Moviola Gazzetta, giusto annullare il 3-0 della Fiorentina. Non c’è rigore su Ribery

Ecco la moviola di Fiorentina-Crotone nelle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Al 3′ ammonito Igor (fallo su Riviere): giallo corretto, così come quello a Zanellato. Il Crotone protesta, ma l’intervento è scomposto e pericoloso. Giusta pure l’ammonizione a Ribery. Al 54′ Pezzella tocca Simy al limite dell’area: non c’è fallo. Annullato il 3-0 alla Fiorentina per un tocco con la mano destra di Pezzella prima di calciare a rete. Il mani è involontario ma la norma è chiara: nell’immediatezza di una rete, qualsiasi tocco di mano è punibile. Regolare la posizione di Simy nel gol del 2-1 sul cross di Pereira. Al 79′ proteste viola per un presunto fallo in area di Eduardo su Ribery: i due sgomitano, ma il francese accentua la caduta”.

