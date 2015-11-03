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Notizie Eintracht Fiorentina

Corriere dello Sport: “Larsson ha interdizione e costruzione, piace a Pioli. Ma costa 25 milioni”

17 luglio 2025 08:37

Corriere dello Sport: “Larsson piace a Pradè-Goretti. Ma l’Eintracht spara, chiede 30 milioni per parlarne”

16 luglio 2025 09:14

Nazione: “La Fiorentina piomba su Larsson ma l’Entraicht spara, chiede oltre 40 milioni”

05 luglio 2025 08:35

Fiorentina in attesa dei sorteggi di Conference, stasera gli spareggi: tocca ad Ajax, Eintracht e Betis

22 febbraio 2024 17:29

TMW, forte interesse dell'Eintracht Francoforte per Kouamè. Avviati i contatti con la Fiorentina

07 gennaio 2021 22:15

Tuttosport, il futuro di Rebic sarà al Milan? L'Eintracht se lo cede dovrà dare il 50% alla Fiorentina

15 giugno 2020 12:38

I soldi di Rebic per accendere il mercato viola. l’Eintracht Francoforte ha gia fatto sapere che...

27 luglio 2018 09:52

Il 30% per la cessione di Rebic? La Fiorentina può sognarselo. L'Eintracht: "Non lo cediamo"

12 luglio 2018 11:29

Ufficiale: Rebic va in prestito con obbligo di riscatto all'Eintracht Francoforte

31 agosto 2017 11:34

Hotel Melià: Rebic va all'Eintracht Francoforte per 4 milioni di euro, attesa l'ufficialità

30 agosto 2017 18:56

Altro blitz Viola, preso Théréau in poche ore, lo annuncia Gianluca Di Marzio...

30 agosto 2017 18:13

Gazzetta, Rebic nome nuovo per l'attacco del Crotone, l'ex Eintracht piace a Nicola...

28 luglio 2017 11:27

Sky: l'Eintracht Francoforte non riscatta Rebic, ma dalla Germania arrivano comunque 3,2 milioni

05 giugno 2017 17:54

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