Sentite La Nazione: “Pioli chiede alla Fiorentina un club manager e spunta l’idea Milan Badelj”

In queste ore si è fatto sempre più importante il nome di MIlan Badelj come figura da affiancare a Stefano Pioli nella nuova avventura con la Fiorentina. A Firenze per il calciatore croato sarebbe un gradito ritorno, così come per il mister (terza volta per entrambi). L’ostacolo principale è uno solo: Badelj è ancora un giocatore del Genoa, tuttavia a fine campionato si è fatto sempre più insistente la voce di un suo ritiro dal calcio giocato per un possibile ritorno in patria, magari come mister. Il ruolo vacante di club manager nella società viola potrebbe invogliare l’ex capitano gigliato a ritornare a Firenze, ma questa volta sotto vesti completamente nuove.

Il croato gode della stima e del rispetto non solo della piazza, ma anche di Daniele Pradè e del presidente Commisso. L’ex centrocampista viola dopo la sua carriera da giocatore vorrebbe intraprendere quella da allenatore, e questa figura di club manager, molto vicina al campo, potrebbe rappresentare una transizione ideale verso il mondo della panchina.