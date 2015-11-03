Labaro Viola

Notizie San Lorenzo Fiorentina

Corriere dello Sport: "Fiorentina sulla punta Salinardi. Il San Lorenzo ha bisogno di vendere"

15 gennaio 2026 10:04

Dall'Argentina: "Il San Lorenzo aspetta offerta dalla Fiorentina per Herrera, terzino destro classe 98"

29 dicembre 2021 22:49

Tino Costa su Gonzalo: "Un piacere averti avuto come compagno di squadra. Sei un Crack"

24 giugno 2020 10:15

Gonzalo Rodriguez si ritira dal calcio giocato "Alla Fiorentina cinque anni splendidi. Firenze mi ama"

23 giugno 2020 18:54

Dall'Argentina, Gonzalo sta pensando di ritirarsi dal calcio. Il San Lorenzo gli offre un posto nel club

03 giugno 2020 19:26

Compie gli anni Gonzalo Rodriguez. L'argentino spegne 36 candeline. Auguri dalla redazione di Labaroviola

10 aprile 2020 14:58

(FOTO) Fiocco azzurro per Babbo Gonzalo. Il benvenuto social al secondogenito..

15 novembre 2019 22:11

TMW, la viola è interessata al difensore argentino classe 97' Marcos Senesi del San Lorenzo

31 luglio 2019 17:33

Messa Astori a Firenze, presenti Diego e Andrea Della Valle. Ci sono anche Badelj e Pasqual

12 marzo 2019 20:15

Gonzalo Rodriguez è tornato a Firenze, cena con Simeone, Olivera, Sanchez e Cristoforo. Ecco la foto

14 dicembre 2017 01:47

Lady Gonzalo: "Addio? Se lo sentiva gia dall'inizio. Lo difenderei ancora come ho fatto magari con parole diverse"

11 ottobre 2017 11:30

Ex viola, Tino Costa scaricato con audio whatsapp dal tecnico del San Lorenzo: "Persona non all'altezza"

01 agosto 2017 16:03

Gonzalo: "Avevo altre offerte, ma dopo Firenze sognavo di tornare al San Lorenzo"

12 luglio 2017 18:58

Ufficiale: l'ex capitano Viola Gonzalo Rodriguez ha firmato per il San Lorenzo

10 luglio 2017 23:30

Archivio

Esplora l'archivio di San Lorenzo

Sett. 3
Sett. 52
Sett. 26 Sett. 23 Sett. 15
Sett. 46 Sett. 31 Sett. 11
Sett. 50 Sett. 41 Sett. 31 Sett. 28