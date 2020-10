Badelj: “Emergenza Covid al Genoa? Situazione come a marzo a Firenze. Lo presi anch’io”

“Io uno dei pochi giocatori a non restare vittima del contagio da Covid? Sì – ha detto l’ex viola, oggi al Genoa, Milan Badelj al Secolo XIX – ero abbastanza tranquillo perchè con ogni probabilità ho avuto il Covid a marzo, quando ero a Firenze. Non ho fatto il tampone allora ma i test sierologici fatti dopo hanno dimostrato che ho gli anticorpi. Per cui mi sentivo sereno, anche se ho adottato tutte le precauzioni perchè non si sa mai e per rispetto dei miei compagni. Una situazione simile era capitata a Firenze. A marzo e aprile sono stati parecchi i giocatori contagiati. Poi, certo, non ci vedevamo e siamo in campo tanto tempo dopo. Però le sensazioni sono le stesse. Qui ci siamo ritrovati senza poterci allenare. Per fortuna quasi tutti asintomatici. A Firenze tutti sono guariti senza problemi”.

