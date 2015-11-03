Notizie Rebic Fiorentina

Rebic torna a parlare della Fiorentina: "All'epoca ero molto giovane, ora sto conoscendo Corvino"
06 settembre 2024 14:00
Corvino presenta Rebic al Lecce: "L'ho reso ricco vendendolo dalla Fiorentina all'Eintracht"
06 settembre 2024 13:54
Corriere della Sera: "Ramadani ha proposto al Milan lo scambio Jovic-Rebic, no dei rossoneri"
29 giugno 2023 08:57
Marelli: "Non è scandaloso dare il gol al Milan. Il dubbio è sul fallo su Duncan, su Terracciano regolare"
13 novembre 2022 21:05
Fiorentina derubata dal Milan a San Siro. Gol vittoria irregolare e rigore netto non assegnato a Ikonè
13 novembre 2022 20:33
Gavillucci: "Orsato ha fatto lo stesso errore di Serra ma a favore della Juventus, nessun polverone"
18 gennaio 2022 18:23
Macia rivela: "Rebic alla Fiorentina faceva fatica perchè la nostra era una macchina perfetta"
20 novembre 2021 17:14
Tegola per Pioli, perso Rebic per infortunio prima della Fiorentina. Leao giocherà al suo posto
19 novembre 2021 13:50
Juventus penultima in classifica, con il Milan è 1-1. Fiorentina a +7 sui bianconeri in classifica
19 settembre 2021 23:08
Il motivo del rosso a Rebic, ha detto all'arbitro: “Ho visto tua madre fare la prostituta a Napoli“
15 marzo 2021 22:39
Il Milan aveva fatto la furbata per non pagarlo alla Fiorentina, Rebic espulso salta ritorno a Firenze
14 marzo 2021 23:22
Dalla Germania rivelano le cifre di Rebic al Milan, alla Fiorentina solo 2,5 milioni
27 novembre 2020 14:11
Nazione, Chiesa, la Roma è l'unica società che ha la disponibilità economica. Il Milan...
14 settembre 2020 11:08
Tuttosport, mistero sulle cifre di Rebic al Milan. Valutato 8 milioni? Alla Fiorentina il 50%
14 settembre 2020 10:59
Gazzetta, Rebic e André Silva operazioni divise solo sulla carta. Fiorentina beffata
13 settembre 2020 12:35
Ufficiale, Rebic al Milan. Non rese note le cifre, beffata la Fiorentina
12 settembre 2020 21:54
Milan e Eintracht imbrogliano la Fiorentina per Rebic, incasso zero viola
12 settembre 2020 01:16
Gazzetta, Rebic, Milan-Eintracht affare in dirittura d'arrivo e la Fiorentina è pronta a far cassa
11 settembre 2020 09:03
Gazzetta, Rebic, il Milan vuole prolungare il contratto di un anno. La Fiorentina guarda con interesse
09 agosto 2020 12:55
CorSport, Rebic, la percentuale della Fiorentina blocca il suo trasferimento al Milan. L'Eintracht...
08 agosto 2020 12:31
Tuttosport conferma, il Milan vuole Chiesa. Verrà inserito Paquetà nella trattativa?
06 agosto 2020 19:19
Tuttosport, Pioli vuole Milenkovic al Milan, la Fiorentina per il serbo spara 30 milioni
26 luglio 2020 10:47
Ceccarini: "Il Milan vuole acquistare Rebic già ora nonostante il prestito". La Fiorentina fiuta l'incasso
25 luglio 2020 12:10
Maldini dopo l'incontro con Ramadani e la Fiorentina per Rebic: "Mi conoscete"
22 luglio 2020 18:37
A Milano incontro tra la Fiorentina e il Milan, si cerca accordo per Rebic
22 luglio 2020 18:06
Rebic: "Alla Fiorentina fu un disastro, io non sapevo l'italiano, Montella l'inglese. Ma il vero problema..."
20 luglio 2020 12:40
Nazione, la Fiorentina non molla Thuram, vuole il sì del Monchengladbach. Vlahovic? Il Milan fa sul serio
13 luglio 2020 09:02
Nazione, Asse rovente Firenze-Milano. Il Milan vuole Vlahovic. Si parlerà anche di Rebic
12 luglio 2020 10:37
Mercato Fiorentina bloccato, entro una settimana la scelta del nuovo allenatore. Alibi finiti per Pradè
11 luglio 2020 14:55
Ceccarini: "In arrivo tesoretto per Rebic. Il Milan vuole Vlahovic, su Nainggolan..."
11 luglio 2020 12:13
Tuttosport, per Rebic il problema tra il Milan e l'Eintracht si chiama Fiorentina perchè ha il 50% sulla rivendita
10 luglio 2020 09:44
Il Milan vuole comprare Rebic ma il 50% da dare alla Fiorentina è un problema
09 luglio 2020 19:10
Il Milan di Pioli batte in rimonta 4-2 la Juventus. In gol l'ex viola Ante Rebic
08 luglio 2020 00:34
Gazzetta, il Milan vuole acquistare Rebic, 25 milioni non bastano, la Fiorentina attende l'incasso
01 luglio 2020 10:29
Milan-Roma finisce 2-0. Al 76’ in gol l’ex Fiorentina Rebic
28 giugno 2020 19:41
CorSport, Rebic, il Milan lo vuole a titolo definitivo. Fiorentina vigile per il 50% sulla sua rivendita
24 giugno 2020 09:34
Tuttosport, il futuro di Rebic sarà al Milan? L'Eintracht se lo cede dovrà dare il 50% alla Fiorentina
15 giugno 2020 12:38
Pentimento Rebic, il croato si scusa con tecnico e compagni dopo il rosso diretto di ieri. I dettagli
13 giugno 2020 23:57
Tuttosport, il Milan ha chiesto Milenkovic a Ramadani, ma il prezzo del difensore ha allontanato i rossoneri
21 maggio 2020 13:05
Tuttosport, Rebic vuole rimanere al Milan, Ramadani lavora al riscatto: Fiorentina e Eintracht vigili
21 maggio 2020 12:09
Rebic: "Pioli mi ha dato la possibilità di mostrare le mie qualità. Firenze? Preferisco Milano"
28 aprile 2020 11:33
Rebic, il Milan ha deciso di anticipare il riscatto. E la Fiorentina si sfrega le mani...
26 aprile 2020 12:37
Simic: "Vlahovic? L'attaccante più forte della sua generazione. Badelj? Tornerà ad essere il faro viola"
19 aprile 2020 11:42
Tuttosport, La strategia che il Milan studia per Rebic può beffare la Fiorentina
31 marzo 2020 17:31
Rebic incanta il Milan. Pronto il riscatto per 40 milioni, e la Fiorentina gongola...
24 febbraio 2020 14:12
Papera difensiva colossale, Rebic porta in vantaggio il Milan al 56'
22 febbraio 2020 22:50
Il retroscena della Nazione, è stato proprio Pioli a scartare scattare definitivamente Rebic dalla Fiorentina
22 febbraio 2020 15:29
Strepitoso 2020 per Rebic e la Fiorentina gongola perchè ha il 50% sulla sua futura rivendita
21 febbraio 2020 11:47
Da Zaniolo e Mancini a Rebic e Piccini. Quando Firenze non aspetta i giovani, che poi esplodono altrove...
20 febbraio 2020 14:33
Corriere fiorentino, Pradè e Joe Barone studieranno per bene le carte sulla cessione di Rebic e la percentuale alla Fiorentina
19 febbraio 2020 11:06
Gazzetta, Rebic vale 40 milioni, il Milan adesso vuole riscattarlo. La Fiorentina ha diritto al 50%, sabato torna al Franchi
19 febbraio 2020 10:00
Tutti pazzi per Ante Rebic, lui segna in continuazione. E intanto le casse della Fiorentina preparano l'incasso
18 febbraio 2020 14:33
Favore arbitrale (Kjaer non espulso) e Rebic goleador segna ancora. Il Milan vince a Brescia. Il racconto della partita
24 gennaio 2020 23:44
Rebic al Milan è un flop, la Fiorentina spera nel suo riscatto. E adesso con Pioli...
13 ottobre 2019 11:57
Badelj: "Finalmente è arrivata la vittoria. Ora vogliamo fermare il Milan. Ribery? È un esempio per tutti"
26 settembre 2019 19:45
Rebic vicino al Milan, operazione in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni
01 settembre 2019 19:17
Politano verso la Fiorentina, Inter vicina a Rebic per 35 milioni, alla viola 17 milioni
31 agosto 2019 15:36
Di Marzio, Fiorentina in pressing su Politano, l'Inter pensa a Rebic come suo sostituto
31 agosto 2019 00:27
Dalla Germania, l'Atletico Madrid compra Rebic per 40 milioni, la Fiorentina ne incassa 20
01 luglio 2019 16:42
Inter vicinissima a Rebic. La Fiorentina pronta ad incassare una cifra monstre
14 giugno 2019 13:51
DS Eintracht: "Rebic può partire in estate". Tesoretto in arrivo per la Fiorentina?
24 maggio 2019 14:16
Nassi: "Sette calciatori convocati da Mancini sarebbero viola, i DV senza un programma ambizioso.."
19 marzo 2019 00:21
Eintracht, Ante Rebic distorsione al ginocchio: salterà la gara con l'Inter
05 marzo 2019 21:31
Ante Rebic, segna al Werder Brema ma non esulta…la giustificazione
02 febbraio 2019 21:41
Casa Mercato Viola, Lobotka difficile ma la viola non molla. Ecco la strategia
18 gennaio 2019 21:33
La Fiorentina ha il 50% sulla vendita di Rebic? l’Eintracht offre soldi per annullare l'accordo
18 gennaio 2019 12:48
Certi amori non finiscono... Rebic nuovamente nel mirino del Bayern Monaco
12 ottobre 2018 14:51
Rebic, grandi prestazioni in Bundesliga. Il prezzo lievita e la Fiorentina gongola
04 ottobre 2018 09:24
Ufficiale: Rebic rinnova con l’Eintracht fino a 2022
10 agosto 2018 10:36
Rebic: “Le grandi squadre sono interessate a me. Me lo merito! Il mio trasferimento...”
