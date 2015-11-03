Notizie Simy Fiorentina

Pioli, ultima a S.Siro tra abbracci e ovazioni, ma Simy fa doppietta e rovina la festa
25 maggio 2024 23:21
CorSport, idea Simy a gennaio come vice Vlahovic: la Fiorentina punta al prestito
29 dicembre 2021 09:56
Di Marzio: "Il Maiorca insiste per Simy: presentata offerta al Crotone. Domani possibile svolta nella trattativa"
04 agosto 2021 00:57
Tuttosport, Simy in pole per l'attacco. Pulgar e Amrabat futuro in bilico. Nastasic già bloccato
30 luglio 2021 09:17
Nazione, Simy-Bologna, trattativa in stand-by. C'è la Fiorentina dietro questo? Nuovi contatti?
30 luglio 2021 09:05
Nazione, mercato Fiorentina in stand-by: Zaccagni attende, Simy ha fretta, c'è il Bologna
16 luglio 2021 08:26
Ds Crotone: "Messias-Simy? Qualche settimana fa c'era la Fiorentina. Vedremo cosa accadrà"
13 luglio 2021 13:38
Nazione, Simy-Messias, la Fiorentina punta al doppio colpo. Montiel e Ranieri per abbassare il prezzo
10 luglio 2021 09:24
Pedullà: “Simy-Fiorentina in stand-by. Rifiutate le offerte dall’estero, vuole restare in Serie A”
09 luglio 2021 07:57
Tuttosport, Messias-Simy, la Fiorentina ha incontrato il Crotone: non è arrivata l'offerta irrinunciabile
08 luglio 2021 09:30
Da Crotone: "La società vuole ricavare venti milioni da Simy e Messias, su cui il Torino è in vantaggio"
07 luglio 2021 13:48
Nazione, Simy-Messias il doppio colpo che vuole piazzare la Fiorentina: in prestito con riscatto?
07 luglio 2021 09:56
Stroppa: "Messias può giocare in ogni squadra di Serie A. Simy fatto prestazioni importanti"
05 luglio 2021 15:39
Tuttosport, Fiorentina su Dorsch, occhio a Sensi e Torreira. Simy il vice-Vlahovic? Tutti i nomi
05 luglio 2021 08:51
Pedullà: “Simy, c’è la Fiorentina ma occhio all’Udinese: lui vuole restare in Serie A”
01 luglio 2021 08:55
CorFio, caccia al vice Vlahovic: da Simy a Milik passando per Pavoletti e Caicedo
15 giugno 2021 10:11
CorSport, caccia al vice Vlahovic: Simy il primo nome, spuntano anche Pavoletti e Milik
14 giugno 2021 11:28
Repubblica, Simy è il nome del vice Vlahovic: sondaggio della Fiorentina, contratto in scadenza nel 2022
13 giugno 2021 09:54
Pedullà: "La Fiorentina vuole Simy come vice Vlahovic. Pronta un'offerta da 10 milioni"
12 giugno 2021 08:21
Al 65' Fiorentina-Crotone 2-1 al Franchi. In gol Simy su cross di Pereira
23 gennaio 2021 22:10
Quanti possibili affari dalla B! Ecco la top 5 dei migliori possibili colpi
31 maggio 2018 15:15
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