Il Milan vuole comprare Rebic ma il 50% da dare alla Fiorentina è un problema

Da TMW emergono i dettagli del colloquio andato in scena ieri tra i dirigenti del Milan e il procuratore Fali Ramadani per discutere del riscatto di Ante Rebic. Arrivato la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte in prestito biennale in uno scambio con André Silva, il calciatore croato potrebbe essere riscattato a titolo definitivo. Anche in questo caso, in uno scambio che porterebbe il portoghese definitivamente all’Eintracht.

Il vero, problema, al momento, è che il club tedesco al momento dell’acquisto di Rebic dalla Fiorentina lasciò il 50% della futura rivendita alla società viola. Ma i club sono al lavoro e contano di raggiungere presto un accordo.