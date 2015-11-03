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Notizie Francoforte Fiorentina

Scontri senza fine, i tifosi del Napoli tentano l'assalto all'albergo dove alloggiano tifosi Francoforte

16 marzo 2023 00:11

Terrore a Napoli, scontri violenti con tifosi del Francoforte, a fuoco una macchina della polizia

15 marzo 2023 17:57

Kostic e Jovic, il migliore amico dell'ultimo colpo della Juventus è il centravanti della Fiorentina

10 agosto 2022 14:11

30 mila tifosi del Francoforte al Camp Nou, per un errore del Barcellona nei biglietti. Xavi attacca

16 aprile 2022 12:47

Gazzetta, Rebic e André Silva operazioni divise solo sulla carta. Fiorentina beffata

13 settembre 2020 12:35

Ufficiale, Rebic al Milan. Non rese note le cifre, beffata la Fiorentina

12 settembre 2020 21:54

Rebic: "Alla Fiorentina fu un disastro, io non sapevo l'italiano, Montella l'inglese. Ma il vero problema..."

20 luglio 2020 12:40

Il Milan vuole comprare Rebic ma il 50% da dare alla Fiorentina è un problema

09 luglio 2020 19:10

Rebic vicino al Milan, operazione in prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni

01 settembre 2019 19:17

Dalla Germania, l'Atletico Madrid compra Rebic per 40 milioni, la Fiorentina ne incassa 20

01 luglio 2019 16:42

DS Eintracht: "Rebic può partire in estate". Tesoretto in arrivo per la Fiorentina?

24 maggio 2019 14:16

Rebic, il tesoretto aumenta. Mencucci conferma che la clausola della rivendita è più del 30%

06 luglio 2018 10:46

Ufficiale: Rebic va in prestito con obbligo di riscatto all'Eintracht Francoforte

31 agosto 2017 11:34

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