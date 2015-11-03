Notizie San Lorenzo Fiorentina

Corriere dello Sport: "Fiorentina sulla punta Salinardi. Il San Lorenzo ha bisogno di vendere"
15 gennaio 2026 10:04
Dall'Argentina: "Il San Lorenzo aspetta offerta dalla Fiorentina per Herrera, terzino destro classe 98"
29 dicembre 2021 22:49
Tino Costa su Gonzalo: "Un piacere averti avuto come compagno di squadra. Sei un Crack"
24 giugno 2020 10:15
Gonzalo Rodriguez si ritira dal calcio giocato "Alla Fiorentina cinque anni splendidi. Firenze mi ama"
23 giugno 2020 18:54
Dall'Argentina, Gonzalo sta pensando di ritirarsi dal calcio. Il San Lorenzo gli offre un posto nel club
03 giugno 2020 19:26
Compie gli anni Gonzalo Rodriguez. L'argentino spegne 36 candeline. Auguri dalla redazione di Labaroviola
10 aprile 2020 14:58
(FOTO) Fiocco azzurro per Babbo Gonzalo. Il benvenuto social al secondogenito..
15 novembre 2019 22:11
TMW, la viola è interessata al difensore argentino classe 97' Marcos Senesi del San Lorenzo
31 luglio 2019 17:33
Messa Astori a Firenze, presenti Diego e Andrea Della Valle. Ci sono anche Badelj e Pasqual
12 marzo 2019 20:15
Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, cena con Simeone, Olivera, Sanchez e Cristoforo. Ecco la foto
14 dicembre 2017 01:47
Lady Gonzalo: "Addio? Se lo sentiva gia dall'inizio. Lo difenderei ancora come ho fatto magari con parole diverse"
11 ottobre 2017 11:30
Ex viola, Tino Costa scaricato con audio whatsapp dal tecnico del San Lorenzo: "Persona non all'altezza"
01 agosto 2017 16:03
Gonzalo: "Avevo altre offerte, ma dopo Firenze sognavo di tornare al San Lorenzo"
12 luglio 2017 18:58
Ufficiale: l'ex capitano Viola Gonzalo Rodriguez ha firmato per il San Lorenzo
10 luglio 2017 23:30
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