Labaro Viola

Notizie Rebic Fiorentina

Rebic torna a parlare della Fiorentina: "All'epoca ero molto giovane, ora sto conoscendo Corvino"

06 settembre 2024 14:00

Corvino presenta Rebic al Lecce: "L'ho reso ricco vendendolo dalla Fiorentina all'Eintracht"

06 settembre 2024 13:54

Corriere della Sera: "Ramadani ha proposto al Milan lo scambio Jovic-Rebic, no dei rossoneri"

29 giugno 2023 08:57

Marelli: "Non è scandaloso dare il gol al Milan. Il dubbio è sul fallo su Duncan, su Terracciano regolare"

13 novembre 2022 21:05

Fiorentina derubata dal Milan a San Siro. Gol vittoria irregolare e rigore netto non assegnato a Ikonè

13 novembre 2022 20:33

Gavillucci: "Orsato ha fatto lo stesso errore di Serra ma a favore della Juventus, nessun polverone"

18 gennaio 2022 18:23

Macia rivela: "Rebic alla Fiorentina faceva fatica perchè la nostra era una macchina perfetta"

20 novembre 2021 17:14

Tegola per Pioli, perso Rebic per infortunio prima della Fiorentina. Leao giocherà al suo posto

19 novembre 2021 13:50

Juventus penultima in classifica, con il Milan è 1-1. Fiorentina a +7 sui bianconeri in classifica

19 settembre 2021 23:08

Il motivo del rosso a Rebic, ha detto all'arbitro: “Ho visto tua madre fare la prostituta a Napoli“

15 marzo 2021 22:39

Il Milan aveva fatto la furbata per non pagarlo alla Fiorentina, Rebic espulso salta ritorno a Firenze

14 marzo 2021 23:22

Dalla Germania rivelano le cifre di Rebic al Milan, alla Fiorentina solo 2,5 milioni

27 novembre 2020 14:11

Nazione, Chiesa, la Roma è l'unica società che ha la disponibilità economica. Il Milan...

14 settembre 2020 11:08

Tuttosport, mistero sulle cifre di Rebic al Milan. Valutato 8 milioni? Alla Fiorentina il 50%

14 settembre 2020 10:59

Gazzetta, Rebic e André Silva operazioni divise solo sulla carta. Fiorentina beffata

13 settembre 2020 12:35

Ufficiale, Rebic al Milan. Non rese note le cifre, beffata la Fiorentina

12 settembre 2020 21:54

Milan e Eintracht imbrogliano la Fiorentina per Rebic, incasso zero viola

12 settembre 2020 01:16

Gazzetta, Rebic, Milan-Eintracht affare in dirittura d'arrivo e la Fiorentina è pronta a far cassa

11 settembre 2020 09:03

Gazzetta, Rebic, il Milan vuole prolungare il contratto di un anno. La Fiorentina guarda con interesse

09 agosto 2020 12:55

CorSport, Rebic, la percentuale della Fiorentina blocca il suo trasferimento al Milan. L'Eintracht...

08 agosto 2020 12:31

Tuttosport conferma, il Milan vuole Chiesa. Verrà inserito Paquetà nella trattativa?

06 agosto 2020 19:19

Tuttosport, Pioli vuole Milenkovic al Milan, la Fiorentina per il serbo spara 30 milioni

26 luglio 2020 10:47

Ceccarini: "Il Milan vuole acquistare Rebic già ora nonostante il prestito". La Fiorentina fiuta l'incasso

25 luglio 2020 12:10

Maldini dopo l'incontro con Ramadani e la Fiorentina per Rebic: "Mi conoscete"

22 luglio 2020 18:37

A Milano incontro tra la Fiorentina e il Milan, si cerca accordo per Rebic

22 luglio 2020 18:06

Rebic: "Alla Fiorentina fu un disastro, io non sapevo l'italiano, Montella l'inglese. Ma il vero problema..."

20 luglio 2020 12:40

Nazione, la Fiorentina non molla Thuram, vuole il sì del Monchengladbach. Vlahovic? Il Milan fa sul serio

13 luglio 2020 09:02

Nazione, Asse rovente Firenze-Milano. Il Milan vuole Vlahovic. Si parlerà anche di Rebic

12 luglio 2020 10:37

Mercato Fiorentina bloccato, entro una settimana la scelta del nuovo allenatore. Alibi finiti per Pradè

11 luglio 2020 14:55

Ceccarini: "In arrivo tesoretto per Rebic. Il Milan vuole Vlahovic, su Nainggolan..."

