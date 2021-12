Tamponi drive-in per la Fiorentina, obiettivo evitare contatti. Torreirà arriverà più tardi

Stamani alle 10.30 inizieranno i tamponi con metodo drive-in per la Fiorentina: una modalità strategica che il club ha scelto e che evita completamente i contatti post-vacanze. I giocatori e tutto lo staff saranno quindi sottoposti al test al centro sportivo ma all’interno della propria auto, senza scendere, e poi torneranno a casa aspettando l’esito del tampone. Solo coloro che saranno negativi si presenteranno all’allenamento previsto alle 18 del pomeriggio. Saranno presenti quasi tutti stamani con qualche eccezione come Amrabat che è già in ritiro con il Marocco. Ci sarà anche qualche calciatore che con autorizzazione tornerà qualche ora dopo, come Torreira che ha un viaggio di ritorno molto lungo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