06 agosto 2018 12:37
Rebic, non è detto che i soldi del croato vengano reivestiti
03 agosto 2018 10:55
La Fiorentina si muove? Spiegato il motivo: Rebic, offerta da 21 milioni. Il 50% ai viola...
02 agosto 2018 17:14
Gazzetta, lunedì faccia a faccia decisivo per Pjaca. Corvino spera di incassare i 18mln di Rebic per strappare il diritto di riscatto alla Juventus
01 agosto 2018 08:32
I soldi di Rebic per accendere il mercato viola. l’Eintracht Francoforte ha gia fatto sapere che...
27 luglio 2018 09:52
Bucchioni: "Parole ADV avvilenti, aggrappati a cessione Rebic. Più deboli di un anno fa e occhio a Lafont..."
26 luglio 2018 11:46
TuttoSport, Pioli attende l'esterno con i "soldi di Rebic". De Paul ed El Shaarawy i nomi ma occhio alle sorprese...
26 luglio 2018 09:03
Casa Mercato Viola, Mourinho diventa un alleato dei viola. Monchi richiama per Chiesa, ma...
25 luglio 2018 23:39
Bild, Rebic prima scelta del Manchester United, l'Eintracht chiede 50 milioni
25 luglio 2018 17:46
Pedullà: "Vi spiego l'identikit del nuovo esterno viola. Jesè proposto. El Sharaawy..."
25 luglio 2018 14:49
Dall'Inghilterra: Mourinho preferisce Rebic a Bale e Willian. Offerta da almeno 40 milioni...
25 luglio 2018 10:48
Pedullà: "Ecco la situazione su Pjaca, decisione in 72 ore. Rebic svolterà il mercato"
21 luglio 2018 14:15
La Nazione, Rebic potrebbe portare 15mln. La Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita
21 luglio 2018 08:54
Pedullà conferma: "La Fiorentina incasserà da Rebic ed Eysseric, e punterà tutto su Pjaca
19 luglio 2018 23:45
Casa Mercato viola, preso Norgaard, Gerson quasi e Pjaca può seguire. Rebic che regalo!
19 luglio 2018 23:40
Pedullà: "Rebic vicinissimo al Bayern a cinquanta milioni. Venti alla Fiorentina"
19 luglio 2018 13:51
Dall'Inghilterra: Mou offre 50 milioni per Rebic, ecco i soldi per finanziare il mercato viola
18 luglio 2018 15:36
Rebic, da flop a Firenze a possibile campione. Lo vogliono Manchester e Arsenal e vale 50 milioni
15 luglio 2018 10:22
Casa Mercato Viola, Ceccherini ufficiale, Pasalic vicinissimo. De Paul piace moltissimo
12 luglio 2018 23:38
Il 30% per la cessione di Rebic? La Fiorentina può sognarselo. L'Eintracht: "Non lo cediamo"
12 luglio 2018 11:29
Rebic, Hagi e il tesoretto che non ti aspetti. Una somma a due cifre può finire nelle casse viola...
09 luglio 2018 19:39
Ambrosini: "Rebic alla Fiorentina era inguardabile. Ora potrebbe giocare nel Bayern Monaco"
08 luglio 2018 16:58
Rebic, il tesoretto aumenta. Mencucci conferma che la clausola della rivendita è più del 30%
06 luglio 2018 10:46
Matteo Marani: "E' inconcepibile che la Fiorentina si sia fatta sfuggire Rebic"
02 luglio 2018 21:27
Croazia avanti, Danimarca a casa: Rebic ancora sontuoso. Viola, davvero non si poteva aspettare?
01 luglio 2018 22:52
Nazione: Corvino punta al tesoretto con 6 cessioni. Da Eysseric alla percentuale Rebic, i possibili incassi viola
29 giugno 2018 09:38
Casa mercato viola, Lafont è il nome preferito per la porta viola. Idea dalla Spagna
28 giugno 2018 23:41
Sun, l'Everton offre tanti soldi per Rebic. La Fiorentina è pronta ad incassare una bella cifra
28 giugno 2018 12:11
La Nazione, Rebic ed Hagi porterebbero i soldi per un buon acquisto grazie alle percentuali sulla futura vendita. La Fiorentina spera...
27 giugno 2018 08:28
Rebic segna un gol pesantissimo contro l'Argentina, complice anche un errore di Caballero
21 giugno 2018 21:00
LA NUOVA MAGLIA PIACE E GIOCHERÀ IN EUROPA, FIORENTINA RIPESCATA. REBIC FA UN REGALO A CORVINO
20 giugno 2018 23:59
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