Notizie Messias Fiorentina

Furto Milan in casa del Torino. Il gol è un fallo evidente ma arbitro e Var decidono di non fare nulla
30 ottobre 2022 22:43
Labaro Moviola: Saponara atterrato da Messias, manca un rigore alla Fiorentina. Male Guida
20 novembre 2021 23:08
Ds Crotone: "Anche la Fiorentina voleva Messias, piaceva molto a Italiano. Poi il Milan..."
31 agosto 2021 20:56
Di Marzio: "Messias vicino al Milan, prestito di 3 milioni e diritto di riscatto a 5 milioni"
31 agosto 2021 00:21
Inserimento del Milan su Messias, adesso la Fiorentina rischia di restare senza esterno
30 agosto 2021 23:46
Sky Sport, contatto Milan-Crotone: rossoneri non convinti di Messias. Attendono Faivre, sondato Miranchuk
30 agosto 2021 22:24
Ds Crotone: "Messias verrà ceduto, andrà a giocare in serie A. Fiorentina? Non posso dirlo"
30 agosto 2021 18:01
Sky Sport, la Fiorentina punta dritto su Messias, no per Berardi ed Orsolini. Le ultime
30 agosto 2021 16:44
Tuttosport, Messias, duello Fiorentina-Torino. Orsolini? Va verso la permanenza al Bologna
30 agosto 2021 09:32
Messias vicinissimo alla Fiorentina, al Crotone 8 milioni. Domani decisione su Berardi
29 agosto 2021 16:29
Pedullà, se la Fiorentina non chiude operazione Berardi va su Messias, ma c'è anche il Toro
29 agosto 2021 14:55
Tuttosport, Messias, la Fiorentina inserirà Montiel per prenderlo? Plata può arrivare in prestito
29 agosto 2021 10:13
Nazione, Messias, non tramonta la pista che lo porta alla Fiorentina: il Crotone chiede 8 milioni
28 agosto 2021 12:20
Repubblica, Berardi o Messias, la Fiorentina vuole piazzare l'ultimo colpo: obiettivo completare il tridente
27 agosto 2021 09:27
Berardi obiettivo numero uno della Fiorentina, se non arriva ecco Messias per costo e richieste
26 agosto 2021 22:02
Pedullà: "Italiano ha chiesto Berardi alla Fiorentina. Alternativa Messias, Orsolini pista fredda"
26 agosto 2021 17:07
Ds Crotone rivela: "La Fiorentina sta cercando Messias. Simy? Lo voleva Gattuso, Italiano no"
25 agosto 2021 11:30
Pedullà: "Messias, oggi l'ultima telefonata della Fiorentina piace ad Italiano. Lui sogna il Milan o il Napoli"
25 agosto 2021 00:30
Tuttosport, Messias, la Fiorentina si è defilata, il Crotone continua a chiedere 12 milioni
08 agosto 2021 08:40
Nazione, Messias diviso tra Fiorentina e Torino: il Crotone non fa sconti ma i Viola ci sperano ancora
24 luglio 2021 08:57
Tuttosport, si complica l'arrivo di Junior Messias al Torino. C'è dietro la Fiorentina?
19 luglio 2021 13:20
Pedullà: "Messias-Fiorentina in stand-by, il Torino punta a chiudere a 8 milioni più bonus"
14 luglio 2021 00:11
Ds Crotone: "Messias-Simy? Qualche settimana fa c'era la Fiorentina. Vedremo cosa accadrà"
13 luglio 2021 13:38
Tuttosport, Fiorentina, si raffredda la pista Messias, Toro in pole: viola su profili meno costosi
13 luglio 2021 09:01
Nazione, Simy-Messias, la Fiorentina punta al doppio colpo. Montiel e Ranieri per abbassare il prezzo
10 luglio 2021 09:24
Ceccarini: "Fiorentina su Stryger Larsen. In attacco piace Messias, Kouamè verso l'Anderlecht"
10 luglio 2021 00:37
Pedullà: “Messias, Torino vicino alla chiusura. Fiorentina interessata ma prima deve cedere”
09 luglio 2021 08:00
Tuttosport, Messias-Simy, la Fiorentina ha incontrato il Crotone: non è arrivata l'offerta irrinunciabile
08 luglio 2021 09:30
Graziani: "Messias mi piace da morire: ha estro e imprevedibilità. Va escluso dai compiti tattici"
07 luglio 2021 14:43
Da Crotone: "La società vuole ricavare venti milioni da Simy e Messias, su cui il Torino è in vantaggio"
07 luglio 2021 13:48
Nazione, Simy-Messias il doppio colpo che vuole piazzare la Fiorentina: in prestito con riscatto?
07 luglio 2021 09:56
Pedullà: “Sfuma Messias per la Fiorentina? Prima bisogna vendere. Torino vicino alla chiusura”
07 luglio 2021 08:54
La Nazione, scambio Sensi Dragowski va avanti, piste calde anche per Messias e Gollini
06 luglio 2021 11:03
Tuttosport, l'offerta del Toro al Crotone per Messias é troppo bassa, Fiorentina in vantaggio
06 luglio 2021 10:03
Stroppa: "Messias può giocare in ogni squadra di Serie A. Simy fatto prestazioni importanti"
05 luglio 2021 15:39
Tuttosport, Fiorentina su Dorsch, occhio a Sensi e Torreira. Simy il vice-Vlahovic? Tutti i nomi
05 luglio 2021 08:51
Pedullà: “Messias, primi contatti con la Fiorentina: il Crotone chiede 10 milioni più bonus"
05 luglio 2021 08:34
Tuttosport, il Torino temporeggia per Messias. La Fiorentina potrebbe beffare i granata
04 luglio 2021 10:58
Tuttosport, Messias, Fiorentina in pole, superata l’offerta di 6 milioni del Torino
01 luglio 2021 08:57
Da Torino, Messias, si inserisce la Fiorentina, piace ad Italiano. Il Crotone chiede 15 milioni
29 giugno 2021 19:06
Tuttosport, sorpasso Fiorentina sul Torino per Messias. Viola in pole per il fantasista del Crotone
28 giugno 2021 14:18
Tuttosport, Messias, forte inserimento della Fiorentina: si complica la pista per il Torino
27 giugno 2021 09:01
Tuttosport, Messias, il pressing della Fiorentina sale, il Torino rischia di essere scavalcato
26 giugno 2021 12:39
Tuttosport, Messias, il Torino ha offerto 7 milioni, il Crotone ne chiede 10-12. Occhio alla Fiorentina
23 giugno 2021 09:03
Tuttosport, Messias, Torino in pole ma occhio all’Atalanta. C’è anche la Fiorentina
16 giugno 2021 09:46
Tuttosport, tutti pazzi per Messias, c’è anche la Fiorentina: il Crotone chiede 12 milioni
15 giugno 2021 09:49
Tuttosport, servono 12 milioni per Messias. Prende tempo il Torino, la Fiorentina osserva
12 giugno 2021 14:05
Tuttosport, Torino su Messias ma occhio alla Fiorentina in forte pressing su di lui
05 giugno 2021 09:42
Di Marzio, la Fiorentina tenta il sorpasso al Genoa per prendere Messias dal Crotone
31 maggio 2021 15:09
Commisso ha fiducia nei tifosi, nelle istituzioni un po’ meno. Vittoria per la classifica
24 gennaio 2021 13:40
TMW, Fiorentina interessata a Messias, chieste informazioni al Crotone. No dei calabresi
07 gennaio 2021 18:57
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