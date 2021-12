CorSport, idea Simy a gennaio come vice Vlahovic: la Fiorentina punta al prestito

La Fiorentina prova a bruciare i tempi anche per il vice-Vlahovic, il centravanti che dovrà garantire a Italiano una scelta in più. Le idee non mancano. Toni Martinez spagnolo di proprietà del Porto, è uno dei potenziali candidati: dal Portogallo raccontano addirittura di un’offerta viola low cost che per il momento non avrebbe acceso gli interessi del club guidato da Conceicao. Sulle sue tracce c’è anche l’Hertha Berlino.

Attenzione all’ipotesi legata a Joao Pedro del Cagliari, su cui è molto forte il pressing del Galatasaray, che sul piatto possono mettere in vetrina l’ottavo di finale di Europa League. Nel frattempo spera di trovare sistemazione Felipe Caicedo del Genoa che non rientra nei piani di Shevchenko. La Fiorentina non smette di seguire Borja Mayoral. Attenzione anche a Simy, nigeriano in prestito alla Salernitana ma di proprietà del Crotone: era finito nell’orbita dei viola in estate e se l’avventura della squadra campana dovesse davvero terminare tra due giorni ecco che l’accordo potrebbe essere trovato coi calabresi a prezzi contenuti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

