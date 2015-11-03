Notizie Badelj Fiorentina

Badelj a Tuttosport: "Alla Fiorentina qualcosa non sta funzionando, ma secondo me si salverà"
23 novembre 2025 12:09
Si va verso il no al club manager proposto da Pioli. Badelj non è stato mai contattato da nessuno
14 giugno 2025 14:58
Sentite La Nazione: "Pioli chiede alla Fiorentina un club manager e spunta l'idea Milan Badelj"
07 giugno 2025 15:19
Nazione: “Pioli vuole un nuovo team manager alla Fiorentina. Spunta l’ipotesi Badelj, a lui molto legato”
06 giugno 2025 08:26
Badelj saluta il Genoa e guarda al futuro: “Voglio allenare, non stare dietro una scrivania”
22 maggio 2025 16:23
Badelj saluta il Genoa con una lettera: "Qui i miei figli hanno fatto i primi passi e i primi sorrisi"
16 maggio 2025 12:49
Badelj: "Gioco al Genoa ma non dimentico Firenze e Astori, Pepito il tocco non lo perderà mai"
22 marzo 2025 19:48
Badelj: "Con Pioli mi sento spesso. Nello spogliatoio prima si facevano scherzi, ora tutti scrollano uno schermo"
11 gennaio 2025 15:31
Adli ha la personalità dei top a Firenze, è simile a Pizarro e Torreira. Oggi sfida l’ex Badelj
31 ottobre 2024 08:55
Da Genova: Badelj verso la panchina con la Fiorentina. Bani verso il recupero, out Norton-Cuffy
29 ottobre 2024 15:00
Badelj: "A Moena tutto mi ricorda Astori, ogni giorno penso a lui. Ieri sono andato al fiume..."
18 luglio 2024 19:30
Badelj: "Davide era il capitano e compagno perfetto. La lettera letta al suo funerale la conservo a casa mia"
06 marzo 2023 00:05
Da Genoa, Badelj in dubbio per la Fiorentina: problemi alla schiena. Out Caicedo, giocherà Pandev
16 settembre 2021 14:49
Badelj: "E' uno scontro diretto, in caso di risultato positivo possiamo guardare avanti in classifica"
03 aprile 2021 14:58
Badelj: "È stato bello durante la partita alzare gli occhi al cielo e vedere la foto di Davide"
04 marzo 2021 15:30
"Fiorentina - Genoa commedia degli errori. Badelj involuto. Pjaca? Senza ruolo, un affronto la dieci di Antognoni.."
07 dicembre 2020 13:17
Genoa, in mediana ci sarà Badelj con la Fiorentina. Infortunio per Parigini
06 dicembre 2020 21:19
Badelj: "Emergenza Covid al Genoa? Situazione come a marzo a Firenze. Lo presi anch'io"
23 ottobre 2020 10:57
Lazio, domani Badelj andrà al Genoa dopo il ritorno in prestito alla viola
13 settembre 2020 22:38
Lazio, Badelj potrebbe restare in biancoceleste, vuole giocarsi le sue chance da vice-Lucas Leiva
22 agosto 2020 13:08
Tuttosport, Badelj-Fiorentina sarà addio. Su di lui c'è il Torino, potrebbe andare con la formula...
12 agosto 2020 15:43
Formazione Fiorentina, giocano Badelj e Caceres. Out Castrovilli e Dalbert. Gli undici viola
08 luglio 2020 18:47
Nazione, Badelj dirà addio all'Italia, pronto a trasferirsi alla Lokomotiv Mosca a titolo definitivo
25 giugno 2020 09:03
Repubblica, Badelj, 12 gare per sperare nella permanenza in viola anche se l'addio sembra vicino
17 giugno 2020 10:11
Modric: "Guardo la Serie A. Mi sento sempre con Badelj. Che stile Ribery, mi piace"
15 giugno 2020 13:13
Repubblica, Ceceres, c'è l'accordo. Dalbert-Biraghi? Idea nuovo prestito. Badelj, Terzic e Ghezzal lasceranno Firenze
15 giugno 2020 12:50
Di Marzio, Badelj-Fiorentina sarà addio: il croato andrà a titolo definitivo alla Lokomotiv Mosca
05 giugno 2020 22:05
Nazione, Badelj-Fiorentina? Sarà addio, nessun riscatto per il centrocampista croato
25 maggio 2020 09:26
Nazione, La situazione dei prestiti alla Fiorentina: la deadline verrà posposta. Amrabat? Sarà viola a settembre
22 maggio 2020 11:19
CorSport, Fiorentina, taglio stipendi: Badelj e Pezzella trattano, l'intesa sembra essere vicina
22 maggio 2020 10:55
CorSport, La Fiorentina non riscatterà Badelj. La Lazio lo cederà alla Lokomotiv Mosca per 3,5 milioni
22 maggio 2020 10:49
CorSport, Pulgar e Badelj, si giocano il loro futuro a Firenze nel finale di stagione
14 maggio 2020 08:46
Nazione, Situazione prestiti obbligatori: da qui al 2021 spesa da 75 milioni
28 aprile 2020 09:47
Barone: "Pronti per ripartire. Taglio stipendi? Parlo con Pezzella e Badelj. Mi mancano i tifosi viola"
22 aprile 2020 19:30
Simic: "Vlahovic? L'attaccante più forte della sua generazione. Badelj? Tornerà ad essere il faro viola"
19 aprile 2020 11:42
Badelj: "Non sono un leader, ma un insegnante. Sto dando fastidio ai vicini in questi giorni..."
