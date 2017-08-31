Ufficiale: Rebic va in prestito con obbligo di riscatto all'Eintracht Francoforte
Ante Rebic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte: a dirlo è lo stesso club tedesco sul suo profilo twitter. Il croato saluta definitivamente Firenze poiché, secondo la formula,...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 11:34
Ante Rebic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte: a dirlo è lo stesso club tedesco sul suo profilo twitter. Il croato saluta definitivamente Firenze poiché, secondo la formula, va in Germania in prestito con obbligo di riscatto.