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Notizie Crotone Fiorentina

Vergogna a Crotone, 4 giocatori sono stati presi a bastonate in spiaggia perchè avevano perso

09 aprile 2024 15:37

La rivelazione: "Ho scoperto Bernardeschi grazie al reality sulle giovanili della Fiorentina"

27 marzo 2024 12:55

Ds Crotone: "Anche la Fiorentina voleva Messias, piaceva molto a Italiano. Poi il Milan..."

31 agosto 2021 20:56

Sky Sport, contatto Milan-Crotone: rossoneri non convinti di Messias. Attendono Faivre, sondato Miranchuk

30 agosto 2021 22:24

Ds Crotone: "Messias verrà ceduto, andrà a giocare in serie A. Fiorentina? Non posso dirlo"

30 agosto 2021 18:01

Sky Sport, la Fiorentina punta dritto su Messias, no per Berardi ed Orsolini. Le ultime

30 agosto 2021 16:44

Messias vicinissimo alla Fiorentina, al Crotone 8 milioni. Domani decisione su Berardi

29 agosto 2021 16:29

Nazione, Messias, non tramonta la pista che lo porta alla Fiorentina: il Crotone chiede 8 milioni

28 agosto 2021 12:20

TMW, il Torino non ha offerto 10 milioni richiesti dal Crotone per Messias

26 agosto 2021 19:21

Ds Crotone rivela: "La Fiorentina sta cercando Messias. Simy? Lo voleva Gattuso, Italiano no"

25 agosto 2021 11:30

Tuttosport, Messias, la Fiorentina si è defilata, il Crotone continua a chiedere 12 milioni

08 agosto 2021 08:40

Pedullà, il terzino della Fiorentina Ferrarini è vicino al Crotone

28 luglio 2021 18:49

Nazione, Messias diviso tra Fiorentina e Torino: il Crotone non fa sconti ma i Viola ci sperano ancora

24 luglio 2021 08:57

Tuttosport, si complica l'arrivo di Junior Messias al Torino. C'è dietro la Fiorentina?

19 luglio 2021 13:20

Ds Crotone: "Messias-Simy? Qualche settimana fa c'era la Fiorentina. Vedremo cosa accadrà"

13 luglio 2021 13:38

Tuttosport, Messias-Simy, la Fiorentina ha incontrato il Crotone: non è arrivata l'offerta irrinunciabile

08 luglio 2021 09:30

Da Crotone: "La società vuole ricavare venti milioni da Simy e Messias, su cui il Torino è in vantaggio"

07 luglio 2021 13:48

Tuttosport, l'offerta del Toro al Crotone per Messias é troppo bassa, Fiorentina in vantaggio

06 luglio 2021 10:03

Stroppa: "Messias può giocare in ogni squadra di Serie A. Simy fatto prestazioni importanti"

05 luglio 2021 15:39

Pedullà: “Messias, primi contatti con la Fiorentina: il Crotone chiede 10 milioni più bonus"

05 luglio 2021 08:34

Pedullà: “Simy, c’è la Fiorentina ma occhio all’Udinese: lui vuole restare in Serie A”

01 luglio 2021 08:55

Da Torino, Messias, si inserisce la Fiorentina, piace ad Italiano. Il Crotone chiede 15 milioni

29 giugno 2021 19:06

Tuttosport, sorpasso Fiorentina sul Torino per Messias. Viola in pole per il fantasista del Crotone

28 giugno 2021 14:18

Tuttosport, Messias, forte inserimento della Fiorentina: si complica la pista per il Torino

27 giugno 2021 09:01

Tuttosport, Messias, il pressing della Fiorentina sale, il Torino rischia di essere scavalcato

26 giugno 2021 12:39

Tuttosport, Messias, il Torino ha offerto 7 milioni, il Crotone ne chiede 10-12. Occhio alla Fiorentina

23 giugno 2021 09:03

Tuttosport, tutti pazzi per Messias, c’è anche la Fiorentina: il Crotone chiede 12 milioni

15 giugno 2021 09:49

Tuttosport, servono 12 milioni per Messias. Prende tempo il Torino, la Fiorentina osserva

12 giugno 2021 14:05

Di Marzio, la Fiorentina tenta il sorpasso al Genoa per prendere Messias dal Crotone

31 maggio 2021 15:09

Moviola CorSport, dubbio in area Crotone sul contatto Pedro Pereira-Castrovilli. No gol di Messias

23 maggio 2021 09:26

Terracciano: "Resettiamo questa stagione, è giusto che la Fiorentina lotti per altri obiettivi da subito"

23 maggio 2021 00:06

Iachini: "Volevamo vincere ma c'era stanchezza. Vlahovic? La Fiorentina ha potenzialità per trattenerlo"

22 maggio 2021 23:53

Cosmi: "Non so se abbiamo fatto noi l'impresa di non subire gol o la Fiorentina a non segnare"

