasione della sua presentazione al San Lorenzo: "Da quando ho lasciato questo club - afferma - il mio sogno è stato tornare qua. Ero libero dalla Fiorentina e la decisione è stata facile. Sono felice. Ho avuto molte offerte economicamente molto buone, ma ho voluto aspettare il San Lorenzo. Appena è arrivata la chiamata, ho detto subito sì”.