11 luglio 2020 12:13

Tuttosport, per Rebic il problema tra il Milan e l'Eintracht si chiama Fiorentina perchè ha il 50% sulla rivendita

10 luglio 2020 09:44

Il Milan vuole comprare Rebic ma il 50% da dare alla Fiorentina è un problema

09 luglio 2020 19:10

Il Milan di Pioli batte in rimonta 4-2 la Juventus. In gol l'ex viola Ante Rebic

08 luglio 2020 00:34

Gazzetta, il Milan vuole acquistare Rebic, 25 milioni non bastano, la Fiorentina attende l'incasso

01 luglio 2020 10:29

Milan-Roma finisce 2-0. Al 76’ in gol l’ex Fiorentina Rebic

28 giugno 2020 19:41

CorSport, Rebic, il Milan lo vuole a titolo definitivo. Fiorentina vigile per il 50% sulla sua rivendita

24 giugno 2020 09:34

Tuttosport, il futuro di Rebic sarà al Milan? L'Eintracht se lo cede dovrà dare il 50% alla Fiorentina

15 giugno 2020 12:38

Pentimento Rebic, il croato si scusa con tecnico e compagni dopo il rosso diretto di ieri. I dettagli

13 giugno 2020 23:57

Tuttosport, il Milan ha chiesto Milenkovic a Ramadani, ma il prezzo del difensore ha allontanato i rossoneri

21 maggio 2020 13:05

Tuttosport, Rebic vuole rimanere al Milan, Ramadani lavora al riscatto: Fiorentina e Eintracht vigili

21 maggio 2020 12:09

Rebic: "Pioli mi ha dato la possibilità di mostrare le mie qualità. Firenze? Preferisco Milano"

28 aprile 2020 11:33

Rebic, il Milan ha deciso di anticipare il riscatto. E la Fiorentina si sfrega le mani...

26 aprile 2020 12:37

Simic: "Vlahovic? L'attaccante più forte della sua generazione. Badelj? Tornerà ad essere il faro viola"

19 aprile 2020 11:42

Tuttosport, La strategia che il Milan studia per Rebic può beffare la Fiorentina

31 marzo 2020 17:31

Rebic incanta il Milan. Pronto il riscatto per 40 milioni, e la Fiorentina gongola...

24 febbraio 2020 14:12

Papera difensiva colossale, Rebic porta in vantaggio il Milan al 56'

22 febbraio 2020 22:50

Il retroscena della Nazione, è stato proprio Pioli a scartare scattare definitivamente Rebic dalla Fiorentina

22 febbraio 2020 15:29

Strepitoso 2020 per Rebic e la Fiorentina gongola perchè ha il 50% sulla sua futura rivendita

21 febbraio 2020 11:47

Da Zaniolo e Mancini a Rebic e Piccini. Quando Firenze non aspetta i giovani, che poi esplodono altrove...

20 febbraio 2020 14:33

Corriere fiorentino, Pradè e Joe Barone studieranno per bene le carte sulla cessione di Rebic e la percentuale alla Fiorentina

19 febbraio 2020 11:06

Gazzetta, Rebic vale 40 milioni, il Milan adesso vuole riscattarlo. La Fiorentina ha diritto al 50%, sabato torna al Franchi

19 febbraio 2020 10:00

Tutti pazzi per Ante Rebic, lui segna in continuazione. E intanto le casse della Fiorentina preparano l'incasso

18 febbraio 2020 14:33

Favore arbitrale (Kjaer non espulso) e Rebic goleador segna ancora. Il Milan vince a Brescia. Il racconto della partita

24 gennaio 2020 23:44

Rebic al Milan è un flop, la Fiorentina spera nel suo riscatto. E adesso con Pioli...

13 ottobre 2019 11:57

Badelj: "Finalmente è arrivata la vittoria. Ora vogliamo fermare il Milan. Ribery? È un esempio per tutti"

26 settembre 2019 19:45

Rebic vicino al Milan, operazione in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni

01 settembre 2019 19:17

Politano verso la Fiorentina, Inter vicina a Rebic per 35 milioni, alla viola 17 milioni

31 agosto 2019 15:36

Di Marzio, Fiorentina in pressing su Politano, l'Inter pensa a Rebic come suo sostituto

31 agosto 2019 00:27

Dalla Germania, l'Atletico Madrid compra Rebic per 40 milioni, la Fiorentina ne incassa 20

01 luglio 2019 16:42

Inter vicinissima a Rebic. La Fiorentina pronta ad incassare una cifra monstre

14 giugno 2019 13:51

DS Eintracht: "Rebic può partire in estate". Tesoretto in arrivo per la Fiorentina?

24 maggio 2019 14:16

Nassi: "Sette calciatori convocati da Mancini sarebbero viola, i DV senza un programma ambizioso.."

19 marzo 2019 00:21

Eintracht, Ante Rebic distorsione al ginocchio: salterà la gara con l'Inter

05 marzo 2019 21:31

Ante Rebic, segna al Werder Brema ma non esulta…la giustificazione

02 febbraio 2019 21:41

Casa Mercato Viola, Lobotka difficile ma la viola non molla. Ecco la strategia

18 gennaio 2019 21:33

La Fiorentina ha il 50% sulla vendita di Rebic? l’Eintracht offre soldi per annullare l'accordo

18 gennaio 2019 12:48

Certi amori non finiscono... Rebic nuovamente nel mirino del Bayern Monaco

12 ottobre 2018 14:51

Rebic, grandi prestazioni in Bundesliga. Il prezzo lievita e la Fiorentina gongola

04 ottobre 2018 09:24

Ufficiale: Rebic rinnova con l’Eintracht fino a 2022

10 agosto 2018 10:36

Rebic: “Le grandi squadre sono interessate a me. Me lo merito! Il mio trasferimento...”

