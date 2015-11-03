Notizie Crotone Fiorentina

Vergogna a Crotone, 4 giocatori sono stati presi a bastonate in spiaggia perchè avevano perso
09 aprile 2024 15:37
La rivelazione: "Ho scoperto Bernardeschi grazie al reality sulle giovanili della Fiorentina"
27 marzo 2024 12:55
Ds Crotone: "Anche la Fiorentina voleva Messias, piaceva molto a Italiano. Poi il Milan..."
31 agosto 2021 20:56
Sky Sport, contatto Milan-Crotone: rossoneri non convinti di Messias. Attendono Faivre, sondato Miranchuk
30 agosto 2021 22:24
Ds Crotone: "Messias verrà ceduto, andrà a giocare in serie A. Fiorentina? Non posso dirlo"
30 agosto 2021 18:01
Sky Sport, la Fiorentina punta dritto su Messias, no per Berardi ed Orsolini. Le ultime
30 agosto 2021 16:44
Messias vicinissimo alla Fiorentina, al Crotone 8 milioni. Domani decisione su Berardi
29 agosto 2021 16:29
Nazione, Messias, non tramonta la pista che lo porta alla Fiorentina: il Crotone chiede 8 milioni
28 agosto 2021 12:20
TMW, il Torino non ha offerto 10 milioni richiesti dal Crotone per Messias
26 agosto 2021 19:21
Ds Crotone rivela: "La Fiorentina sta cercando Messias. Simy? Lo voleva Gattuso, Italiano no"
25 agosto 2021 11:30
Tuttosport, Messias, la Fiorentina si è defilata, il Crotone continua a chiedere 12 milioni
08 agosto 2021 08:40
Pedullà, il terzino della Fiorentina Ferrarini è vicino al Crotone
28 luglio 2021 18:49
Nazione, Messias diviso tra Fiorentina e Torino: il Crotone non fa sconti ma i Viola ci sperano ancora
24 luglio 2021 08:57
Tuttosport, si complica l'arrivo di Junior Messias al Torino. C'è dietro la Fiorentina?
19 luglio 2021 13:20
Ds Crotone: "Messias-Simy? Qualche settimana fa c'era la Fiorentina. Vedremo cosa accadrà"
13 luglio 2021 13:38
Tuttosport, Messias-Simy, la Fiorentina ha incontrato il Crotone: non è arrivata l'offerta irrinunciabile
08 luglio 2021 09:30
Da Crotone: "La società vuole ricavare venti milioni da Simy e Messias, su cui il Torino è in vantaggio"
07 luglio 2021 13:48
Tuttosport, l'offerta del Toro al Crotone per Messias é troppo bassa, Fiorentina in vantaggio
06 luglio 2021 10:03
Stroppa: "Messias può giocare in ogni squadra di Serie A. Simy fatto prestazioni importanti"
05 luglio 2021 15:39
Pedullà: “Messias, primi contatti con la Fiorentina: il Crotone chiede 10 milioni più bonus"
05 luglio 2021 08:34
Pedullà: “Simy, c’è la Fiorentina ma occhio all’Udinese: lui vuole restare in Serie A”
01 luglio 2021 08:55
Da Torino, Messias, si inserisce la Fiorentina, piace ad Italiano. Il Crotone chiede 15 milioni
29 giugno 2021 19:06
Tuttosport, sorpasso Fiorentina sul Torino per Messias. Viola in pole per il fantasista del Crotone
28 giugno 2021 14:18
Tuttosport, Messias, forte inserimento della Fiorentina: si complica la pista per il Torino
27 giugno 2021 09:01
Tuttosport, Messias, il pressing della Fiorentina sale, il Torino rischia di essere scavalcato
26 giugno 2021 12:39
Tuttosport, Messias, il Torino ha offerto 7 milioni, il Crotone ne chiede 10-12. Occhio alla Fiorentina
23 giugno 2021 09:03
Tuttosport, tutti pazzi per Messias, c’è anche la Fiorentina: il Crotone chiede 12 milioni
15 giugno 2021 09:49
Tuttosport, servono 12 milioni per Messias. Prende tempo il Torino, la Fiorentina osserva
12 giugno 2021 14:05
Di Marzio, la Fiorentina tenta il sorpasso al Genoa per prendere Messias dal Crotone
31 maggio 2021 15:09
Moviola CorSport, dubbio in area Crotone sul contatto Pedro Pereira-Castrovilli. No gol di Messias
23 maggio 2021 09:26
Terracciano: "Resettiamo questa stagione, è giusto che la Fiorentina lotti per altri obiettivi da subito"
23 maggio 2021 00:06
Iachini: "Volevamo vincere ma c'era stanchezza. Vlahovic? La Fiorentina ha potenzialità per trattenerlo"
22 maggio 2021 23:53
Cosmi: "Non so se abbiamo fatto noi l'impresa di non subire gol o la Fiorentina a non segnare"
