Messa Astori a Firenze, presenti Diego e Andrea Della Valle. Ci sono anche Badelj e Pasqual
Si è terminata pochi minuti fa la celebrazione per il trigesimo di Davide Astori nella basilica di San Lorenzo a Firenze. Presenti circa 500 tifosi tra tifosi, compagni e amici del capitano della Fior...
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2019 20:15
Si è terminata pochi minuti fa la celebrazione per il trigesimo di Davide Astori nella basilica di San Lorenzo a Firenze. Presenti circa 500 tifosi tra tifosi, compagni e amici del capitano della Fiorentina. Con la Fiorentina presenti anche Diego e Andrea Della Valle. A Firenze per l'occasione anche Pasqual, Cassani, Albertini, Massaro e Badelj