17 aprile 2020 13:59
Pulgar: "Presto vedrete il vero Pulgar. Siamo quasi una squadra da Europa. Castrovilli è unico"
17 aprile 2020 11:24
Repubblica, se si riprenderà il campionato serve una deroga dei prestiti. La situazione viola...
30 marzo 2020 11:12
La chat di gruppo unisce lo spogliatoio viola: Pezzella vero capitano, Ribery è il faro. Badelj...
26 marzo 2020 12:30
CorSport, Badelj nessun riscatto. Per sostituirlo piacciono Cassata e Pessina. Bonaventura...
20 marzo 2020 11:30
CorSport, Badelj andrà via. La Fiorentina ha messo gli occhi su Cassata e Pessina
18 marzo 2020 11:46
Campionato a maggio? Amrabat e Biraghi giocherebbero le ultime partite con la Fiorentina, Dalbert e Badelj via
16 marzo 2020 15:38
Badelj non verrà riscattato. Il sogno di Pradè è Mandragora ma i viola seguono anche Cataldi
14 marzo 2020 11:31
Corriere Fiorentino: Badelj appannato, riscatto a rischio. Servono 4,3 milioni a giugno...
12 marzo 2020 11:24
Badelj probabilmente tornerà alla Lazio, il sogno dei viola si chiama Tonali. Le alternative...
12 marzo 2020 11:17
Amoruso: "Badelj è il regista giusto. Pulgar troppo compassato. Tre acquisti per sognare.."
10 marzo 2020 19:49
Flachi: "Iachini? Ha dato la giusta mentalità, qualche mese fa ieri avremmo perso. Badelj? È involuto"
09 marzo 2020 21:06
Probabile viola, Vlahovic titolare, Badelj regista vuole conquistarsi il riscatto dalla Lazio. Fuori Cutrone e Pulgar
08 marzo 2020 12:26
Repubblica, la Fiorentina pensa al riscatto di Badelj ma il croato dovrà meritarselo sul campo
07 marzo 2020 11:05
Nazione, Badelj corre per strappare quel riscatto che la Lazio ha fissato a 4 milioni
06 marzo 2020 11:50
Ecco la lista dei giocatori della Fiorentina convocati da Iachini nella sfida contro il Milan
21 febbraio 2020 19:34
Amoruso: "La Fiorentina fisicamente sta recuperando quello che con Montella aveva perso. Cutrone-Vlahovic..."
19 febbraio 2020 19:00
Graziani: "Badelj è migliore rispetto a Pulgar. Contro il Milan deve giocare Vlahovic, il motivo..."
19 febbraio 2020 14:40
Iachini: "Non penso al prossimo anno. Vlahovic? Talento puro. Chiesa? È da 20 gol a stagione. Lirola e Badelj..."
19 febbraio 2020 12:05
"Iachini potrebbe restare. Il grande acquisto sarà in difesa. Badelj non rientra più nei piani della Fiorentina"
18 febbraio 2020 20:24
Squalificati, Badelj salta il Milan. Out anche Bonucci. Nessun rossonero. La lista completa
18 febbraio 2020 16:55
Flachi: "Vlahovic? Era talmente veloce che mi sembrava Chiesa. Contro l'Inter ha fatto una c***ata"
17 febbraio 2020 20:51
Gara al tritolo: rosso anche per Badelj ristabilita la parità numerica
16 febbraio 2020 16:29
Dossena: "Sia la Fiorentina che la Samp rischiano la Serie B. Badelj? In A non è più ai livelli di una volta"
13 febbraio 2020 22:20
Amerini: "Serve tirar fuori gli attributi. Badelj non ha velocità, Pulgar poca personalità. Duncan..."
10 febbraio 2020 21:38
Di Gennaro: "Spero che i viola cambino modulo. Hanno tutto per salvarsi. Il centrocampo va rinforzato"
10 febbraio 2020 17:49
Nazione, asse caldo Firenze-Torino: Baselli in viola e Badelj in granata?
30 gennaio 2020 10:16
Da Roma, Badelj può tornare subito alla Lazio: Iachini non lo vede, ecco la situazione..
28 gennaio 2020 23:33
Esclusiva Vanessa Leonardi: "Ecco come è cambiata la Fiorentina, io rilancerei Badelj"
18 gennaio 2020 14:45
Chiesa in panchina, Terracciano titolare, Badelj ancora bocciato. Ecco la squadra che Iachini vuole mettere in campo contro l'Atalanta
15 gennaio 2020 09:02
Amoruso: "Ieri zero idee di gioco. Pulgar incapace di verticalizzare. Badelj deve giocare.."