22 maggio 2021 23:30

Olivera centrale? Meno male che è finita. Stagione vergognosa

22 maggio 2021 23:18

Crotone-Fiorentina finisce 0-0. Terracciano salva i viola in diverse occasioni

22 maggio 2021 22:30

Al 43' Crotone-Fiorentina ancora sullo 0-0. Grandi parate di Terracciano che salva il risultato

22 maggio 2021 21:25

Martinez Quarta: "La motivazione si trova, abbiamo sofferto tanto e vogliamo fare bene"

22 maggio 2021 20:35

FORM. UFFICIALE, OLIVERA IN DIFESA. FUORI AMRABAT, DENTRO CASTROVILLI. RIBERY-VLAHOVIC DAVANTI

22 maggio 2021 19:51

Sandrelli: "Irrispettoso non ringraziare Prandelli. Gattuso? Sarebbe certificato di ambizioni"

22 maggio 2021 12:38

Capezzi: "Venuti come un fratello, ha coronato il suo sogno giocando nella Fiorentina"

21 maggio 2021 16:43

I convocati della Fiorentina: Iachini pesca dalla Primavera, fuori per infortunio Milenkovic

21 maggio 2021 15:36

Crotone-Fiorentina, l'arbitro Abbattista dirigerà la partita

20 maggio 2021 18:09

Marrone, difensore del Crotone: "Vogliamo vincere contro la Fiorentina per non arrivare ultimi"

19 maggio 2021 16:27

La Fiorentina deve approfittare di questo turno. Giocherà già sapendo il risultato delle rivali

08 aprile 2021 13:27

Classifica, Fiorentina 14° con Spezia e Benevento. I Viola si trovano a +6 dalla zona retrocessione

07 marzo 2021 17:29

Classifica, Fiorentina 14° a pari merito con il Benevento. Solo 5 punti di distanza dalla zona retrocessione

03 marzo 2021 23:12

Arriva Semplici, toglie Simeone e il Cagliari torna a vincere e segnare. Fiorentina a meno sette in classifica

28 febbraio 2021 17:36

La proiezione finale del CIES: Fiorentina 13esima a 44 punti. Retrocessione per Parma, Cagliari e Crotone

15 febbraio 2021 20:09

Russo (DAZN): "Serve uno alla Biraghi sulla destra. Stadio di proprietà la chiave per un grande progetto tecnico"

25 gennaio 2021 17:54

Repubblica, Eysseric in uscita dalla Fiorentina: c'è il Crotone ma il giocatore ha preso tempo

25 gennaio 2021 09:05

Commisso ha fiducia nei tifosi, nelle istituzioni un po’ meno. Vittoria per la classifica

24 gennaio 2021 13:40

Moviola Corriere dello Sport, giusto annullare il gol di Pezzella. C'era il rigore su Ribery

24 gennaio 2021 11:25

Corriere Fiorentino, Jack Bonaventura, il jolly della Fiorentina: Prandelli non potrà più farne a meno

24 gennaio 2021 10:43

Corriere Fiorentino, Fiorentina fuori dalla palude, questa Viola è come una giostra del luna park

24 gennaio 2021 10:34

Moviola Gazzetta, giusto annullare il 3-0 della Fiorentina. Non c'è rigore su Ribery

24 gennaio 2021 10:11

Castrovilli: "Rendo meglio da mezzala. Qui siamo tutti leader. Ascolto i compagni che hanno esperienza"

23 gennaio 2021 23:48

La viola termina il girone d'andata con 21 punti come nella scorsa stagione

23 gennaio 2021 23:43

Castrovilli: "Ribery mi sgrida perchè vuole che io tiri di più in porta. Prandelli mi sta aiutando molto"

23 gennaio 2021 23:32

Stroppa: "Ingenui sui due gol subiti. Potevamo approfittare di qualche difficoltà della Fiorentina"

23 gennaio 2021 23:18

La parola ai numeri: sono 12 i tiri totali della Fiorentina; 6 i tiri in porta: 3 quelli per Vlahovic

23 gennaio 2021 23:16

Centrocampo solido e manovra fluida. Vlahovic croce e delizia. Bene la manovra a campo aperto

23 gennaio 2021 23:09

Vlahovic: "Sostituzione? Ero arrabbiato con me stesso per le occasioni fallite. Ringrazio il mister per la fiducia"

23 gennaio 2021 22:53

PAGELLE VIOLA: JACK E CASTROVILLI SUGLI SCUDI. LEGGEREZZA GRAVE DI CACERES

23 gennaio 2021 22:35

Fiorentina-Crotone finisce 2-1 al Franchi. I viola tornano alla vittoria, conquistano tre punti preziosi

23 gennaio 2021 22:35

Al 65' Fiorentina-Crotone 2-1 al Franchi. In gol Simy su cross di Pereira

23 gennaio 2021 22:10

Al 32' Fiorentina-Crotone 2-0 al Franchi di Firenze. In gol Vlahovic su assist di Ribery

