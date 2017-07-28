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Gazzetta, Rebic nome nuovo per l'attacco del Crotone, l'ex Eintracht piace a Nicola...

Stando a quanto rivela La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, il Crotone starebbe pensando ad Ante Rebic per il reparto offensivo. Reduce dal prestito in Bundesliga con la maglia dell'Eintrach...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 11:27
Gazzetta, Rebic nome nuovo per l'attacco del Crotone, l'ex Eintracht piace a Nicola... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Stando a quanto rivela La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, il Crotone starebbe pensando ad Ante Rebic per il reparto offensivo. Reduce dal prestito in Bundesliga con la maglia dell'Eintracht Francoforte, l'attaccante croato non fa parte del progetto e ha ormai le valigie in mano...

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