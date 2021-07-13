Ds Crotone: "Messias-Simy? Qualche settimana fa c'era la Fiorentina. Vedremo cosa accadrà"

Le parole del direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, ai microfoni di Radio Bruno

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare delle trattative che potrebbero portare a vestire la maglia Viola, Simy e Junior Messias. Ecco le sue parole:

"Qualche settimana fa c'era la Fiorentina su tutti e due, poi non ci siamo più contattati. Vedremo cosa accadrà".

MESSIAS "Siamo stati molto chiari con tutti, a certe cifre il giocatore se ne andrà. In Italia sono rari giocatori con le sue qualità. Ha 29 anni, ma quando c'è il talento l'età conta poco e può ancora migliorare".

SIMY "Stessa storia per Simy, uno che segna 20 gol va osservato con attenzione".

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