06 agosto 2018 12:37

Rebic, non è detto che i soldi del croato vengano reivestiti

03 agosto 2018 10:55

La Fiorentina si muove? Spiegato il motivo: Rebic, offerta da 21 milioni. Il 50% ai viola...

02 agosto 2018 17:14

Gazzetta, lunedì faccia a faccia decisivo per Pjaca. Corvino spera di incassare i 18mln di Rebic per strappare il diritto di riscatto alla Juventus

01 agosto 2018 08:32

I soldi di Rebic per accendere il mercato viola. l’Eintracht Francoforte ha gia fatto sapere che...

27 luglio 2018 09:52

Bucchioni: "Parole ADV avvilenti, aggrappati a cessione Rebic. Più deboli di un anno fa e occhio a Lafont..."

26 luglio 2018 11:46

TuttoSport, Pioli attende l'esterno con i "soldi di Rebic". De Paul ed El Shaarawy i nomi ma occhio alle sorprese...

26 luglio 2018 09:03

Casa Mercato Viola, Mourinho diventa un alleato dei viola. Monchi richiama per Chiesa, ma...

25 luglio 2018 23:39

Bild, Rebic prima scelta del Manchester United, l'Eintracht chiede 50 milioni

25 luglio 2018 17:46

Pedullà: "Vi spiego l'identikit del nuovo esterno viola. Jesè proposto. El Sharaawy..."

25 luglio 2018 14:49

Dall'Inghilterra: Mourinho preferisce Rebic a Bale e Willian. Offerta da almeno 40 milioni...

25 luglio 2018 10:48

Pedullà: "Ecco la situazione su Pjaca, decisione in 72 ore. Rebic svolterà il mercato"

21 luglio 2018 14:15

La Nazione, Rebic potrebbe portare 15mln. La Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita

21 luglio 2018 08:54

Pedullà conferma: "La Fiorentina incasserà da Rebic ed Eysseric, e punterà tutto su Pjaca

19 luglio 2018 23:45

Casa Mercato viola, preso Norgaard, Gerson quasi e Pjaca può seguire. Rebic che regalo!

19 luglio 2018 23:40

Pedullà: "Rebic vicinissimo al Bayern a cinquanta milioni. Venti alla Fiorentina"

19 luglio 2018 13:51

Dall'Inghilterra: Mou offre 50 milioni per Rebic, ecco i soldi per finanziare il mercato viola

18 luglio 2018 15:36

Rebic, da flop a Firenze a possibile campione. Lo vogliono Manchester e Arsenal e vale 50 milioni

15 luglio 2018 10:22

Casa Mercato Viola, Ceccherini ufficiale, Pasalic vicinissimo. De Paul piace moltissimo

12 luglio 2018 23:38

Il 30% per la cessione di Rebic? La Fiorentina può sognarselo. L'Eintracht: "Non lo cediamo"

12 luglio 2018 11:29

Rebic, Hagi e il tesoretto che non ti aspetti. Una somma a due cifre può finire nelle casse viola...

09 luglio 2018 19:39

Ambrosini: "Rebic alla Fiorentina era inguardabile. Ora potrebbe giocare nel Bayern Monaco"

08 luglio 2018 16:58

Rebic, il tesoretto aumenta. Mencucci conferma che la clausola della rivendita è più del 30%

06 luglio 2018 10:46

Matteo Marani: "E' inconcepibile che la Fiorentina si sia fatta sfuggire Rebic"

02 luglio 2018 21:27

Croazia avanti, Danimarca a casa: Rebic ancora sontuoso. Viola, davvero non si poteva aspettare?

01 luglio 2018 22:52

Nazione: Corvino punta al tesoretto con 6 cessioni. Da Eysseric alla percentuale Rebic, i possibili incassi viola

29 giugno 2018 09:38

Casa mercato viola, Lafont è il nome preferito per la porta viola. Idea dalla Spagna

28 giugno 2018 23:41

Sun, l'Everton offre tanti soldi per Rebic. La Fiorentina è pronta ad incassare una bella cifra

28 giugno 2018 12:11

La Nazione, Rebic ed Hagi porterebbero i soldi per un buon acquisto grazie alle percentuali sulla futura vendita. La Fiorentina spera...

27 giugno 2018 08:28

Rebic segna un gol pesantissimo contro l'Argentina, complice anche un errore di Caballero

21 giugno 2018 21:00

LA NUOVA MAGLIA PIACE E GIOCHERÀ IN EUROPA, FIORENTINA RIPESCATA. REBIC FA UN REGALO A CORVINO

20 giugno 2018 23:59

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