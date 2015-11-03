Notizie Francoforte Fiorentina

Scontri senza fine, i tifosi del Napoli tentano l'assalto all'albergo dove alloggiano tifosi Francoforte
16 marzo 2023 00:11
Terrore a Napoli, scontri violenti con tifosi del Francoforte, a fuoco una macchina della polizia
15 marzo 2023 17:57
Kostic e Jovic, il migliore amico dell'ultimo colpo della Juventus è il centravanti della Fiorentina
10 agosto 2022 14:11
30 mila tifosi del Francoforte al Camp Nou, per un errore del Barcellona nei biglietti. Xavi attacca
16 aprile 2022 12:47
Gazzetta, Rebic e André Silva operazioni divise solo sulla carta. Fiorentina beffata
13 settembre 2020 12:35
Ufficiale, Rebic al Milan. Non rese note le cifre, beffata la Fiorentina
12 settembre 2020 21:54
Rebic: "Alla Fiorentina fu un disastro, io non sapevo l'italiano, Montella l'inglese. Ma il vero problema..."
20 luglio 2020 12:40
Il Milan vuole comprare Rebic ma il 50% da dare alla Fiorentina è un problema
09 luglio 2020 19:10
Rebic vicino al Milan, operazione in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni
01 settembre 2019 19:17
Dalla Germania, l'Atletico Madrid compra Rebic per 40 milioni, la Fiorentina ne incassa 20
01 luglio 2019 16:42
DS Eintracht: "Rebic può partire in estate". Tesoretto in arrivo per la Fiorentina?
24 maggio 2019 14:16
Rebic, il tesoretto aumenta. Mencucci conferma che la clausola della rivendita è più del 30%
06 luglio 2018 10:46
Ufficiale: Rebic va in prestito con obbligo di riscatto all'Eintracht Francoforte
31 agosto 2017 11:34
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