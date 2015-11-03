Labaro Viola

Notizie Messias Fiorentina

Furto Milan in casa del Torino. Il gol è un fallo evidente ma arbitro e Var decidono di non fare nulla

30 ottobre 2022 22:43

Labaro Moviola: Saponara atterrato da Messias, manca un rigore alla Fiorentina. Male Guida

20 novembre 2021 23:08

Ds Crotone: "Anche la Fiorentina voleva Messias, piaceva molto a Italiano. Poi il Milan..."

31 agosto 2021 20:56

Di Marzio: "Messias vicino al Milan, prestito di 3 milioni e diritto di riscatto a 5 milioni"

31 agosto 2021 00:21

Inserimento del Milan su Messias, adesso la Fiorentina rischia di restare senza esterno

30 agosto 2021 23:46

Sky Sport, contatto Milan-Crotone: rossoneri non convinti di Messias. Attendono Faivre, sondato Miranchuk

30 agosto 2021 22:24

Ds Crotone: "Messias verrà ceduto, andrà a giocare in serie A. Fiorentina? Non posso dirlo"

30 agosto 2021 18:01

Sky Sport, la Fiorentina punta dritto su Messias, no per Berardi ed Orsolini. Le ultime

30 agosto 2021 16:44

Tuttosport, Messias, duello Fiorentina-Torino. Orsolini? Va verso la permanenza al Bologna

30 agosto 2021 09:32

Messias vicinissimo alla Fiorentina, al Crotone 8 milioni. Domani decisione su Berardi

29 agosto 2021 16:29

Pedullà, se la Fiorentina non chiude operazione Berardi va su Messias, ma c'è anche il Toro

29 agosto 2021 14:55

Tuttosport, Messias, la Fiorentina inserirà Montiel per prenderlo? Plata può arrivare in prestito

29 agosto 2021 10:13

Nazione, Messias, non tramonta la pista che lo porta alla Fiorentina: il Crotone chiede 8 milioni

28 agosto 2021 12:20

Repubblica, Berardi o Messias, la Fiorentina vuole piazzare l'ultimo colpo: obiettivo completare il tridente

27 agosto 2021 09:27

Berardi obiettivo numero uno della Fiorentina, se non arriva ecco Messias per costo e richieste

26 agosto 2021 22:02

Pedullà: "Italiano ha chiesto Berardi alla Fiorentina. Alternativa Messias, Orsolini pista fredda"

26 agosto 2021 17:07

Ds Crotone rivela: "La Fiorentina sta cercando Messias. Simy? Lo voleva Gattuso, Italiano no"

25 agosto 2021 11:30

Pedullà: "Messias, oggi l'ultima telefonata della Fiorentina piace ad Italiano. Lui sogna il Milan o il Napoli"

25 agosto 2021 00:30

Tuttosport, Messias, la Fiorentina si è defilata, il Crotone continua a chiedere 12 milioni

08 agosto 2021 08:40

Nazione, Messias diviso tra Fiorentina e Torino: il Crotone non fa sconti ma i Viola ci sperano ancora

24 luglio 2021 08:57

Tuttosport, si complica l'arrivo di Junior Messias al Torino. C'è dietro la Fiorentina?

19 luglio 2021 13:20

Pedullà: "Messias-Fiorentina in stand-by, il Torino punta a chiudere a 8 milioni più bonus"

14 luglio 2021 00:11

Ds Crotone: "Messias-Simy? Qualche settimana fa c'era la Fiorentina. Vedremo cosa accadrà"

13 luglio 2021 13:38

Tuttosport, Fiorentina, si raffredda la pista Messias, Toro in pole: viola su profili meno costosi

13 luglio 2021 09:01

Nazione, Simy-Messias, la Fiorentina punta al doppio colpo. Montiel e Ranieri per abbassare il prezzo

10 luglio 2021 09:24

Ceccarini: "Fiorentina su Stryger Larsen. In attacco piace Messias, Kouamè verso l'Anderlecht"

10 luglio 2021 00:37

Pedullà: “Messias, Torino vicino alla chiusura. Fiorentina interessata ma prima deve cedere”

09 luglio 2021 08:00

Tuttosport, Messias-Simy, la Fiorentina ha incontrato il Crotone: non è arrivata l'offerta irrinunciabile

08 luglio 2021 09:30

Graziani: "Messias mi piace da morire: ha estro e imprevedibilità. Va escluso dai compiti tattici"

07 luglio 2021 14:43

Da Crotone: "La società vuole ricavare venti milioni da Simy e Messias, su cui il Torino è in vantaggio"

07 luglio 2021 13:48

Nazione, Simy-Messias il doppio colpo che vuole piazzare la Fiorentina: in prestito con riscatto?

07 luglio 2021 09:56

Pedullà: “Sfuma Messias per la Fiorentina? Prima bisogna vendere. Torino vicino alla chiusura”

07 luglio 2021 08:54

La Nazione, scambio Sensi Dragowski va avanti, piste calde anche per Messias e Gollini

06 luglio 2021 11:03

Tuttosport, l'offerta del Toro al Crotone per Messias é troppo bassa, Fiorentina in vantaggio

06 luglio 2021 10:03

Stroppa: "Messias può giocare in ogni squadra di Serie A. Simy fatto prestazioni importanti"

05 luglio 2021 15:39

Tuttosport, Fiorentina su Dorsch, occhio a Sensi e Torreira. Simy il vice-Vlahovic? Tutti i nomi

05 luglio 2021 08:51

Pedullà: “Messias, primi contatti con la Fiorentina: il Crotone chiede 10 milioni più bonus"

05 luglio 2021 08:34

Tuttosport, il Torino temporeggia per Messias. La Fiorentina potrebbe beffare i granata

04 luglio 2021 10:58

Tuttosport, Messias, Fiorentina in pole, superata l’offerta di 6 milioni del Torino

01 luglio 2021 08:57

Da Torino, Messias, si inserisce la Fiorentina, piace ad Italiano. Il Crotone chiede 15 milioni

29 giugno 2021 19:06

Tuttosport, sorpasso Fiorentina sul Torino per Messias. Viola in pole per il fantasista del Crotone

28 giugno 2021 14:18

Tuttosport, Messias, forte inserimento della Fiorentina: si complica la pista per il Torino

27 giugno 2021 09:01

Tuttosport, Messias, il pressing della Fiorentina sale, il Torino rischia di essere scavalcato

26 giugno 2021 12:39

Tuttosport, Messias, il Torino ha offerto 7 milioni, il Crotone ne chiede 10-12. Occhio alla Fiorentina

23 giugno 2021 09:03

Tuttosport, Messias, Torino in pole ma occhio all’Atalanta. C’è anche la Fiorentina

16 giugno 2021 09:46

Tuttosport, tutti pazzi per Messias, c’è anche la Fiorentina: il Crotone chiede 12 milioni

15 giugno 2021 09:49

Tuttosport, servono 12 milioni per Messias. Prende tempo il Torino, la Fiorentina osserva

12 giugno 2021 14:05

Tuttosport, Torino su Messias ma occhio alla Fiorentina in forte pressing su di lui

05 giugno 2021 09:42

Di Marzio, la Fiorentina tenta il sorpasso al Genoa per prendere Messias dal Crotone

31 maggio 2021 15:09

Commisso ha fiducia nei tifosi, nelle istituzioni un po’ meno. Vittoria per la classifica

24 gennaio 2021 13:40

TMW, Fiorentina interessata a Messias, chieste informazioni al Crotone. No dei calabresi

07 gennaio 2021 18:57

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