Labaro Viola

Ufficiale: Rebic va in prestito con obbligo di riscatto all'Eintracht Francoforte

Ante Rebic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte: a dirlo è lo stesso club tedesco sul suo profilo twitter. Il croato saluta definitivamente Firenze poiché, secondo la formula,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 11:34
Ufficiale: Rebic va in prestito con obbligo di riscatto all'Eintracht Francoforte - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Rebic
Eintracht
Francoforte
Condividi

Ante Rebic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte: a dirlo è lo stesso club tedesco sul suo profilo twitter. Il croato saluta definitivamente Firenze poiché, secondo la formula, va in Germania in prestito con obbligo di riscatto.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok