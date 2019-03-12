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Messa Astori a Firenze, presenti Diego e Andrea Della Valle. Ci sono anche Badelj e Pasqual

Si è terminata pochi minuti fa la celebrazione per il trigesimo di Davide Astori nella basilica di San Lorenzo a Firenze. Presenti circa 500 tifosi tra tifosi, compagni e amici del capitano della Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2019 20:15
Messa Astori a Firenze, presenti Diego e Andrea Della Valle. Ci sono anche Badelj e Pasqual - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Si è terminata pochi minuti fa la celebrazione per il trigesimo di Davide Astori nella basilica di San Lorenzo a Firenze. Presenti circa 500 tifosi tra tifosi, compagni e amici del capitano della Fiorentina. Con la Fiorentina presenti anche Diego e Andrea Della Valle. A Firenze per l'occasione anche Pasqual, Cassani, Albertini, Massaro e Badelj

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