22 maggio 2021 23:30
Olivera centrale? Meno male che è finita. Stagione vergognosa
22 maggio 2021 23:18
Crotone-Fiorentina finisce 0-0. Terracciano salva i viola in diverse occasioni
22 maggio 2021 22:30
Al 43' Crotone-Fiorentina ancora sullo 0-0. Grandi parate di Terracciano che salva il risultato
22 maggio 2021 21:25
Martinez Quarta: "La motivazione si trova, abbiamo sofferto tanto e vogliamo fare bene"
22 maggio 2021 20:35
FORM. UFFICIALE, OLIVERA IN DIFESA. FUORI AMRABAT, DENTRO CASTROVILLI. RIBERY-VLAHOVIC DAVANTI
22 maggio 2021 19:51
Sandrelli: "Irrispettoso non ringraziare Prandelli. Gattuso? Sarebbe certificato di ambizioni"
22 maggio 2021 12:38
Capezzi: "Venuti come un fratello, ha coronato il suo sogno giocando nella Fiorentina"
21 maggio 2021 16:43
I convocati della Fiorentina: Iachini pesca dalla Primavera, fuori per infortunio Milenkovic
21 maggio 2021 15:36
Crotone-Fiorentina, l'arbitro Abbattista dirigerà la partita
20 maggio 2021 18:09
Marrone, difensore del Crotone: "Vogliamo vincere contro la Fiorentina per non arrivare ultimi"
19 maggio 2021 16:27
La Fiorentina deve approfittare di questo turno. Giocherà già sapendo il risultato delle rivali
08 aprile 2021 13:27
Classifica, Fiorentina 14° con Spezia e Benevento. I Viola si trovano a +6 dalla zona retrocessione
07 marzo 2021 17:29
Classifica, Fiorentina 14° a pari merito con il Benevento. Solo 5 punti di distanza dalla zona retrocessione
03 marzo 2021 23:12
Arriva Semplici, toglie Simeone e il Cagliari torna a vincere e segnare. Fiorentina a meno sette in classifica
28 febbraio 2021 17:36
La proiezione finale del CIES: Fiorentina 13esima a 44 punti. Retrocessione per Parma, Cagliari e Crotone
15 febbraio 2021 20:09
Russo (DAZN): "Serve uno alla Biraghi sulla destra. Stadio di proprietà la chiave per un grande progetto tecnico"
25 gennaio 2021 17:54
Repubblica, Eysseric in uscita dalla Fiorentina: c'è il Crotone ma il giocatore ha preso tempo
25 gennaio 2021 09:05
Commisso ha fiducia nei tifosi, nelle istituzioni un po’ meno. Vittoria per la classifica
24 gennaio 2021 13:40
Moviola Corriere dello Sport, giusto annullare il gol di Pezzella. C'era il rigore su Ribery
24 gennaio 2021 11:25
Corriere Fiorentino, Jack Bonaventura, il jolly della Fiorentina: Prandelli non potrà più farne a meno
24 gennaio 2021 10:43
Corriere Fiorentino, Fiorentina fuori dalla palude, questa Viola è come una giostra del luna park
24 gennaio 2021 10:34
Moviola Gazzetta, giusto annullare il 3-0 della Fiorentina. Non c'è rigore su Ribery
24 gennaio 2021 10:11
Castrovilli: "Rendo meglio da mezzala. Qui siamo tutti leader. Ascolto i compagni che hanno esperienza"
23 gennaio 2021 23:48
La viola termina il girone d'andata con 21 punti come nella scorsa stagione
23 gennaio 2021 23:43
Castrovilli: "Ribery mi sgrida perchè vuole che io tiri di più in porta. Prandelli mi sta aiutando molto"
23 gennaio 2021 23:32
Stroppa: "Ingenui sui due gol subiti. Potevamo approfittare di qualche difficoltà della Fiorentina"
23 gennaio 2021 23:18
La parola ai numeri: sono 12 i tiri totali della Fiorentina; 6 i tiri in porta: 3 quelli per Vlahovic
23 gennaio 2021 23:16
Centrocampo solido e manovra fluida. Vlahovic croce e delizia. Bene la manovra a campo aperto
23 gennaio 2021 23:09
Vlahovic: "Sostituzione? Ero arrabbiato con me stesso per le occasioni fallite. Ringrazio il mister per la fiducia"
23 gennaio 2021 22:53
PAGELLE VIOLA: JACK E CASTROVILLI SUGLI SCUDI. LEGGEREZZA GRAVE DI CACERES
23 gennaio 2021 22:35
Fiorentina-Crotone finisce 2-1 al Franchi. I viola tornano alla vittoria, conquistano tre punti preziosi
23 gennaio 2021 22:35
Al 65' Fiorentina-Crotone 2-1 al Franchi. In gol Simy su cross di Pereira
23 gennaio 2021 22:10
Al 32' Fiorentina-Crotone 2-0 al Franchi di Firenze. In gol Vlahovic su assist di Ribery
23 gennaio 2021 21:16
