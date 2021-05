Di Marzio, la Fiorentina tenta il sorpasso al Genoa per prendere Messias dal Crotone

L’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sul suo sito, ha parlato dell’interessamento della Fiorentina su Messias del Crotone. Questo quello che scrive Di Marzio: “Tentano il sorpasso sul Genoa che sembrava in grande vantaggio, stiamo parlando di Torino e Fiorentina. L’oggetto in questione è Messias del Crotone, che i liguri stanno cercando da diverso tempo. In questi giorni, le quotazioni del club di Preziosi sembrano scese, a differenza di quelle per Simy che sembrano invece alzarsi. E su questo talento, la Fiorentina ha messo gli occhi” conclude Di Marzio

MACIA SEMPRE PIU VICINO AL RITORNO ALLA FIORENTINA, MANCA SOLO IL VIA LIBERA DI COMMISSO