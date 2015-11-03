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Notizie Simy Fiorentina

Pioli, ultima a S.Siro tra abbracci e ovazioni, ma Simy fa doppietta e rovina la festa

25 maggio 2024 23:21

CorSport, idea Simy a gennaio come vice Vlahovic: la Fiorentina punta al prestito

29 dicembre 2021 09:56

Di Marzio: "Il Maiorca insiste per Simy: presentata offerta al Crotone. Domani possibile svolta nella trattativa"

04 agosto 2021 00:57

Tuttosport, Simy in pole per l'attacco. Pulgar e Amrabat futuro in bilico. Nastasic già bloccato

30 luglio 2021 09:17

Nazione, Simy-Bologna, trattativa in stand-by. C'è la Fiorentina dietro questo? Nuovi contatti?

30 luglio 2021 09:05

Nazione, mercato Fiorentina in stand-by: Zaccagni attende, Simy ha fretta, c'è il Bologna

16 luglio 2021 08:26

Ds Crotone: "Messias-Simy? Qualche settimana fa c'era la Fiorentina. Vedremo cosa accadrà"

13 luglio 2021 13:38

Nazione, Simy-Messias, la Fiorentina punta al doppio colpo. Montiel e Ranieri per abbassare il prezzo

10 luglio 2021 09:24

Pedullà: “Simy-Fiorentina in stand-by. Rifiutate le offerte dall’estero, vuole restare in Serie A”

09 luglio 2021 07:57

Tuttosport, Messias-Simy, la Fiorentina ha incontrato il Crotone: non è arrivata l'offerta irrinunciabile

08 luglio 2021 09:30

Da Crotone: "La società vuole ricavare venti milioni da Simy e Messias, su cui il Torino è in vantaggio"

07 luglio 2021 13:48

Nazione, Simy-Messias il doppio colpo che vuole piazzare la Fiorentina: in prestito con riscatto?

07 luglio 2021 09:56

Stroppa: "Messias può giocare in ogni squadra di Serie A. Simy fatto prestazioni importanti"

05 luglio 2021 15:39

Tuttosport, Fiorentina su Dorsch, occhio a Sensi e Torreira. Simy il vice-Vlahovic? Tutti i nomi

05 luglio 2021 08:51

Pedullà: “Simy, c’è la Fiorentina ma occhio all’Udinese: lui vuole restare in Serie A”

01 luglio 2021 08:55

CorFio, caccia al vice Vlahovic: da Simy a Milik passando per Pavoletti e Caicedo

15 giugno 2021 10:11

CorSport, caccia al vice Vlahovic: Simy il primo nome, spuntano anche Pavoletti e Milik

14 giugno 2021 11:28

Repubblica, Simy è il nome del vice Vlahovic: sondaggio della Fiorentina, contratto in scadenza nel 2022

13 giugno 2021 09:54

Pedullà: "La Fiorentina vuole Simy come vice Vlahovic. Pronta un'offerta da 10 milioni"

12 giugno 2021 08:21

Al 65' Fiorentina-Crotone 2-1 al Franchi. In gol Simy su cross di Pereira

23 gennaio 2021 22:10

Quanti possibili affari dalla B! Ecco la top 5 dei migliori possibili colpi

31 maggio 2018 15:15

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