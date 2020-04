“Vlahovic? – ha detto l’ex difensore croato Dario Simic al Corriere dello Sport – È uno degli attaccanti più promettenti del mondo, forse il più forte della generazione 2000. Milenkovic? Ottimo centrale, è arrivato presto in Italia e si è portato dietro la fama di calciatore di talento, confermata poi. È pronto per il grande salto. Rebic? Quando ha lasciato la Fiorentina era giovane, nel Milan si è mosso bene. Badelj? Un ragazzo straordinario, è passato alla Lazio poi tornato in viola, ama profondamente Firenze. Forse la sua grande voglia di riconferma ai suoi occhi dei tifosi ha un po’ pesato, presto tornerà ad essere il faro della Fiorentina”.