23 gennaio 2021 21:16

Al 20' Fiorentina in vantaggio contro il Crotone grazie al gran gol di Jack Bonaventura

23 gennaio 2021 21:05

Pradè: "Rosa non da lotta salvezza. Serve più cuore. Ribery è un leader, ci farà vincere"

23 gennaio 2021 20:48

Simy a Dazn: "Pensiamo solo a noi. Dobbiamo mettere in difficoltà la Fiorentina da subito"

23 gennaio 2021 20:38

Formazione Crotone con la viola, in attacco giocano Messias e Simy

23 gennaio 2021 19:53

FORM. UFFICIALE: FUORI CALLEJON, DENTRO BONAVENTURA, TANDEM RIBERY-VLAHOVIC

23 gennaio 2021 19:32

I convocati della Fiorentina per il Crotone. Prandelli chiama tutti a raccolta. Confermato Ricco

22 gennaio 2021 22:24

Prandelli: "Ho chiarito con Ribery. Sintonia con Commisso. Chi me lo ha fatto fare? Il cuore"

22 gennaio 2021 18:14

Dai campini, Prandelli cambia modulo, addio 3-4-3, si torna al 3-5-2. Amrabat davanti la difesa

22 gennaio 2021 16:10

Stroppa: "Vogliamo un risultato positivo con la Fiorentina. Riviere sarà out"

22 gennaio 2021 15:22

Il match program di Fiorentina - Crotone: zero vittorie per gli ospiti in trasferta, raccolti 2 punti in altrettanti pareggi

22 gennaio 2021 15:14

Crotone: Sviluppo manovra avviene in ampiezza. L'indole offensiva degli esterni concede ampi spazi

22 gennaio 2021 15:07

Calamai: "Se Prandelli non batte il Crotone rischia di essere esonerato"

18 gennaio 2021 13:55

Calendario: sfide ostiche per la Fiorentina, Inter in Coppa e dopo Napoli

10 gennaio 2021 22:10

TMW, Fiorentina interessata a Messias, chieste informazioni al Crotone. No dei calabresi

07 gennaio 2021 18:57

Sconcerti: "La Fiorentina è tra le quattro squadre che rischiano di scendere in serie B"

14 dicembre 2020 21:16

A dirigere Fiorentina-Udinese ci sarà Fourneau, l'arbitro più discusso del momento. La designazione completa

22 ottobre 2020 13:26

Il Sassuolo ha il centravanti e si vede, Caputo fa doppietta. Segna anche Locatelli, il racconto della partita

03 ottobre 2020 17:13

La Fiorentina vuole Zanellato del Crotone, l'obiettivo è prenderlo quest'anno e lasciarlo in prestito un anno

31 luglio 2019 13:54

È fatta per Federico Ceccherini alla Fiorentina, al Crotone vanno 3 milioni di euro

12 luglio 2018 18:05

Mandragora senior: "Mio figlio deve confermarsi, la serie A non perdona. Ecco dove può migliorare..."

07 giugno 2018 11:38

Quanti possibili affari dalla B! Ecco la top 5 dei migliori possibili colpi

31 maggio 2018 15:15

Zenga polemico: "Cominciano a vincere tutte alla fine, stranamente..."

13 maggio 2018 20:04

Crotone, ecco il probabile undici di Walter Zenga: assenze pesanti in attacco, out Budimir e Nalini...

31 marzo 2018 12:18

Tegola per Pioli: Thereau va k.o. Il francese salta il Crotone, riposo per affaticamento muscolare

30 marzo 2018 17:59

Bucchioni: "Mondonico esempio di umiltà e semplicità. Crotone abbordabile, Pioli deve vincere"

29 marzo 2018 19:28

Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."

29 marzo 2018 13:36

Meteo: previste abbondanti piogge per sabato pomeriggio al Franchi

29 marzo 2018 11:27

Sky Sport, il Crotone ha scelto il successore di Nicola, sarà Zenga il nuovo allenatore calabrese

07 dicembre 2017 20:34

Nicola saluta il Crotone: "Ho deciso e non torno indietro", i possibili successori...

06 dicembre 2017 13:05

Clamoroso a Crotone, si è dimesso Davide Nicola, società e squadra nel caos. Il motivo dell'addio...

06 dicembre 2017 09:10

Nalini: "La vittoria contro i Viola ci ha dato sicurezza, vogliamo strappare punti salvezza"

04 novembre 2017 18:58

Caso Veretout e il raccattapalle di Crotone, nessuno sbaglio commesso e nessuna sanzione dal giudice sportivo

01 novembre 2017 12:31

Sconcerti: "Sconfitta di Crotone? La dimensione della Fiorentina è questa qua, troppe partite abbordabili sprecate"

31 ottobre 2017 13:44

PEZZELLA TOP, RISCATTO A 10 MILIONI. LA VERITÀ SU VERETOUT, RISCHIA QUALCOSA? LA RISPOSTA...

30 ottobre 2017 14:23

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