13 gennaio 2020 19:55
Guerini: "La vicenda Pedro mi fa ridere, Commisso deve capire cos'è il calcio. Badelj non andava ripreso"
11 gennaio 2020 22:26
Badelj in uscita verso il Torino, in viola potrebbe arrivare Meité
06 gennaio 2020 11:31
La formazione di Iachini, fa fuori Badelj e mette dentro Benassi. Castrovilli più vicino alla porta
06 gennaio 2020 09:42
Iachini: “Badelj e Pulgar? Occupano la stessa zona di campo”
05 gennaio 2020 11:34
Di Gennaro: "Serve una mezzala come Duncan. La squadra decollerà, pensate al Liverpool.."
30 dicembre 2019 17:41
Tuttosport, Badelj nel mirino del Torino. Ecco quali potrebbero essere le contropartite
28 dicembre 2019 14:13
La Stampa, Torino sulle tracce di Badelj già per gennaio se non verrà impiegato da Iachini
27 dicembre 2019 14:18
Repubblica, Iachini getterà nella mischia Zurkowski finora inutilizzato da Montella
27 dicembre 2019 12:32
Goool della Fiorentina! La riapre al 33' Milan Badelj dopo un rimpallo in area
20 dicembre 2019 22:07
FORM. UFFICIALE, BENASSI SI FA MALE NEL RISCALDAMENTO, GIOCA BADELJ. IN ATTACCO BOATENG. GLI UNDICI
20 dicembre 2019 20:17
Amerini rivela: "Per gennaio Pradè in cerca di un centrocampista di livello. Il difensore.."
17 dicembre 2019 08:05
Montella si affida ai suoi senatori: Pezzella, Ribery, Boateng e Badelj per battere l'Inter
10 dicembre 2019 09:47
Contro l'Inter Pezzella ci sarà. Ribery? Domani giorno decisivo per l'attaccante francese
10 dicembre 2019 09:11
Buone notizie dall'infermeria viola, recuperano Pezzella e Badelj, Chiesa sta bene. Ribery invece...
09 dicembre 2019 20:01
La Nazione, dopo la Coppa Italia tocca di nuovo a Benassi. Badelj in panchina perché fuori forma
07 dicembre 2019 10:56
Badelj: "Fascia da capitano? Emozione unica, diverso rispetto a quando ero capitano ad Amburgo"
05 dicembre 2019 21:54
Esclusiva Ligas: "Montella uomo fragile, Chiesa deve dare il massimo finchè rimane, difendo Badelj"
05 dicembre 2019 17:17
Badelj: "Se guardiamo il lato positivo è stato un passettino avanti rispetto a Cagliari"
24 novembre 2019 19:56
Corriere dello Sport: Badelj non all'altezza, la Fiorentina aspetta che ritorni quello della trasferta di Milano
15 novembre 2019 11:25
Milan Badelj è tra i peggiori in campo con il Cagliari. Ecco le pagelle nei vari quotidiani sportivi
11 novembre 2019 09:55
Badelj: “Dobbiamo stare attenti, il Cagliari ha un grande centrocampo e ottimi cambi”
10 novembre 2019 13:20
Milan Badelj è il peggiore in campo della Fiorentina. Ecco le pagelle sui quotidiani sportivi
28 ottobre 2019 11:51
Badelj: "Castrovilli può diventare un top-player. Con Pulgar sto benissimo. Astori è sempre con me. Ecco perchè..."
27 ottobre 2019 09:58
Badelj: "Non ho mai smesso di pensare alla Fiorentina. Commisso? Vuole vincere. Chiesa e Ribery..."
27 ottobre 2019 09:47
Badelj: "La mia storia alla Lazio? Non ha funzionato per colpa mia. I biancocelesti sono una squadra temibile"
27 ottobre 2019 09:37
Caceres e Badelj: quella voglia matta di dimostrare alla Lazio che male ha fatto a lasciarli partire
27 ottobre 2019 09:05
MONTELLA: "MOLTO PROBABILE IL TURNOVER, A GASP NON RISPONDO. VLAHOVIC STA MEGLIO DI PEDRO"
26 ottobre 2019 13:48
Agostinelli: "Badelj? A Inzaghi non faceva impazzire, gli preferiva Leiva e non lo vedeva come mezz’ala"
24 ottobre 2019 20:49
Lazzari: "Badelj uomo insostituibile per Montella. Sottil grande impatto sulla gara. Castrovilli.."
22 ottobre 2019 18:59
Il Corriere Fiorentino rivela: Chiesa e Badelj hanno chiesto loro di giocare, nonostante fossero convalescenti
22 ottobre 2019 12:17
Sky, se Badelj questa sera non ce la farà ad essere in campo è pronto Benassi
21 ottobre 2019 20:09
La Repubblica: pronti in 4 in caso di forfait di Chiesa e Badelj
21 ottobre 2019 09:40
Montella vuole confermare nuovamente gli stessi undici. Su Federico Chiesa...
19 ottobre 2019 12:03
Nazionali, il punto su quando rientreranno gli undici nazionali della squadra viola
14 ottobre 2019 11:55
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