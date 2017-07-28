Gazzetta, Rebic nome nuovo per l'attacco del Crotone, l'ex Eintracht piace a Nicola...

Stando a quanto rivela La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, il Crotone starebbe pensando ad Ante Rebic per il reparto offensivo. Reduce dal prestito in Bundesliga con la maglia dell'Eintrach...

Stando a quanto rivela La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, il Crotone starebbe pensando ad Ante Rebic per il reparto offensivo. Reduce dal prestito in Bundesliga con la maglia dell'Eintracht Francoforte, l'attaccante croato non fa parte del progetto e ha ormai le valigie in mano...