Al 20' Fiorentina in vantaggio contro il Crotone grazie al gran gol di Jack Bonaventura
23 gennaio 2021 21:05
Pradè: "Rosa non da lotta salvezza. Serve più cuore. Ribery è un leader, ci farà vincere"
23 gennaio 2021 20:48
Simy a Dazn: "Pensiamo solo a noi. Dobbiamo mettere in difficoltà la Fiorentina da subito"
23 gennaio 2021 20:38
Formazione Crotone con la viola, in attacco giocano Messias e Simy
23 gennaio 2021 19:53
FORM. UFFICIALE: FUORI CALLEJON, DENTRO BONAVENTURA, TANDEM RIBERY-VLAHOVIC
23 gennaio 2021 19:32
I convocati della Fiorentina per il Crotone. Prandelli chiama tutti a raccolta. Confermato Ricco
22 gennaio 2021 22:24
Prandelli: "Ho chiarito con Ribery. Sintonia con Commisso. Chi me lo ha fatto fare? Il cuore"
22 gennaio 2021 18:14
Dai campini, Prandelli cambia modulo, addio 3-4-3, si torna al 3-5-2. Amrabat davanti la difesa
22 gennaio 2021 16:10
Stroppa: "Vogliamo un risultato positivo con la Fiorentina. Riviere sarà out"
22 gennaio 2021 15:22
Il match program di Fiorentina - Crotone: zero vittorie per gli ospiti in trasferta, raccolti 2 punti in altrettanti pareggi
22 gennaio 2021 15:14
Crotone: Sviluppo manovra avviene in ampiezza. L'indole offensiva degli esterni concede ampi spazi
22 gennaio 2021 15:07
Calamai: "Se Prandelli non batte il Crotone rischia di essere esonerato"
18 gennaio 2021 13:55
Calendario: sfide ostiche per la Fiorentina, Inter in Coppa e dopo Napoli
10 gennaio 2021 22:10
TMW, Fiorentina interessata a Messias, chieste informazioni al Crotone. No dei calabresi
07 gennaio 2021 18:57
Sconcerti: "La Fiorentina è tra le quattro squadre che rischiano di scendere in serie B"
14 dicembre 2020 21:16
A dirigere Fiorentina-Udinese ci sarà Fourneau, l'arbitro più discusso del momento. La designazione completa
22 ottobre 2020 13:26
Il Sassuolo ha il centravanti e si vede, Caputo fa doppietta. Segna anche Locatelli, il racconto della partita
03 ottobre 2020 17:13
La Fiorentina vuole Zanellato del Crotone, l'obiettivo è prenderlo quest'anno e lasciarlo in prestito un anno
31 luglio 2019 13:54
È fatta per Federico Ceccherini alla Fiorentina, al Crotone vanno 3 milioni di euro
12 luglio 2018 18:05
Mandragora senior: "Mio figlio deve confermarsi, la serie A non perdona. Ecco dove può migliorare..."
07 giugno 2018 11:38
Quanti possibili affari dalla B! Ecco la top 5 dei migliori possibili colpi
31 maggio 2018 15:15
Zenga polemico: "Cominciano a vincere tutte alla fine, stranamente..."
13 maggio 2018 20:04
Crotone, ecco il probabile undici di Walter Zenga: assenze pesanti in attacco, out Budimir e Nalini...
31 marzo 2018 12:18
Tegola per Pioli: Thereau va k.o. Il francese salta il Crotone, riposo per affaticamento muscolare
30 marzo 2018 17:59
Bucchioni: "Mondonico esempio di umiltà e semplicità. Crotone abbordabile, Pioli deve vincere"
29 marzo 2018 19:28
Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."
29 marzo 2018 13:36
Meteo: previste abbondanti piogge per sabato pomeriggio al Franchi
29 marzo 2018 11:27
Sky Sport, il Crotone ha scelto il successore di Nicola, sarà Zenga il nuovo allenatore calabrese
07 dicembre 2017 20:34
Nicola saluta il Crotone: "Ho deciso e non torno indietro", i possibili successori...
06 dicembre 2017 13:05
Clamoroso a Crotone, si è dimesso Davide Nicola, società e squadra nel caos. Il motivo dell'addio...
06 dicembre 2017 09:10
Nalini: "La vittoria contro i Viola ci ha dato sicurezza, vogliamo strappare punti salvezza"
04 novembre 2017 18:58
Caso Veretout e il raccattapalle di Crotone, nessuno sbaglio commesso e nessuna sanzione dal giudice sportivo
01 novembre 2017 12:31
Sconcerti: "Sconfitta di Crotone? La dimensione della Fiorentina è questa qua, troppe partite abbordabili sprecate"
31 ottobre 2017 13:44
PEZZELLA TOP, RISCATTO A 10 MILIONI. LA VERITÀ SU VERETOUT, RISCHIA QUALCOSA? LA RISPOSTA...
30 ottobre 2017 14:23
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